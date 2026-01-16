Teleshow

La fuerte indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity: “Las amigas de mis enemigas”

Durante el momento más tenso de la gala, la conductora aludió a la actriz e involucró a dos participantes del reality

El dardo de Wanda Nara para la China Suárez en MasterChef Celebrity (Video: Telefe)

En MasterChef Celebrity, el reality de cocina que se emite por Telefe, las dinámicas entre participantes y la conducción suelen ofrecer momentos de alta tensión y guiños que trascienden la competencia gastronómica. La presencia de Wanda Nara como conductora aporta un ingrediente especial, gracias a su estilo directo y su capacidad para tejer referencias cruzadas con figuras del espectáculo que forman parte del programa. Y con el aditivo de reflejar historias de la farándula en las que ella es protagonista directa o indirecta.

Todo ocurrió en el momento de la cuenta regresiva, cuando los participantes tienen que ultimar detalles para entregar sus platos al jurado. La conductora Wanda Nara empezó con el 10 y, al llegar al 8, interpeló directamente a los participantes que estaban en la primera fila de las estaciones. Eran Julia Calvoamiga de la China Suárez desde la época de Casi ángeles— y Rusherking, el músico que salió con la China entre 2022 y 2023. En ese panorama, Wanda aprovechó para mandar un tiro por elevación a la actual pareja de Mauro Icardi en la última emisión del repechaje.

Dale, Julia, por favor. Las amigas de mis enemigos son mis amigas. Dale, dale Julia, te quiero ayudar”, la alentó, saliéndose un rato del protocolo del programa. La frase sorprendió a Damián Betular, uno de los jurados, que la repitió buscando comprender el jeroglífico. Y en eso estaba cuando Wanda redobló la apuesta. “Y los ex de mis enemigas son también mis amigos”, lanzó a continuación, para sorpresa de todos menos de Rusherking: “Sabía que iba a caer yo en la volteada”, dijo el músico con algo de resignación, mientras finalizaba el emplatado.

Wanda Nara fue directa y le preguntó a Rusherking por la relación de Mauro Icardi y la China Suárez

Estoy ligando mucho últimamente, pero a Wanda dámela siempre de amiga, no la quiero de enemiga, por favor”, comentó el santiagueño en el back. La escena concluyó con una muestra más de la picardía de la conductora, que en ningún momento dio nombres, para evitar cualquier repercusión legal en la batalla sin fin que libra con Suárez e Icardi. “Al que le agarra el poncho que se lo ponga”, expresó en una versión libre del popular dicho y la corrección de Betular, también a su manera: “Al que le queda”.

No es la primera vez que Nara interpela a Calvo y a Rusherking con su vínculo con la China. En una de las emisiones previas, la conductora sorprendió al músico con una pregunta directa sobre su pasado sentimental. “¿Qué opinás de tu ex con mi ex?”, lanzó en pleno desarrollo de una prueba culinaria.

MasterChef: Julia Calvo se convierte en la nueva eliminada del certamen

El músico, algo incómodo y en tono humorístico, optó por esquivar la pregunta, mientras el resto de los participantes seguía la escena con atención. Este momento se viralizó rápidamente y fue replicado en portales y redes sociales, ampliando la repercusión de la rivalidad mediática y el cruce de historias personales.

Por otro lado, Julia Calvo también fue eje de una situación particular por parte de Wanda, al resaltar la amistad que la une con la China Suárez desde los tiempos en que compartieron elenco en Casi Ángeles. Todo ocurrió durante su eliminación, cuando, con el oficio que se le reconoce, cambió el tono melancólico de la despedida por una humorada al referirse a “una gran amiga, compañera, ‘oriental’, a quien quiero mucho. En ningún momento pensé ‘uy, es la enemiga de mi amiga’“. Wanda recogió de inmediato el guante y replicó: “Te voy a dar un abrazo. Te iba a dar un cuchillazo si sabía que eras amiga de la oriental”.

