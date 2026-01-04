La tajante decisión que tomó Daniela Celis luego de embarazarse de sus gemelas: “Me replanteé la vida”

En plena charla con la China Ansa, Daniela Celis contó la decisión que tomó con su obstetra luego de tener gemelas (Reaccionamos en vivo – Streams Telefe)

El 2025 fue un año de emociones extremas para Daniela Celis. La exparticipante de Gran Hermano 2022 y actual conductora vivió un auténtico vaivén personal: atravesó la separación de Thiago Medina, acompañó la recuperación de su expareja tras un grave accidente automovilístico en septiembre y, sobre todo, experimentó los desafíos y la felicidad de criar a sus gemelas. En medio de este torbellino de experiencias, Daniela no dejó de sorprender al hablar, como acostumbra, sobre cómo la atraviesa su maternidad luego de tener a sus hijas.

La última confesión llegó durante una emisión de Reaccionamos en vivo (Streams Telefe), donde Daniela se sinceró frente a la periodista China Ansa. El disparador fue una recomendación médica que la dejó pensando: “A mí el obstetra me dijo: ‘Ojo, tenés óvulo doble y tenés 70% de posibilidades de que si quedás embarazada sea de vuelta múltiple’. Y ahí me replanteé la vida y dije: ‘Bueno, ya me saco turno, me ligo las trompas’”, relató entre risas, generando una inmediata reacción en el estudio.

La China, divertida y cómplice, le preguntó si alguna vez había pensado en “dejar de co…”. La respuesta de Daniela no tardó en llegar: “¡No! Eso jamás. Es la primera opción, es la vida, es comer, ser feliz y co… todo el tiempo. Si no, no es vida, chicos. Escuchá, ustedes no trabajan solamente para estar bien, hay que estar bien”. El ida y vuelta entre ambas siguió por el mismo tono de humor y espontaneidad. China, que también fue madre recientemente, acotó: “No, yo no tengo tiempo para nada”. A modo de cierre, Daniela remató la escena con su estilo inconfundible: “Parte de la maternidad no todo es color de rosas, se tenía que decir y se dijo: ‘Estamos a las b… llenas. Perdón’”.

La pareja se convirtió en padres de sus gemelas, Laia y Aimé, en enero de 2024 (Instagram)

La sinceridad y el desparpajo de Daniela no son novedad: a lo largo del año, la mediática se sinceró sobre los desafíos y las sorpresas de su maternidad. En octubre pasado, durante una visita a Almorzando con Juana (El Trece), compartió con Juana Viale y los invitados cómo fue enterarse de su embarazo múltiple: “A mí la vida me sorprendió rotundamente. Yo todavía no lo puedo creer y estoy feliz”.

El relato, tan gráfico como espontáneo, incluyó el recuerdo de la famosa ecografía que cambió todo. “Pará, pará. Cuando hiciste la ecografía y te dijeron: ‘Son dos’…” preguntó Juana. Daniela contestó: “Casi me muero. Digo: ‘¿Cómo que son dos? ¿Estás viendo bien?’ Y me dice: ‘Sí, ¿querés verlo?’. ‘Obvio que quiero verlo’”. La emoción aumentó cuando Daniela relató el momento en que vio los dos embriones en la pantalla: “Me voy a ver el ecógrafo y veo dos puntitos chiquititos. Me dice: ‘Acá es uno y otro. ¿Y sabés qué? Son gemelos’. Digo: ‘¿Gemelos? ¿Los que se parecen?’. Esa fue mi primera pregunta que hice.” El profesional le confirmó que sí, que eran gemelos idénticos, y la reacción de Daniela fue inmediata: “¡Las quiero tener ya!”.

En medio de la “mesaza”, Daniela Celis compartió cómo vivió la noticia de que iba a ser mamá de gemelas (Almorzando con Juana – El Trece)

Sin embargo, el camino no estuvo exento de preocupaciones. La propia Daniela relató que el equipo médico le advirtió: “Bueno, tranquila, porque es un embarazo de alto riesgo. Las posibilidades de que tenga una en el camino es un cincuenta por ciento’. Y ahí me puse pálida y le digo: ‘¿Cómo me estás diciendo esto?’. Una buena noticia y otra atrás mala. Pero salió todo bien”. Finalmente, sus hijas nacieron sanas y la felicidad fue completa, aunque la experiencia la dejó reflexionando sobre su futuro reproductivo.

Así, entre decisiones personales, anécdotas insólitas y una maternidad vivida con humor y honestidad, Daniela Celis se consolidó como una voz auténtica y cercana, capaz de poner en palabras y en pantalla lo que muchas madres sienten y piensan. El 2026 la encuentra apostando por el bienestar, la libertad para decidir sobre su cuerpo y la alegría de ver crecer a sus hijas, siempre fiel a su estilo directo y sin filtro.