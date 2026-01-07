La pelea de Martín Demichelis y su novia adentro de un auto en Punta del Este: las imágenes exclusivas

En su primer verano tras la separación, Martín Demichelis fue captado peleando con su nueva novia en Punta del Este

Martín Demichelis viajó junto a sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma, para pasar las Fiestas en el primer verano a solas tras la separación. Por estos días, la exfigura de River Plate disfruta de las playas de Punta del Este junto a su flamante pareja. Lo que parecía ser una temporada estival marcada por el comienzo de una nueva historia amorosa tras su ruptura con Evangelina Anderson, se vio alterada por una discusión en público. Las cámaras de Teleshow lograron captar el momento en el estacionamiento de un parador de José Ignacio.

Según pudo saber Teleshow, el entrenador fue visto el martes a última hora mientras almorzaba en un restaurante con un grupo grande de amigos, intentando pasar desapercibido en un sector alejado dentro del lugar. Mientras sus acompañantes bajaron a la playa, él permaneció adentro del restó y evitó exponerse. Después de varias horas de espera, finalmente el exdirector técnico de River Plate dejó el lugar. La primera en salir fue la novia del entrenador, quien se subió a la camioneta del lado del conductor.

Pocos minutos después, Demichelis apareció corriendo y se ubicó en el asiento del acompañante, iniciando una charla acalorada que rápidamente se convirtió en una discusión que quedó captada por las cámaras de este medio.

Con gestos elocuentes, se pudo ver a la pareja discutir y hacer señas con las manos. Al advertir la presencia del fotógrafo, el exfutbolista descendió del vehículo y solicitó a la seguridad del lugar que retiraran a los presentes del estacionamiento. Acto seguido, Demichelis descendió del auto, y tras unos instantes de tensión, intentó recomponer la situación con gestos de acercamiento a la joven, e incluso buscó besarla.

Las fotos tomadas en el estacionamiento muestran el intercambio entre Demichelis y la mujer, la tensión del momento y el intento del DT por recomponer el clima, en una playa donde la intimidad de las figuras públicas muchas veces termina en el centro de la escena.

De la novia de Demichelis tan solo se sabe que se llama Micaela (RSFotos)

El rostro de ambos reflejó el clima de incomodidad y la dificultad para alcanzar un acuerdo, mientras la privacidad de la pareja se vio alterada por la presencia de fotógrafos y curiosos en el estacionamiento. Estas postales, sumadas a los intentos del DT por recomponer el clima momentos después, completaron el retrato de una tarde en la que la exposición mediática se cruzó de lleno con la vida personal de Demichelis y su flamante pareja en las playas de Punta del Este.

En la misma ciudad estuvo Evangelina, quien llegó el 30 de diciembre para recibir el año nuevo junto a sus tres hijos. Si bien la expareja no se mostró junta, la modelo pasó el tiempo con su hija mayor Lola, quien no solo hizo de compañía de su madre, sino que también actuó como fotógrafa, sorprendiendo a los seguidores de su madre con su talento con la lente.

Evangelina aprovechó los días antes de regresar a las grabaciones de MasterChef para estar con sus tres hijos (Instagram)

Cada una de las fotos del álbum refleja no solo el estilo y la frescura de Evangelina, sino también el vínculo especial y la complicidad que la unió a Lola en estos días de playa y relax en la costa uruguaya.

La secuencia sumó un retrato lleno de ternura: la influencer abraza a Lola en la playa. Ambas sonríen y se envuelven en mantas tejidas de color crudo; la exmaestra de nivel inicial mantiene el bikini, el sombrero de ala ancha y las gafas de sol oscuras, mientras Lola aparece con el cabello suelto y un suéter oscuro. El fondo muestra la arena, sombrillas de paja y un cielo despejado, con los rayos del sol acariciando a madre e hija en pleno abrazo.