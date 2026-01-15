Se viralizó un video con una nueva coincidencia entre Wanda Nara y la China Suárez con una similitud inesperada

En redes sociales descubrieron que la actriz de Casi Ángeles se inspiró en una nota vieja de la conductora de MasterChef Celebrity (Video: Instagram)

Desde que comenzó la historia de amor entre Mauro Icardi y la China Suárez, las redes sociales se dedicaron a buscar y comparar cada gesto, frase y detalle entre la actriz y Wanda Nara, la exesposa del futbolista. Así, cada aparición pública e incluso sus declaraciones se convirtieron en material de análisis y debate, en especial cuando Wanda expresó que la actriz “quería su vida”.

Todo comenzó cuando la China fue entrevistada por Moria Casán en La Mañana con Moria (El Trece), y habló sobre el inicio de su relación con Icardi y la seguridad que él le transmitió, con una frase que ahora volvió a viralizarse.

Lo curioso es que un internauta, que luego fue reposteado por Juariu, descubrió que ese testimonio de Eugenia resulta casi calcado a una declaración que Wanda había dado en 2017 en el living de Susana Giménez. En aquella ocasión, Wanda relató que su relación con Icardi fue un cambio en comparación con su matrimonio con Maxi López: “Me supo dar seguridad, me dio tranquilidad. Si se rompe el foquito de la luz, enseguida me dice: ‘ te lo cambio yo’”. En su momento la reacción de la diva de los teléfonos fue decir: “Ay, qué amor”.

Años después, la actriz de El Hilo Rojo se sentó en el living de La One para hablar de la polémica alrededor de su relación con el exdelantero del PSG. Al tocar el tema de cómo se siente junto a él, dijo: “Lo que me pasó con Mauro es que él me dio una seguridad que si yo no la hubiese tenido, no me hubiese mandado tan de cabeza”. En un segundo fragmento de la entrevista agregó: “Me decía: ‘Pero qué hacés cambiando la bombita de luz, dejá que lo hago yo’”.

La China se inspiró en declaraciones viejas de Wanda para definir su relación con Mauro

“Chicos, qué fuerte”, fue todo lo que escribió Juariu cuando subió su video a sus historias. La similitud entre ambas declaraciones no pasó desapercibida y, una vez más, las redes sociales se llenaron de comparaciones, memes y comentarios sobre las coincidencias —intencionales o no— entre las dos mujeres que, por distintos caminos, compartieron el amor del futbolista. La frase idéntica se suma a la larga lista de paralelismos y guiños que los internautas no dejan pasar, alimentando el debate sobre los puntos de contacto y las diferencias entre Wanda y la China.

Wanda Nara y Rusherking unidos en MasterChef Celebrity

El inicio del repechaje de MasterChef Celebrity(Telefe) no solo trajo de regreso a viejos participantes y nuevas figuras dispuestas a ganarse un lugar en la competencia, sino también uno de los momentos más comentados de la noche. Con su estilo frontal y sin rodeos, Wanda protagonizó un intercambio tan inesperado como incómodo con Rusherking, quien debutó en esta instancia clave del reality.

Mientras el cantante se encontraba concentrado en su estación de cocina, la conductora se acercó para charlar de manera distendida, aunque rápidamente llevó la conversación hacia un terreno personal que nadie esperaba. Sin vueltas, Wanda lanzó la pregunta que descolocó al participante y encendió las redes: “¿Qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?”. La referencia fue inmediata y clara: Mauro Icardi y la China Suárez, una pareja que volvió a ocupar el centro de la escena mediática y que remite de forma directa al recordado “WandaGate”.

Wanda Nara fue directa y le preguntó a Rusherking por la relación de Mauro Icardi y la China Suárez

La reacción de Rusherking fue de visible incomodidad. Lejos de sumarse al juego o profundizar en el tema, el músico intentó bajar el tono y correrse del conflicto. “La verdad que yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomás”, respondió, buscando marcar distancia tanto de su pasado sentimental como del escándalo que rodea hoy a su ex. Su postura fue clara: no involucrarse en una trama que considera ajena y que, según dejó entrever, no forma parte de su presente.

Sin embargo, la conductora no dio por terminada la charla ahí. Fiel a su estilo punzante, sumó un comentario más que mezcló humor, picardía y referencias a su propia separación. Recordó que aún le quedó una mudanza pendiente en Turquía y, entre risas, le propuso al cantante acompañarla a retirar sus pertenencias en la casa en la que supo vivir con el futbolista. “¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?”, disparó, provocando una mezcla de risas nerviosas y sorpresa en el estudio.

Rusherking, algo más relajado ante el giro humorístico de la situación, siguió el juego pero sin comprometerse demasiado. Después de confesar que nunca había estado en el país europeo, le respondió: “Te acompaño si querés, te segundeo”, aunque luego confesó frente a la cámara que no se sentía muy convencido con la idea de un viaje tan lejano. “Yo no sé si estoy para ir a Turquía, re lejos. Estoy para quedarme en MasterChef un rato”, bromeó, dejando en claro que su prioridad hoy es la competencia culinaria.