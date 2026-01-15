Teleshow

Violento cruce entre Rosita y Alfa en la peatonal de Mar del Plata: gritos, insultos y reproches

El comediante y el exparticipante de Gran Hermano se dijeron de todo en las calles de la ciudad costera y reavivaron su vieja pelea

Guardar
El comediante y el exparticipante de Gran Hermano se enfrentaron en la calle Rivadavia

La peatonal de Mar del Plata fue el escenario de un fuerte cruce entre Gaby González, conocido como Rosita, comediante de Pasión de Sábado (América TV), y Walter Alfa Santiago, exparticipante de Gran Hermano. El encuentro, captado por las cámaras de Farándula Show en plena calle Rivadavia, mostró a ambos protagonistas lanzándose críticas y reproches en un intercambio que no pasó desapercibido para los transeúntes. Esto sucedió luego de que Alfa fuera apartado de la obra de teatro que protagonizaba en la ciudad.

Alfa inició la confrontación: “¿Por qué me seguís agrediendo gratuitamente? Diciendo que soy el tipo más idiota del espectáculo”. Rosita, que promocionaba en la peatonal el espectáculo La Scaloneta del Humor en el Teatro Olympia, del que es parte, no dudó en responder: “Porque es lo que pienso”. Alfa retrucó: “Mejor no digo las cosas que pienso yo, prefiero guardármelo”, a lo que Rosita insistió: “No solamente sos muy maleducado con la gente”. Alfa, visiblemente molesto, contestó: “¿Maleducado con qué gente?”. “Con la gente”, insistió Rosita. Alfa replicó: “Pero andá enferma”, y Rosita continuó: “Sos muy maleducado y malhablado con la gente”.

La tensión fue en aumento. Alfa señaló: “La envidia de este tipo, la envidia”. Rosita le respondió: “Ni tus compañeros te quieren”. Alfa retrucó: “No, andá a preguntarle, ganso”. Rosita insistió: “Si tus compañeros no te junan, payaso”. “¿Y a vos quién te juna, payaso", retrucó Alfa. “No importa, mirá cómo se va. Ahí va el loco. Por favor, estás mal de la cabeza”, cerró Rosita mientras Alfa se retiraba.

"Sos muy maleducado", la dura
"Sos muy maleducado", la dura frase de Rosita contra Alfa

Consultado por el cronista de Farándula Show sobre el trasfondo del conflicto, Rosita explicó: “Ya el año pasado se metió irrespetuosamente al espectáculo nuestro a gritar cosas indebidas. Y ahora, bueno, está con su problema en su elenco, pero es una persona que evidentemente no está bien”.

Alfa, por su parte, evitó el diálogo: “No tengo que hablar con vos. No me interesa hablar con vos”. Rosita insistió: “¿Pero por qué agrediste?”, a lo que Alfa respondió: “No, la que agredís sos vos, que el año pasado te estuviste agrediendo en el escenario. No tenés memoria”. Rosita replicó: “Yo no me estuve agrediendo”. Alfa, cada vez más fastidiado, concluyó: “Mirá, no me cruces con este boludo, te pido por favor, no me cruces. Yo te doy la nota a vos”. Rosita, firme, le exigió: “Mirame a la cara, a los ojos mirame. A los ojos. Mirame a la cara”. Alfa, finalmente, se despidió: “Andá. Andá, payaso. Payaso”.

Tras el fuerte cruce en la peatonal de Mar del Plata, Rosita habló con un medio local y no se guardó nada sobre su enfrentamiento con Alfa. “Estuve a punto de sacarme la peluca y que sea lo que tenga que ser, ¿eh?”, confesó la comediante, dejando en claro que la situación estuvo a punto de pasar a mayores.

La palabra de Rosita luego de su pelea con Alfa en la peatonal de Mar del Plata

Consultada sobre lo ocurrido, Rosita relató: “Bueno, primero hay que declarar que Alfa es un discriminador, un hombre que realmente no le hace bien al público marplatense y a todo el público que anda por la peatonal Rivadavia. El año pasado yo hacía un chiste en el Teatro Victoria, de Elfa, a él no le gustó y parece que eso le quedó dando vueltas todo el año, que después vino a encararme y bueno, obviamente, yo no me voy a quedar callada, mi amor”.

