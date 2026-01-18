Teleshow

El impactante look rosa de Mirtha Legrand en su segunda noche en Mar del Plata

La Chiqui se volvió a lucir con un conjunto de pollera y chaleco y se llevó todos los aplausos del estudio

En su segunda noche de La Noche de Mirtha (El Trece) desde Mar del Plata, Mirtha Legrand volvió a ser el centro de todas las miradas con un look que combinó elegancia clásica y modernidad. Para la ocasión, la conductora eligió un conjunto rosa realizado en crep satén y tul con cristales, firmado por el diseñador Claudio Cosano, que aportó brillo y sofisticación a la velada.

El conjunto elegido por Mirtha fue una creación exclusiva de Claudio Cosano, diseñador que la acompaña desde hace varias temporadas. Se trató de un dos piezas en crep satén y tul rosa pastel, con delicados cristales bordados a mano que sumaron brillo y textura sin estridencias. La chaqueta, de corte sastrero, incorporó solapas amplias y doble botonadura con detalles de cristales en los botones, mientras que las mangas y el canesú en tul bordado aportaron transparencia y movimiento. La falda larga y fluida completó el look, cayendo hasta el piso y acompañando cada paso de la diva con una silueta envolvente y femenina.

El tono rosa pastel elegido para la ocasión no solo realzó la luminosidad de la piel de Mirtha, sino que también aportó un aire romántico y primaveral, en sintonía con la atmósfera del ciclo y el clima cálido de la noche marplatense. El estilismo fue pensado hasta el último detalle para sumar armonía y actualidad, manteniendo la impronta clásica que caracteriza a la conductora.

Mirtha eligió un look de
Mirtha eligió un look de color rosa de Claudio Cosano

El maquillaje acompañó la sofisticación del outfit: la piel se mostró impecable y luminosa, las mejillas levemente sonrojadas aportaron frescura y los labios, en un rosa satinado, sumaron femineidad y juventud. Los ojos, delineados con precisión y sombras en tonos malva y rosa, enmarcaron la mirada y aportaron profundidad sin perder naturalidad. El peinado, fiel al clásico de Mirtha, consistió en un brushing voluminoso con ondas suaves, enmarcando el rostro y resaltando el rubio platino inconfundible de la diva, que le aporta movimiento y modernidad.

Para completar el estilismo, Mirtha lució joyas en tonos a juego: aros llamativos con piedras rosas y blancas, un anillo de diseño y una pulsera delicada en la muñeca izquierda. El resultado fue un equilibrio perfecto entre brillo, sofisticación y la impronta personal de la gran diva, que una vez más demostró que el glamour y el buen gusto trascienden el tiempo y las modas.

El look de Mirtha en la segunda noche de su ciclo no solo fue celebrado en redes sociales y por los invitados, sino que también reafirmó su estatus de referente indiscutida de la moda televisiva argentina, capaz de reinventarse y sorprender temporada tras temporada, siempre fiel a su esencia y a la apuesta por la excelencia.

La Chiqui acompañó el estilismo
La Chiqui acompañó el estilismo con joyas y maquillaje a tono (Prensa El Trece)

El sábado Legrand reunió en su mesa a un grupo de figuras que representaron lo más destacado de la temporada teatral y mediática en la Costa Atlántica. La conductora, que está próxima a cumplir 99 años el 23 de febrero y continúa vigente en la escena local, recibió a Fátima Florez y Marcelo Polino —protagonista y jurado de “Fátima Universal”, uno de los espectáculos más convocantes del verano marplatense— junto a Ana María Picchio, Damián de Santo y Julieta Ortega.

Fátima Florez, reconocida por sus imitaciones y su humor, lideró la cartelera marplatense con su show “Fátima Universal”, donde Marcelo Polino la acompaña como figura y jurado en escena, aportando su mirada filosa y su experiencia como periodista de espectáculos. Ana María Picchio, una de las actrices más respetadas del cine, la televisión y el teatro argentino, sumó su trayectoria y anécdotas a la charla, mientras que Damián de Santo, protagonista de “Fátima Universal” y de otras obras en la temporada, compartió historias de su carrera y su presente profesional.

Julieta Ortega, por su parte, se incorporó al panel como integrante de la última versión de “Sex”, el show erótico de José María Muscari que volvió a ser uno de los fenómenos teatrales del verano en la Costa Atlántica. Junto a sus compañeros, aportó una mirada fresca y personal sobre el teatro, la televisión y la vida en la temporada.

Mirtha LegrandLa Noche de Mirtha

