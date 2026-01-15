Teleshow

“Tormenta, viento y granizo”: el temporal en Pinamar obligó a suspender el stream de Chechu Bonelli y Sofía Jujuy Jiménez

Pese al corte de la transmisión, las conductoras de La Casa Streaming no perdieron el buen humor y asi lo postearon en varios videos de Instagram

Guardar
Un canal de streaming debió suspender la transmisión por el temporal en Pinamar

La fuerte tormenta que se desató en la tarde del jueves cayó con fuerza en la Costa Atlántica. Además de interrumpir el espléndido día de playa que estaban aprovechando miles de turistas, en Pinamar ocasionó un abrupto corte de transmisión en La Casa Streaming.

Para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, informaron desde su cuenta de Instagram posteando varios videos. “Tormenta, viento y granizo. Por eso cortamos la transmisión”, explicaba uno, mientras mostraba los destrozos que estaba provocando una lluvia torrencial, acompañada de fuertes ráfagas de viento. Los peores ingredientes si pensamos en sombrillas y carpas destinadas a diferentes acciones de marketing.

“Por cuestiones climáticas tuvimos que cortar la transmisión. Nos vemos 20hs en Jueves Santo”, anunciaba otro video, mientras Chechu Bonelli se divertía cubierta por un “piloto” improvisado con una bolsa de residuos gigante. “¡Yo ya estoy preparada, eh!“, dice Chechu, y en la otra punta de estudio playero también se ve a Jujuy Jiménez.

La tormenta obligó a interrumpir
La tormenta obligó a interrumpir la trasmisión en La Casa Stream, pero Chechu Bonelli y Jujuy Jimenez no perdieron el humor

El repentino avance de un fuerte temporal alteró la calma de la Costa Atlántica, dejando escenas de destrucción y obligando a los turistas a buscar refugio. En Pinamar, un árbol cayó sobre dos autos que estaban estacionados, mientras las autoridades mantienen el alerta por fenómenos climáticos extremos y se esfuerzan por restablecer la normalidad, según informó TN.

La violencia del viento y la persistencia de la lluvia causaron complicaciones en diversos puntos costeros. Según relatos recogidos por TN, hacia las 16, quienes aprovechaban el día soleado en la playa se vieron sorprendidos cuando nubes negras cubrieron el cielo, el mar se agitó notablemente y comenzaron ráfagas intensas de viento que anticiparon la tormenta. “Se rompieron árboles por varios lugares, bajó una ráfaga e hizo pedazos por todos lados“, detalló Elvio Dirotto, vecino de Pinamar, a TN.

Las consecuencias no se limitaron a la caída del árbol: Mar del Tuyú, Santa Teresita y Costa del Este sufrieron inundaciones tras la acumulación de agua y la caída de granizo, sumando calles completamente anegadas al panorama de daños. Este fenómeno intensificó la preocupación local y movilizó a personal municipal y de emergencias, quienes ejecutaron tareas para retirar el árbol de los vehículos afectados y restablecer la circulación.

Telefe, América y El Trece
Telefe, América y El Trece también vieron interrumpida su trasmisión, pero en este caso debido al apagón masivo en CABA y AMBA, sobre las 14.45 hs (Captura de video)

La alteración de las condiciones meteorológicas fue abrupta. Hacia las 14, la jornada presentaba temperaturas elevadas y el cielo despejado, lo que llevó a numerosos veraneantes a instalarse en la playa. Dos horas después, el temporal obligó a la evacuación repentina: “En minutos, la gente levantó sus cosas y salió corriendo hacia los alojamientos y los autos”, reflejó TN sobre la reacción de los turistas.

La escasa visibilidad que acompañó al temporal provocó algunos incidentes de tránsito, aunque la situación mostraba signos de calma al cierre del informe. Las tareas de remoción y asistencia continuaban, mientras las autoridades insistían en mantener la precaución ante la persistencia del alerta.

