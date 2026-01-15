Violento cruce entre Rosita y Alfa en la peatonal de Mar del Plata: gritos, insultos y reproches

El comediante y el exparticipante de Gran Hermano se enfrentaron en la calle Rivadavia

La peatonal de Mar del Plata fue el escenario de un fuerte cruce entre Gaby González, conocido como Rosita, comediante de Pasión de Sábado (América TV), y Walter Alfa Santiago, exparticipante de Gran Hermano. El encuentro, captado por las cámaras de Farándula Show en plena calle Rivadavia, mostró a ambos protagonistas lanzándose críticas y reproches en un intercambio que no pasó desapercibido para los transeúntes. Esto sucedió luego de que Alfa fuera apartado de la obra de teatro que protagonizaba en la ciudad.

Alfa inició la confrontación: “¿Por qué me seguís agrediendo gratuitamente? Diciendo que soy el tipo más idiota del espectáculo”. Rosita, que promocionaba en la peatonal el espectáculo La Scaloneta del Humor en el Teatro Olympia, del que es parte, no dudó en responder: “Porque es lo que pienso”. Alfa retrucó: “Mejor no digo las cosas que pienso yo, prefiero guardármelo”, a lo que Rosita insistió: “No solamente sos muy maleducado con la gente”. Alfa, visiblemente molesto, contestó: “¿Maleducado con qué gente?”. “Con la gente”, insistió Rosita. Alfa replicó: “Pero andá enferma”, y Rosita continuó: “Sos muy maleducado y malhablado con la gente”.

La tensión fue en aumento. Alfa señaló: “La envidia de este tipo, la envidia”. Rosita le respondió: “Ni tus compañeros te quieren”. Alfa retrucó: “No, andá a preguntarle, ganso”. Rosita insistió: “Si tus compañeros no te junan, payaso”. “¿Y a vos quién te juna, payaso", retrucó Alfa. “No importa, mirá cómo se va. Ahí va el loco. Por favor, estás mal de la cabeza”, cerró Rosita mientras Alfa se retiraba.

"Sos muy maleducado", la dura frase de Rosita contra Alfa

Consultado por el cronista de Farándula Show sobre el trasfondo del conflicto, Rosita explicó: “Ya el año pasado se metió irrespetuosamente al espectáculo nuestro a gritar cosas indebidas. Y ahora, bueno, está con su problema en su elenco, pero es una persona que evidentemente no está bien”.

Alfa, por su parte, evitó el diálogo: “No tengo que hablar con vos. No me interesa hablar con vos”. Rosita insistió: “¿Pero por qué agrediste?”, a lo que Alfa respondió: “No, la que agredís sos vos, que el año pasado te estuviste agrediendo en el escenario. No tenés memoria”. Rosita replicó: “Yo no me estuve agrediendo”. Alfa, cada vez más fastidiado, concluyó: “Mirá, no me cruces con este boludo, te pido por favor, no me cruces. Yo te doy la nota a vos”. Rosita, firme, le exigió: “Mirame a la cara, a los ojos mirame. A los ojos. Mirame a la cara”. Alfa, finalmente, se despidió: “Andá. Andá, payaso. Payaso”.

Tras el fuerte cruce en la peatonal de Mar del Plata, Rosita habló con un medio local y no se guardó nada sobre su enfrentamiento con Alfa. “Estuve a punto de sacarme la peluca y que sea lo que tenga que ser, ¿eh?”, confesó la comediante, dejando en claro que la situación estuvo a punto de pasar a mayores.

La palabra de Rosita luego de su pelea con Alfa en la peatonal de Mar del Plata

Consultada sobre lo ocurrido, Rosita relató: “Bueno, primero hay que declarar que Alfa es un discriminador, un hombre que realmente no le hace bien al público marplatense y a todo el público que anda por la peatonal Rivadavia. El año pasado yo hacía un chiste en el Teatro Victoria, de Elfa, a él no le gustó y parece que eso le quedó dando vueltas todo el año, que después vino a encararme y bueno, obviamente, yo no me voy a quedar callada, mi amor”.

Sobre el desarrollo de la discusión, Rosita agregó: “Vino a encararme a decirme cosas y le digo: ‘Bueno, ¿qué te pasa?’. Me dice: ‘Vos andás diciendo que yo soy un idiota’. Le digo: ‘Sí, es lo que pienso. Sos un idiota’. Y se lo dije en la cara. Y bueno, y ahí empezó con... Digo: ‘Vení a hablar conmigo frente a frente, discutamos’, ¿no? Empezó a gritar, a darme la espalda y bueno, cosa de hombre hueco”.

Con estas declaraciones, Rosita dejó en claro que no piensa quedarse callada ante las provocaciones y que la rivalidad con Alfa sigue más vigente que nunca, sumando un nuevo capítulo a la polémica del verano marplatense.