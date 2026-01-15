“Tormenta, viento y granizo”: el temporal en Pinamar obligó a suspender el stream de Chechu Bonelli y Sofía Jujuy Jiménez

Un canal de streaming debió suspender la transmisión por el temporal en Pinamar

La fuerte tormenta que se desató en la tarde del jueves cayó con fuerza en la Costa Atlántica. Además de interrumpir el espléndido día de playa que estaban aprovechando miles de turistas, en Pinamar ocasionó un abrupto corte de transmisión en La Casa Streaming.

Para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, informaron desde su cuenta de Instagram posteando varios videos. “Tormenta, viento y granizo. Por eso cortamos la transmisión”, explicaba uno, mientras mostraba los destrozos que estaba provocando una lluvia torrencial, acompañada de fuertes ráfagas de viento. Los peores ingredientes si pensamos en sombrillas y carpas destinadas a diferentes acciones de marketing.

“Por cuestiones climáticas tuvimos que cortar la transmisión. Nos vemos 20hs en Jueves Santo”, anunciaba otro video, mientras Chechu Bonelli se divertía cubierta por un “piloto” improvisado con una bolsa de residuos gigante. “¡Yo ya estoy preparada, eh!“, dice Chechu, y en la otra punta de estudio playero también se ve a Jujuy Jiménez.

La tormenta obligó a interrumpir la trasmisión en La Casa Stream, pero Chechu Bonelli y Jujuy Jimenez no perdieron el humor

El repentino avance de un fuerte temporal alteró la calma de la Costa Atlántica, dejando escenas de destrucción y obligando a los turistas a buscar refugio. En Pinamar, un árbol cayó sobre dos autos que estaban estacionados, mientras las autoridades mantienen el alerta por fenómenos climáticos extremos y se esfuerzan por restablecer la normalidad, según informó TN.

La violencia del viento y la persistencia de la lluvia causaron complicaciones en diversos puntos costeros. Según relatos recogidos por TN, hacia las 16, quienes aprovechaban el día soleado en la playa se vieron sorprendidos cuando nubes negras cubrieron el cielo, el mar se agitó notablemente y comenzaron ráfagas intensas de viento que anticiparon la tormenta. “Se rompieron árboles por varios lugares, bajó una ráfaga e hizo pedazos por todos lados“, detalló Elvio Dirotto, vecino de Pinamar, a TN.

Las consecuencias no se limitaron a la caída del árbol: Mar del Tuyú, Santa Teresita y Costa del Este sufrieron inundaciones tras la acumulación de agua y la caída de granizo, sumando calles completamente anegadas al panorama de daños. Este fenómeno intensificó la preocupación local y movilizó a personal municipal y de emergencias, quienes ejecutaron tareas para retirar el árbol de los vehículos afectados y restablecer la circulación.

Telefe, América y El Trece también vieron interrumpida su trasmisión, pero en este caso debido al apagón masivo en CABA y AMBA, sobre las 14.45 hs (Captura de video)

La alteración de las condiciones meteorológicas fue abrupta. Hacia las 14, la jornada presentaba temperaturas elevadas y el cielo despejado, lo que llevó a numerosos veraneantes a instalarse en la playa. Dos horas después, el temporal obligó a la evacuación repentina: “En minutos, la gente levantó sus cosas y salió corriendo hacia los alojamientos y los autos”, reflejó TN sobre la reacción de los turistas.

La escasa visibilidad que acompañó al temporal provocó algunos incidentes de tránsito, aunque la situación mostraba signos de calma al cierre del informe. Las tareas de remoción y asistencia continuaban, mientras las autoridades insistían en mantener la precaución ante la persistencia del alerta.

Mientras en la costa trataban de superar el mal momento, en CABA también resultó una jornada complicada para varios medios, en este caso a causa de un apagón masivo producido sobre las 14.45hs., que afecto a la zona norte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en el inicio de la tarde, donde se sintió el pico de calor a la espera de tormentas.

El corte de luz afectó a los canales de aire que transmitían su habitual programación. Así sucedió en Telefe, en el espació de Cortá por Lozano; en El Trece, durante La cocina rebelde, a cargo de Jimena Monteverde, y en América TV, durante la emisión de Intrusos.

De acuerdo a la información que brindaba la página del Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE), el corte se dio en medio de la cúspide de la demanda de energía.