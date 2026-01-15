Vero Lozano le respondió a Sofía Gonet: “Si tiene ovarios que me lo diga en la cara”

La conductora habló del enojo de la influencer en Cortá por Lozano por las preguntas sobre Homero Pettinato, su ex (Video: Intrusos/ América TV)

El martes Sofía Gonet visitó Cortá por Lozano (Telefe), pero la entrevista no fue como esperaba. A través de un video en sus redes sociales manifestó su enojo por las preguntas que le hicieron sobre su expareja, Homero Pettinato, y lanzó quejas sobre cómo se había desarrollado la entrevista. Vero Lozano no tardó en hacerse eco de sus dichos y salió al cruce.

“Estoy acá con Copito, el mejor amigo de La Reini”, ironizó en Intrusos (América TV) apenas fue consultada por el ciclo cuando salía de los estudios de su programa junto a su perro.

“Cuando estuvo en el diván, yo la verdad que no me di cuenta que la había pasado mal. Después parece que estaba del ort..., que la había pasado mal y que esperaba otra cosa”, expresó, sobre los dichos que la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo.

"La quiero agarrar a la pendeja, porque ella se fue y estaba todo bien. Si tiene ovarios, que me diga todo eso en la cara, porque es recareta", lanzó la animadora

“Yo no los escuché los gritos, pero no sé si le gritó al productor o a su representante. No lo sé. Estaba enojada, eso sí”, señaló la conductora, mientras rechazaba los dichos de la influencer al asegurar que la emboscaron durante la nota para que se refiera a su exnovio, luego de sus mediáticas acusaciones.

“Primero, no hacemos emboscadas. Claramente, sos una persona de los medios, sabés que te vamos a preguntar. Venía a hablar de MasterChef o de Homero. No iba a hablar de física cuántica ni del Conicet”, se despachó, filosa para después referirse a los resultados de audiencia que no consiguió la entrevista. “La verdad es que no estaba midiendo y bueno, decidimos levantar la nota”, agregó.

Verónica aseguró que volvería a entrevistar a La Reini porque “la casa siempre está abierta”, pero fue muy crítica con la actitud que tuvo luego de la entrevista. “No hablé con ella después. La quiero agarrar a la pendeja, porque ella se fue y estaba todo bien. Si tiene ovarios, que me diga todo eso en la cara, porque es recareta entonces”, se despachó.

“Se hace la moderna, dijo ‘ay, divina, qué amor, qué lindo tu perrito’”, afirmó la animadora. “Igual la veo pilla e inteligente, porque claramente en el programa no midió, pero toda esta repercusión hace que hablemos de ella”, concluyó.

En un extenso descargo en TikTok, La Reini expresó su molestia con el programa de Telefe: “Cómo puede ser que me falten el respeto de esta manera”, reprochó al relatar lo que vivió en el estudio. Sofía admitió que fue “su primera crisis de diva televisiva”, aunque sostuvo que la situación lo ameritaba.

Al recordar los motivos de la invitación, la joven insistió en que la consigna era estricta: “La consigna era hablar de MasterChef, de cómo me estaba yendo con la cocina, con el programa”, aseguró. Reveló que, en realidad, no suele dar entrevistas ni asistir a ciclos televisivos, pero aceptó por un compromiso contractual: “Fui porque era una obligación con el canal”, aclaró.

“Cómo puede ser que me falten el respeto de esta manera”, reprochó La Reini a través de un video (Instagram)

Sofía recordó cada detalle de su preparación para la entrevista: “Me maquillé, me peiné, me puse un outfit espectacular. Fui divertida, simpática, con ganas”. Sin embargo, el clima cambió apenas comenzó la charla, pues las preguntas sobre su expareja la incomodaron. “Ya me arrancan a preguntar por mi ex, cuando estamos en contacto cero”, resaltó, visiblemente irritada.

“Chicos, no hubo ni un solo clip del programa. Eran todos videos de canales hablando de mi pelea con Homero Pettinato”. Sofía precisó que allí pudo verse cómo la tildaban de “loca”, “psiquiátrica” y hasta sugerían que “la tenían que internar” o “que la manden presa”.

“No solo hice platos buenos, también hice editoriales de fotos con fotógrafos de Vogue Latinoamérica. Tomé cuatro clases por semana durante cuatro meses. Fui pelada a MasterChef para que ni siquiera puedan usar ese clip”, recalcó la influencer, subrayando el esfuerzo dedicado a su participación. La conclusión fue tajante: “Me sentí súper humillada, como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda”, confesó.