Alfa de Gran Hermano fue apartado de la obra de Matías Alé tras reiterados reclamos por maltrato al público

Alfa fue removido de la obra por negarse a tomarse fotos con espectadores y no cumplir con tareas promocionales en la peatonal Rivadavia

Walter “Alfa” Santiago, ex participante de Gran Hermano, fue separado de la obra teatral Asia caliente durante la actual temporada de verano en Mar del Plata. Allegados a la producción del espectáculo confirmaron la noticia a Teleshow y destacaron que la decisión fue tomada después de una serie de reclamos por su interacción con el público y conductas consideradas inapropiadas para el espectáculo que lideran Matías Alé y Jorge “Carna” Crivelli.

Inicialmente, la información fue dada a conocer por Fede Flowers en sus redes, quien explicó que la desvinculación de Alfa estuvo motivada especialmente por su negativa a tomarse fotos con espectadores y familias. También incumplió acuerdos relacionados con actividades promocionales en la peatonal Rivadavia, consideradas esenciales para atraer público y potenciar la venta de entradas.

En ese marco, Teleshow se contactó con fuentes cercanas al espectáculo, quienes confirmaron la situación y detallaron: “Es verdad que hace eso. Maltrataba a la gente en la calle que le pedía una foto, a la gente del teatro en el que estaba. También tenía malos modales, como no saludar”.

La actitud de Alfa generó malestar entre quienes intentaban saludarlo o solicitarle fotografías, especialmente entre el público infantil.

La producción de Asia caliente desvinculó a Walter ‘Alfa’ Santiago tras reiterados reclamos de maltrato al público en Mar del Plata

De esta manera, la producción de Asia caliente afirmó que la separación de Alfa no fue una decisión abrupta. Aseguró que él había recibido varias advertencias sobre la importancia de mantener contacto con el público, condición establecida antes del estreno. La falta de respuesta favorable a estas advertencias llevó finalmente a su apartamiento del reparto.

Tras hacerse pública su salida, Alfa respondió a través de mensajes en sus redes sociales. Utilizó dichas plataformas para expresar su desacuerdo con la versión difundida y compartió imágenes junto a público infantil, en un intento de desmentir las acusaciones de falta de interacción.

“Esto es lo más lindo que me puede suceder, el cariño de los niños: único, incondicional. Gracias”, escribió el exparticipante del reality junto a una selfie con unos pequeños. Minutos después agregó una foto con una frase del filósofo Friedrich Nietzsche: ”Lo que no me mata, me hace más fuerte“.

En ese marco, los rumores indican que Alfa analiza iniciar acciones legales contra Matías Alé y Carlos Canale, productor de la obra, por presunto incumplimiento de contrato. Según Flowers, Alfa entiende que su separación perjudicó su imagen y evalúa llevar el conflicto a instancia judicial si no se alcanza un acuerdo extrajudicial.

Alfa fue despedido de la obra Asia Caliente que protagoniza Matías Alé

La comedia Asia caliente continúa en cartel en plena temporada teatral de Mar del Plata, con su elenco ajustándose a los cambios y en un contexto marcado por la intensa competencia entre propuestas y polémicas mediáticas.

Horas después de que trascendiera la noticia de su despido, Alfa difundió imágenes recientes junto a seguidores en el teatro, lo que puso en evidencia cómo el episodio sigue generando atención dentro y fuera del escenario.

En uno de sus últimos escándalos, sucedido a principios de noviembre, Alfa generó repercusión en redes sociales al viralizarse un video en el que se lo veía discutiendo con dos hombres que circulaban en moto, quienes lo acusaron de haberlos chocado y de haberse dado a la fuga. El registro fue publicado en TikTok y acompañado por la frase: “Alfa nos chocó y se dio la fuga”.

El episodio ocurrió en la intersección de la Av. Gral. Mosconi y Bolívar, en la ciudad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. En las imágenes, grabadas por los motociclistas, se observa al exparticipante del reality show vestido con una remera gris, pantalón blanco y lentes espejados. En una de las secuencias se lo ve bajando de su camioneta Mercedes Benz gris mientras uno de los hombres lo increpa a los gritos: “Viejo pelo..., venís manejando como un bolu...”, se escucha decir al conductor de la moto. Alfa, por su parte, sostiene el teléfono en la mano y le responde: “Estos tipos me quieren afanar, mirá, acá están”, mientras graba la situación.

En una conversación con Teleshow, el exparticipante de GH negó rotundamente haber chocado a la moto y sostuvo que todo fue un malentendido en medio de una situación que él consideró sospechosa.