La tajante decisión que tomó Daniela Celis luego de embarazarse de sus gemelas: “Me replanteé la vida”

En una emisión de streaming con la China Ansa, la exparticipante de Gran Hermano se refirió a la postura que adoptó después de una charla con su obstetra

En plena charla con la China Ansa, Daniela Celis contó la decisión que tomó con su obstetra luego de tener gemelas (Reaccionamos en vivo – Streams Telefe)

El 2025 fue un año de emociones extremas para Daniela Celis. La exparticipante de Gran Hermano 2022 y actual conductora vivió un auténtico vaivén personal: atravesó la separación de Thiago Medina, acompañó la recuperación de su expareja tras un grave accidente automovilístico en septiembre y, sobre todo, experimentó los desafíos y la felicidad de criar a sus gemelas. En medio de este torbellino de experiencias, Daniela no dejó de sorprender al hablar, como acostumbra, sobre cómo la atraviesa su maternidad luego de tener a sus hijas.

La última confesión llegó durante una emisión de Reaccionamos en vivo (Streams Telefe), donde Daniela se sinceró frente a la periodista China Ansa. El disparador fue una recomendación médica que la dejó pensando: “A mí el obstetra me dijo: ‘Ojo, tenés óvulo doble y tenés 70% de posibilidades de que si quedás embarazada sea de vuelta múltiple’. Y ahí me replanteé la vida y dije: ‘Bueno, ya me saco turno, me ligo las trompas’”, relató entre risas, generando una inmediata reacción en el estudio.

La China, divertida y cómplice, le preguntó si alguna vez había pensado en “dejar de co…”. La respuesta de Daniela no tardó en llegar: “¡No! Eso jamás. Es la primera opción, es la vida, es comer, ser feliz y co… todo el tiempo. Si no, no es vida, chicos. Escuchá, ustedes no trabajan solamente para estar bien, hay que estar bien”. El ida y vuelta entre ambas siguió por el mismo tono de humor y espontaneidad. China, que también fue madre recientemente, acotó: “No, yo no tengo tiempo para nada”. A modo de cierre, Daniela remató la escena con su estilo inconfundible: “Parte de la maternidad no todo es color de rosas, se tenía que decir y se dijo: ‘Estamos a las b… llenas. Perdón’”.

La pareja se convirtió en
La pareja se convirtió en padres de sus gemelas, Laia y Aimé, en enero de 2024 (Instagram)

La sinceridad y el desparpajo de Daniela no son novedad: a lo largo del año, la mediática se sinceró sobre los desafíos y las sorpresas de su maternidad. En octubre pasado, durante una visita a Almorzando con Juana (El Trece), compartió con Juana Viale y los invitados cómo fue enterarse de su embarazo múltiple: “A mí la vida me sorprendió rotundamente. Yo todavía no lo puedo creer y estoy feliz”.

El relato, tan gráfico como espontáneo, incluyó el recuerdo de la famosa ecografía que cambió todo. “Pará, pará. Cuando hiciste la ecografía y te dijeron: ‘Son dos’…” preguntó Juana. Daniela contestó: “Casi me muero. Digo: ‘¿Cómo que son dos? ¿Estás viendo bien?’ Y me dice: ‘Sí, ¿querés verlo?’. ‘Obvio que quiero verlo’”. La emoción aumentó cuando Daniela relató el momento en que vio los dos embriones en la pantalla: “Me voy a ver el ecógrafo y veo dos puntitos chiquititos. Me dice: ‘Acá es uno y otro. ¿Y sabés qué? Son gemelos’. Digo: ‘¿Gemelos? ¿Los que se parecen?’. Esa fue mi primera pregunta que hice.” El profesional le confirmó que sí, que eran gemelos idénticos, y la reacción de Daniela fue inmediata: “¡Las quiero tener ya!”.

En medio de la “mesaza”, Daniela Celis compartió cómo vivió la noticia de que iba a ser mamá de gemelas (Almorzando con Juana – El Trece)

Sin embargo, el camino no estuvo exento de preocupaciones. La propia Daniela relató que el equipo médico le advirtió: “Bueno, tranquila, porque es un embarazo de alto riesgo. Las posibilidades de que tenga una en el camino es un cincuenta por ciento’. Y ahí me puse pálida y le digo: ‘¿Cómo me estás diciendo esto?’. Una buena noticia y otra atrás mala. Pero salió todo bien”. Finalmente, sus hijas nacieron sanas y la felicidad fue completa, aunque la experiencia la dejó reflexionando sobre su futuro reproductivo.

Así, entre decisiones personales, anécdotas insólitas y una maternidad vivida con humor y honestidad, Daniela Celis se consolidó como una voz auténtica y cercana, capaz de poner en palabras y en pantalla lo que muchas madres sienten y piensan. El 2026 la encuentra apostando por el bienestar, la libertad para decidir sobre su cuerpo y la alegría de ver crecer a sus hijas, siempre fiel a su estilo directo y sin filtro.