Sobre el desarrollo de la discusión, Rosita agregó: “Vino a encararme a decirme cosas y le digo: ‘Bueno, ¿qué te pasa?’. Me dice: ‘Vos andás diciendo que yo soy un idiota’. Le digo: ‘Sí, es lo que pienso. Sos un idiota’. Y se lo dije en la cara. Y bueno, y ahí empezó con... Digo: ‘Vení a hablar conmigo frente a frente, discutamos’, ¿no? Empezó a gritar, a darme la espalda y bueno, cosa de hombre hueco”.

Con estas declaraciones, Rosita dejó en claro que no piensa quedarse callada ante las provocaciones y que la rivalidad con Alfa sigue más vigente que nunca, sumando un nuevo capítulo a la polémica del verano marplatense.

Temas Relacionados

Walter Alfa SantiagoRositaGaby GonzálezVerano 2026 Argentina

Últimas Noticias

Verónica Albanese contó las incómodas condiciones que le pusieron para entrevistar a Julio Iglesias: “Él jugará con tu braga”

La periodista explicó en radio cómo fue su experiencia con el artista español en Miami hace 30 años

Verónica Albanese contó las incómodas

Las primeras fotos de Laurita Fernández y Matías Busquet: la prueba de su romance en la noche de Mar del Plata

A días de hablar de su relación con el polista en Almorzando con Juana, la actriz y su nueva conquista fueron captados muy acaramelados

Las primeras fotos de Laurita

Susana Giménez salió en defensa de Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual: “Todo el mundo sabe cómo es”

La diva de los teléfonos habló del escándalo que tiene al cantante español como protagonista y aseguró que “es un caballero”

Susana Giménez salió en defensa

El hijo de Christian Petersen celebró su cumpleaños número 27 con un homenaje a su papá y una foto inédita

La publicación revela la importancia del lazo familiar en una fecha especial, cargada emoción por la recuperación de su salud

El hijo de Christian Petersen

Se viralizó un video con una nueva coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez con una similitud inesperada

La actriz de Casi Ángeles se habría inspirado en una entrevista vieja de la conductora de MasterChef para definir su relación con Mauro Icardi. Las frases idénticas que llamaron la atención de sus seguidores

Se viralizó un video con
DEPORTES
Sorpresa en la Premier League:

Sorpresa en la Premier League: Facundo Buonanotte rescindió con Chelsea y firmó con otro equipo inglés

Argentina, entre los 10 países que más entradas solicitaron para el Mundial 2026: el Top 5 de partidos más requeridos por los fanáticos

Atado a una moto de agua y con el salvavidas abierto: revelaron los detalles de la extraña muerte de una figura de la NBA

Polémica en el ascenso argentino por la foto de los futbolistas que celebraron el pase a la final con dos pistolas: “Ni cuenta nos dimos”

Se sorteó el cuadro principal del Australian Open: los rivales de los nueve tenistas argentinos y el camino para los máximos favoritos

TELESHOW
Verónica Albanese contó las incómodas

Verónica Albanese contó las incómodas condiciones que le pusieron para entrevistar a Julio Iglesias: “Él jugará con tu braga”

Las primeras fotos de Laurita Fernández y Matías Busquet: la prueba de su romance en la noche de Mar del Plata

Susana Giménez salió en defensa de Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual: “Todo el mundo sabe cómo es”

El hijo de Christian Petersen celebró su cumpleaños número 27 con un homenaje a su papá y una foto inédita

Se viralizó un video con una nueva coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez con una similitud inesperada

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades salvadoreñas buscan incluir la

Autoridades salvadoreñas buscan incluir la importación de cascos certificados para motocicletas a la reglamentación técnica

Emergencia energética en Ucrania: una nueva ola de ataques rusos deja a Kiev sin calefacción ni electricidad

La artista Daphne Anastassiou se presenta con una muestra de arte consciente en Punta del Este

La vida silenciosa de Debbie Rowe, la exesposa de Michael Jackson, lejos de la fama y rodeada de especulaciones

“¿Qué sentido tiene?”: la canción que Mick Jagger dijo que no hacía falta versionar