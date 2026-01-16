Chechu Bonelli y Sofía Jujuy Jiménez reflexionaron sobre la soltería femenina: “La mujer elige la independencia”

Chechu Bonelli y Sofía "Jujuy" Jiménez reflexionaron sobre la soltería femenina

La soltería femenina fue protagonista en una de las más recientes emisiones de La Casa de Verano, el ciclo transmitido por La Casa Streaming desde Pinamar. En este espacio, la periodista Chechu Bonelli, exesposa de Darío Cvitanich, sorprendió a los presentes al compartir una reflexión directa sobre el valor de la independencia de la mujer. El comentario se produjo en medio de creciente atención mediática sobre su vida privada y renovados rumores de un supuesto romance.

Bonelli planteó el debate con una pregunta que abrió camino a la discusión en vivo: “¿Por qué hay tantas mujeres solteras y tantos hombres? Pero sobre todo, mujeres solteras. Hoy en día la mujer elige la independencia”, expresó ante las cámaras. Profundizando su idea, remarcó: “Antes dependía económicamente de su pareja. Muchas veces no estaba bien la pareja afectivamente o emocionalmente, pero la mujer no podía salir a trabajar, mantenerse, bancarse sola, irse de su casa. Se reprimía todo eso y seguía estando en la casa con la familia perfecta”. Para Bonelli, la libertad de elección es un logro reciente: “Esa libertad que ha logrado tener la mujer y eso de decir: ‘Puedo estar bien sola también’”.

La mirada fue acompañada por Sofía “Jujuy” Jiménez, conductora y panelista, quien le dio continuidad al debate acerca del cambio en el rol tradicional femenino. “Cuando te das cuenta que vos podés crear tu propia independencia, tu libertad financiera, hacer lo que querés…”, aseguró, haciendo énfasis en la necesidad de construir una vida propia al margen de las expectativas sociales. El eco de sus palabras se sintió en el estudio: “Ser feliz con vos, manejar tu tiempo, todo…”, ahondó, reforzando la importancia de priorizar el bienestar personal.

En el programa, otras voces abordaron la persistencia del mandato social que empuja a encontrar pareja. Una de las participantes señaló: “Nos metieron la cabeza como que sí o sí tenemos que conseguir a alguien para ser felices o cómo vamos a hacerlo”. El debate incorporó también dosis de humor en boca de la canción de Iliana Calabró, quien ironizóaba sobre las tareas históricamente asignadas a las mujeres: “Ese es el deber de una buena mujer”, se escuchó. Jiménez cortó ese esquema con espontaneidad: “Yo te digo que no. No lavo, no plancho, no cocino, trabajo, viajo, hago lo que quiero”. Risas y aplausos acompañaron el intercambio que puso en el centro la discusión sobre la independencia económica y los modelos heredados.

Mientras el ciclo desarrollaba este diálogo, la vida personal de Bonelli se convirtió en tema central en las redes. El foco estuvo puesto en las imágenes difundidas por Puro Show (Eltrece), donde se la vio compartiendo una cena con el polista Facundo Pieres en un restaurante de Cariló. Testigos describieron el encuentro como una “cena romántica”, y la cuenta de Instagram Gossipeame sumó observaciones sobre gestos considerados cómplices entre ambos. Al mismo tiempo, días antes, Yanina Latorre había difundido imágenes de Bonelli y Pieres en la playa de Punta del Este. Sin embargo, el entorno de la periodista, citado por los medios, atribuyó los encuentros a una “amistad de larga data”.

Una nueva foto de Chechu Bonelli y Facundo Pieres volvió a circular, desatando aún más rumores sobre su relación (Video: Puro Show, Eltrece)

Consultada por Puro Show sobre los rumores de romance, Bonelli respondió con ironía: “Es Inteligencia Artificial, chicos”. Aun ante la insistencia de los panelistas, fue tajante al negar cualquier insinuación: “¿Qué besos? ¡No pasó nada!”. Y precisó: “A Facu lo conozco hace más de 20 años, literal. Les prometo que no pasó nada”. Para describir el episodio difundido en Punta del Este, relató: “Bajé a la playa y pasó Facu caminando. Nos saludamos, nos quedamos charlando y hubo alguien que sacó la foto”. Bonelli fue contundente: “No fue un amor de verano porque no fue nada”.

En esta etapa, Bonelli también habló de su presente como madre de tres hijas y de la combinación entre su trabajo y las exigencias de la vida pública. Tras su separación de Cvitanich —con quien compartió 14 años—, aspira a sostener una vida profesional activa y a ejercer su autonomía sin ceder ante las presiones externas. Su testimonio visibiliza la tensión entre expectativas sociales y decisiones personales, así como la opción de transitar el propio camino.

Al referirse a la naturaleza de su vínculo con Facundo Pieres, Bonelli definió los límites con claridad y descartó cualquier posibilidad de romance, aun cuando la atención mediática se focalizó en sus encuentros casuales. Si bien admitió que existen lazos de cordialidad y trato frecuente, la comunicadora remarcó que su relación se mantiene dentro de los márgenes de una “amistad de muchos años” y que ningún rumor puede alterar esa realidad.