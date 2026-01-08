Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este: el video

Martín y sus tres hijos tuvieron que ser rescatados por los salvavidas en Punta del Este (Video: A la Tarde- América TV)

Lo que parecía haber sido un verano de paz y tranquilidad para Martín Demichels y su familia dio un giro inesperado cuando, en la tarde del jueves, A la tarde (América TV) reveló una situación límite que vivió la familia de Demichelis en Punta del Este: el 31 de diciembre, el DT y sus tres hijos —Bastian, Lola y Emma— junto a una sobrina, estuvieron en riesgo de ahogarse en la playa de Laguna Escondida, José Ignacio.

Karina Mazzocco, la conductora del ciclo abrió el programa relatando: “Así empieza A la tarde con imágenes preciosas de la playa en Uruguay, en donde podemos ver a la familia de Martín Demichelis, incluido Martín, por supuesto, que se habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua. En esa playa está prohibido bañarse. No había ningún salvavidas, pero afortunadamente, los guardavidas, que siendo 31 de diciembre a la tarde, se ve que ya estaban en su horario de franco, se fueron a surfear. Estaban así, en la playa al lado o a unos metros. Vieron la situación, vieron que había un momento dramático y fueron al rescate de la familia Demichelis”.

Oliver Quiroz aportó detalles sobre cómo se enteraron y trabajaron la información: “Esta información nos llega el martes de esta semana y nos cuenta un poco y nos ponen en contexto de cómo se había dado de que la familia Demichelis se estaba ahogando en la playa de Laguna Escondida en José Ignacio. Entonces, nos comienza a llegar esta información, comenzamos a trabajarla, porque obviamente si no teníamos ningún video, ninguna foto, no podíamos ponerlo al aire. Hasta que hoy, hace unas horas, nos llega el video donde nos cuentan un poco también, nos ponen en contexto del día, que fue el 31 de diciembre”.

Martín Demichelis, sus hijos y una sobrina se bañaron en un lugar prohibido

En el panel, analizaron las imágenes y la peligrosidad del lugar. Karina remarcó: “Ellos entraron, vieron un mar calmo, apacible, 31 de diciembre, hacía un calor de morirse. Quisieron, eh, darse un baño de mar y resulta ser que luego no podían salir”. Oliver puntualizó: “Gracias a Dios que había dos guardavidas que estaban ahí surfeando y lo que me dicen que es una playa también que no tiene guardavidas, que hace mucho tiempo se viene reclamando eso, porque la gente no tiene ese cuidado. Ven que está tranquilo el mar, se comienzan a meter y justo mencionaba Luis Bremer, hay un fondo donde ellos pueden ahí pisar y se van, y se los va llevando la corriente”.

Luis Bremer fue contundente al dimensionar el riesgo: “Chicos, podrían haber muerto. Es la tragedia que no fue, morir en fin de año en Punta del Este. Tan solo un instante podía separar la tragedia del rescate milagroso”. En medio del debate, se planteó la angustia que pudo haber sentido Evangelina Anderson, la expareja del exjugador de fútbol y madre de los pequeños, al enterarse del episodio: “Imagínate si a vos te comunican, estando a miles de kilómetros de tus hijos, que estuvieron a punto de ahogarse”.

En el estudio, la discusión también giró sobre la responsabilidad de ingresar al mar en una playa señalizada como peligrosa y la importancia de respetar advertencias y carteles. Claudia, una de las panelistas, fue tajante: “No, tenés que ser muy salame. Si hay carteles que dicen: ‘No te podés bañar’, no te podés bañar. Entonces, es totalmente culpable Demichelis”.

El momento en el que los guardavidas, que estaban surfeando cerca, los rescatan

El episodio, del que había rumores pero que hasta ahora no se había visto en imágenes, dejó en evidencia el peligro de subestimar las condiciones del mar y la importancia de la prevención, incluso en días calmos. Para Demichelis y su familia, el año nuevo comenzó con un susto que, gracias a la rápida intervención de guardavidas fuera de servicio, no terminó en tragedia.