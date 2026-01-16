Teleshow

Evangelina Anderson reveló que no fue Demichelis quien le contó el salvataje familiar en el mar: “Me dijeron mis hijos”

La modelo habló acerca de la casi tragedia que tuvo a su familia y su ex marido como protagonistas durante el último día del 2025 en Punta del Este

La modelo habló acerca de la casi tragedia que tiene a sus hijos como protagonistas durante el último día del año (Video: A la Tarde- América TV)

El 31 de diciembre de 2025, Martín Demichelis y sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma, vivieron un dramático momento en Punta del Este cuando debieron ser rescatados por guardavidas tras quedar atrapados por la corriente en el mar. Días después del incidente, y tras regresar a Buenos Aires para continuar con las grabaciones de MasterChef Celebrity, Evangelina Anderson fue abordada por un cronista de A la tarde (América TV) a la salida de los estudios de Telefe. En el mano a mano, la modelo y conductora habló sobre el incidente que atravesaron sus hijos, la exposición mediática y también se refirió al video de Demichelis discutiendo con Micaela, su nueva pareja.

Al consultarle por el video del conflicto de Martín con su novia y la relación de sus hijos con la actual pareja del entrenador, Evangelina fue tajante: “Yo nunca... La verdad que hay cosas más importantes que eso”. Insistió en poner el foco en sus hijos y aseguró: “Que son mis hijos”. Cuando le preguntaron si el ex director técnico de River Plate le introdujo a su nueva pareja dijo: “¿Qué les presentó...? yo estoy segura que no”.

Sobre el video de la discusión en el auto entre Demichelis y su nueva pareja, Anderson fue evasiva: “No. Qué puedo saber yo de esa situación… Qué puedo saber yo de esa situación. No sé ni de qué estamos falando (sic)”. Esta respuesta la hizo evocando al video de Luis Zubeldía respondiendo preguntas en una rueda de prensa tras un partido que se volvió viral hace algunas semanas.

El video de Martín Demichelis discutiendo con su pareja a la salida de un restaurante en Punta del Este

El momento más tenso llegó cuando le preguntaron si había visto las imágenes de su hijo Bastian en peligro en la playa. Anderson respondió: “Es muy fuerte cómo me estás diciendo ‘ahogándose’... No terminé de ver el video. Me hizo muy mal”. Sobre cómo se enteró de la situación, prefirió la discreción: “Me parece que esos detalles son muy íntimos”. Sin embargo, confirmó que fue por boca de los propios niños:“Me contaron mis hijos”.

Consultada sobre cómo la afectó como madre el incidente, Anderson relató: “Como a cualquier mamá que ve una situación como esta que sucedió”. Y ante la pregunta sobre si sintió irresponsabilidad por parte de Demichelis, cortó: “No voy a hablar”. Reforzó que lo importante es la salud de sus hijos: “Están bien los chicos, están sanos, están en casa y es lo importante”.

Cuando la interrogaron sobre si Martín Demichelis se estaba haciendo cargo de los chicos y de la cuestión económica, Anderson se mantuvo firme en su decisión de no hablar del tema: “No voy a hablar del tema. No voy a hablar del tema. Esos temas yo no hablo nunca, aparte. Mis hijos son prioridad en mi vida y, y trato de cuidarlos en su salud mental y trato de no hablar de ellos”.

En relación con el ida y vuelta mediático tras la publicación de videos de Lola bailando con su padre, Anderson diferenció: “Una cosa es los posteos de TikTok que hacen mis hijos para divertirse y otra cosa es que yo salga a hablar de ellos”.

El director técnico y los niños que tiene en común con Evangelina Anderson casi se convierten en protagonistas de una tragedia

Ya hacia el final de la nota, Evangelina fue clara sobre su postura: “Chicos, yo me separé hace un montón. Me parece que es tremendo para uno estar hablando sin querer hablar, porque yo nunca di detalles de eso. Pero de eso no hay problema de mi parte. Yo nunca... La verdad que hay cosas más importantes que eso”.

Así, Anderson dejó en claro que su prioridad son sus hijos, que eligió el silencio y la discreción ante las polémicas y que no está dispuesta a exponer detalles de su familia, reforzando su decisión de preservar la salud mental y la intimidad por encima del show mediático tras el accidente en Punta del Este y la viralización del video de Demichelis con su nueva pareja.

