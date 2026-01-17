Daniela Celis, invadida por la angustia y la preocupación: “Llevo mi mochilita de conciencia y de culpa”

Daniela Celis expresa la ansiedad y la culpa que siente al alejarse de sus hijas Aimé y Laia por motivos laborales (Video: Instagram)

Daniela Celis, reconocida influencer y madre de Aimé y Laia, compartió la carga emocional que le supone alejarse de sus hijas para cumplir con obligaciones laborales. Explicó que la culpa y la ansiedad la acompañan antes de cada viaje, especialmente en esta ocasión, cuando debe trasladarse a Pinamar por trabajo.

En su testimonio, Celis confesó que nunca antes había pasado tanto tiempo separada de sus hijas. Relató con franqueza la lucha interna que vive ante la distancia y la necesidad de recordarse que su esfuerzo profesional es en beneficio de su familia.

El mensaje de Daniela Celis generó identificación entre madres que enfrentan el desafío de conciliar maternidad y trabajo

La exparticipante de Gran Hermano detalló que recurre a las videollamadas diarias como recurso para mantener el vínculo con sus hijas. Sin embargo, reconoció que, aunque la ayudan, no sustituyen la presencia y la rutina compartida. “Me llevo mi mochilita atrás de conciencia, de culpa, de carga, de todo, de hacer videollamada todos los días, de cómo van a estar después sin las videollamadas”, expresó, haciendo visible el impacto emocional que le genera la ausencia.

En su mensaje, interpeló directamente a otras madres, preguntando si experimentan sentimientos similares: “¿A ustedes también les pasa? ¿Cómo manejan esto? ¿Es normal?”. De este modo, buscó apoyo y conexión con mujeres que atraviesan desafíos parecidos en la conciliación entre la maternidad y el trabajo.

A pesar de las dificultades laborales y emocionales, Daniela Celis resalta que su familia sigue siendo el motor de su vida

En el plano personal, Daniela Celis comparte la crianza de sus hijas con Thiago Medina, su pareja, con quien recientemente ha sido protagonista de rumores sobre un posible casamiento. La joven abordó el tema con humor y naturalidad, sumando así una dimensión de cercanía en la dinámica familiar.

A pesar de las dificultades y la carga emocional, Daniela Celis transmitió que los momentos que comparte con sus hijas y su familia siguen siendo el motor de su vida, incluso ante el desafío de la distancia.

¿Quién quiere ser mi niñera?

Thiago Medina busca niñera para sus gemelas: cuáles son los particulares requisitos

La búsqueda de una persona para que los ayude en las tareas con las niñas, y teniendo en cuenta las nuevas prioridades familiares y los efectos de la paternidad, marcan el presente de Thiago Medina y Daniela Celis en su hogar. En este sentido, y tras la recuperación de un accidente de moto que definió un cambio de rumbo, el participante de Gran Hermano 2022 mostró en sus redes los requisitos específicos que exigiría a la persona encargada de cuidar a sus gemelas.

Medina comunicó en su Instagram el listado de condiciones que debía cumplir la postulante. “¡Hola! Busco niñera que viva por la zona (General Rodríguez, Álvarez, Moreno), que tenga experiencia con niños de dos años, presente CV con recomendación, sea creativa y didáctica y no fume. Es importante que no use el celular delante de las nenas y que, cuando duerman la siesta, que la hora corre, pidamos que mantengan el orden en la habitación de ellas", enumeró según un mensaje publicado en la citada red social.

La pareja de Daniela Celis y Thiago Medina afronta rumores sobre casamiento mientras comparten juntos la crianza de sus hijas

El exparticipante amplió sus expectativas en relación al perfil buscado. “Además, buscamos a alguien que tenga muchas ganas de jugar y sea atenta. ¡Gracias!”, escribió Medina en el mismo anuncio.

Entre los puntos más destacados, Medina exigió experiencia comprobable, referencias laborales, no fumar, mostrar actitud creativa y didáctica y, sobre todo, evitar el uso del teléfono móvil en presencia de las niñas. La supervisión y el orden durante la siesta de Laia y Aimé se posicionaron como tareas obligatorias durante el horario de trabajo.

La pareja se convirtió en padres de sus gemelas, Laia y Aimé, en enero de 2024

La reacción de sus seguidores a la publicación fue inmediata. En comentarios públicos, valoraron el nivel de involucramiento y compromiso de Medina con el bienestar de sus hijas. El exconcursante optó por visibilizar cada avance con sus gemelas en redes sociales, reforzando que la prioridad de su día a día es su familia.