Mientras en la costa trataban de superar el mal momento, en CABA también resultó una jornada complicada para varios medios, en este caso a causa de un apagón masivo producido sobre las 14.45hs., que afecto a la zona norte de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en el inicio de la tarde, donde se sintió el pico de calor a la espera de tormentas.

El corte de luz afectó a los canales de aire que transmitían su habitual programación. Así sucedió en Telefe, en el espació de Cortá por Lozano; en El Trece, durante La cocina rebelde, a cargo de Jimena Monteverde, y en América TV, durante la emisión de Intrusos.

De acuerdo a la información que brindaba la página del Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE), el corte se dio en medio de la cúspide de la demanda de energía.

Temas Relacionados

La Casa StreamChechu BonelliJujuy Jiménez

Últimas Noticias

Vero Lozano le respondió a Sofía Gonet: “Si tiene ovarios que me lo diga en la cara”

La conductora habló del enojo de La Reini en Cortá por Lozano por las preguntas sobre Homero Pettinato, su ex. Su fuerte reacción

Vero Lozano le respondió a

La respuesta de Flor de la V a los polémicos dichos de Maxi López: “Está confundido”

Nati Jota le preguntó al ex jugador si besaría a un hombre y su respuesta generó reacciones en las redes. La conductora le bajó tensión al comentario

La respuesta de Flor de

El paseo de Alexis Mac Allister y Ailén Cova con su hija Alaia por las calles de Liverpool: “Qué papi canchero”

El futbolista y su pareja dieron una lección de naturalidad al disfrutar un paseo junto a su bebé, dejando claro que la vida lejos de las canchas también puede estar llena de encanto y complicidad

El paseo de Alexis Mac

El polémico comentario de Maxi López sobre Florencia de la V que causó indignación en las redes

En medio de su participación en Olga, el exfutbolista mencionó a la conductora ante la consulta de si besaría a un hombre

El polémico comentario de Maxi

Allanaron la casa de la ex pareja de Romina Gaetani en la causa por violencia de género: buscaban un arma

Por orden de la Justicia, los policías se presentaron este jueves en la propiedad del Tortugas Country Club de Pilar, donde ocurrió el ataque a la actriz a fines de 2025

Allanaron la casa de la
DEPORTES
Lo quisieron Boca y River

Lo quisieron Boca y River y se sumará al fútbol europeo: los detalles de la compleja venta de Felipe Loyola de Independiente

“He sido traicionada de la manera más inimaginable”: el escándalo de infidelidad que sacude al mundo del deporte

El esperanzador mensaje de Colapinto que publicó Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

El giro en la carrera de Rodrigo Villagra que puede traducirse en millones para River Plate

Las 7 joyas de Boca que se consagraron campeones en Reserva y fueron cedidas a otros clubes del fútbol argentino

TELESHOW
Vero Lozano le respondió a

Vero Lozano le respondió a Sofía Gonet: “Si tiene ovarios que me lo diga en la cara”

La respuesta de Flor de la V a los polémicos dichos de Maxi López: “Está confundido”

El paseo de Alexis Mac Allister y Ailén Cova con su hija Alaia por las calles de Liverpool: “Qué papi canchero”

El polémico comentario de Maxi López sobre Florencia de la V que causó indignación en las redes

Allanaron la casa de la ex pareja de Romina Gaetani en la causa por violencia de género: buscaban un arma

INFOBAE AMÉRICA

El Ministro para Latinoamérica británico

El Ministro para Latinoamérica británico en Infobae: “He visto de primera mano los desafíos que enfrenta el pueblo ecuatoriano”

Ecuador planifica la construcción de su primer puerto espacial para 2030

Policía uruguaya cree que el narco Sebastián Marset es el autor intelectual del atentado contra la jefa de fiscales

Israel abatió a un alto mando de Hamas tras un ataque en Gaza

5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo eso puede afectar su desarrollo emocional