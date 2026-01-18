El impactante look rosa de Mirtha Legrand en su segunda noche en Mar del Plata

En su segunda noche de La Noche de Mirtha (El Trece) desde Mar del Plata, Mirtha Legrand volvió a ser el centro de todas las miradas con un look que combinó elegancia clásica y modernidad. Para la ocasión, la conductora eligió un conjunto rosa realizado en crep satén y tul con cristales, firmado por el diseñador Claudio Cosano, que aportó brillo y sofisticación a la velada.

El conjunto elegido por Mirtha fue una creación exclusiva de Claudio Cosano, diseñador que la acompaña desde hace varias temporadas. Se trató de un dos piezas en crep satén y tul rosa pastel, con delicados cristales bordados a mano que sumaron brillo y textura sin estridencias. La chaqueta, de corte sastrero, incorporó solapas amplias y doble botonadura con detalles de cristales en los botones, mientras que las mangas y el canesú en tul bordado aportaron transparencia y movimiento. La falda larga y fluida completó el look, cayendo hasta el piso y acompañando cada paso de la diva con una silueta envolvente y femenina.

El tono rosa pastel elegido para la ocasión no solo realzó la luminosidad de la piel de Mirtha, sino que también aportó un aire romántico y primaveral, en sintonía con la atmósfera del ciclo y el clima cálido de la noche marplatense. El estilismo fue pensado hasta el último detalle para sumar armonía y actualidad, manteniendo la impronta clásica que caracteriza a la conductora.

Mirtha eligió un look de color rosa de Claudio Cosano

El maquillaje acompañó la sofisticación del outfit: la piel se mostró impecable y luminosa, las mejillas levemente sonrojadas aportaron frescura y los labios, en un rosa satinado, sumaron femineidad y juventud. Los ojos, delineados con precisión y sombras en tonos malva y rosa, enmarcaron la mirada y aportaron profundidad sin perder naturalidad. El peinado, fiel al clásico de Mirtha, consistió en un brushing voluminoso con ondas suaves, enmarcando el rostro y resaltando el rubio platino inconfundible de la diva, que le aporta movimiento y modernidad.

Para completar el estilismo, Mirtha lució joyas en tonos a juego: aros llamativos con piedras rosas y blancas, un anillo de diseño y una pulsera delicada en la muñeca izquierda. El resultado fue un equilibrio perfecto entre brillo, sofisticación y la impronta personal de la gran diva, que una vez más demostró que el glamour y el buen gusto trascienden el tiempo y las modas.

El look de Mirtha en la segunda noche de su ciclo no solo fue celebrado en redes sociales y por los invitados, sino que también reafirmó su estatus de referente indiscutida de la moda televisiva argentina, capaz de reinventarse y sorprender temporada tras temporada, siempre fiel a su esencia y a la apuesta por la excelencia.

La Chiqui acompañó el estilismo con joyas y maquillaje a tono (Prensa El Trece)

El sábado Legrand reunió en su mesa a un grupo de figuras que representaron lo más destacado de la temporada teatral y mediática en la Costa Atlántica. La conductora, que está próxima a cumplir 99 años el 23 de febrero y continúa vigente en la escena local, recibió a Fátima Florez y Marcelo Polino —protagonista y jurado de “Fátima Universal”, uno de los espectáculos más convocantes del verano marplatense— junto a Ana María Picchio, Damián de Santo y Julieta Ortega.

Fátima Florez, reconocida por sus imitaciones y su humor, lideró la cartelera marplatense con su show “Fátima Universal”, donde Marcelo Polino la acompaña como figura y jurado en escena, aportando su mirada filosa y su experiencia como periodista de espectáculos. Ana María Picchio, una de las actrices más respetadas del cine, la televisión y el teatro argentino, sumó su trayectoria y anécdotas a la charla, mientras que Damián de Santo, protagonista de “Fátima Universal” y de otras obras en la temporada, compartió historias de su carrera y su presente profesional.

Julieta Ortega, por su parte, se incorporó al panel como integrante de la última versión de “Sex”, el show erótico de José María Muscari que volvió a ser uno de los fenómenos teatrales del verano en la Costa Atlántica. Junto a sus compañeros, aportó una mirada fresca y personal sobre el teatro, la televisión y la vida en la temporada.