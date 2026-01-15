La respuesta de Flor de la V a los polémicos dichos de Maxi López: “Está confundido”

La conductora usó su programa para responderle al exfutbolistas sus dichos al aire de Olga (Video: Los profesionales de siempre-El Nueve)

Maxi López, recién llegado a la Argentina tras el nacimiento de su hijo Lando en Suiza y mientras cumple con sus compromisos en MasterChef Celebrity (Telefe) y el streaming OLGA, quedó envuelto en una nueva polémica por un comentario sobre Flor de la V que generó incomodidad al aire y desató debate en redes.

Todo ocurrió durante una charla distendida en el ciclo, cuando Nati Jota le consultó si besaría a un hombre. La consulta tomó por sorpresa a López, que se quedó pensativo algunos segundos, mientras el resto de la mesa debatía y esperaba su reacción. Nati insistió en busca de una respuesta y propuso un escenario hipotético, a lo que Maxi respondió con una frase que rápidamente se volvió viral: “No sería solo masculino, tendría que ser… A Florencia de la Vega, por ejemplo”.

La reacción fue instantánea. “¡No Maxi, no era por ahí!”, lo corrigió Nati Jota, marcándole el error en el nombre y, sobre todo, en la identidad de Florencia. “No es De la Vega, y es una mujer, Florencia de la V”, aclaró la conductora, mientras Noelia Custodio sumaba: “Claro, es una mujer y le mandamos un beso enorme”. Sin embargo, lejos de rectificarse, Maxi redobló la confusión y preguntó: “¿Y pero cómo se llama?”, lo que generó aún más incomodidad y malestar en la mesa. “¡Florencia de la V! ¡Pero es una mujer!”, repitió Nati, visiblemente incómoda.

En plena emisión de streaming, Maxi López realizó un particular comentario sobre Florencia de la V (Olga)

La reacción de Florencia de la V no se hizo esperar. Ya de regreso en su programa, la conductora abordó la controversia con su característico humor: “Acabo de poner un pie en Argentina y... ¿Maxi López estuvo hablando de mí también?”. Ironizó sobre su reciente paso por Punta del Este y su participación en la cena de los famosos 2026. Ante la consulta de Josefina Pouso sobre si López había hablado bien, Flor replicó en el mismo tono: “Está confundido...”.

Luego, con humor, remató: “¡Porque yo creo que si me besaba, no me largaba más!”, dejando en claro que no se tomó la situación con gravedad. Pero minutos después, Flor de la V revisó portales que hablaban de “los transfóbicos comentarios de Maxi López” y adoptó un tono más serio: “Muchos medios están haciendo eco, pero yo no escuché lo que dijo todavía. Pero es interesante hablar de esto porque yo pensé que estas cosas ya estaban pasadas de moda”.

Al ver el corte del programa, la conductora opinó: “Para mí lo dijo como una humorada, un chiste tonto, me parece”. Y agregó: “Lo que sí me pasa con estas situaciones es que vos lo ves y todos tratan de salir de ahí, pero para mí no tuvo mala intención. Yo lo veo con cero mala intención de decir nada malo. Las chicas le dijeron que soy mujer y yo me identifico como mujer, así que...”. Florencia restó dramatismo al asunto y valoró la rápida reacción de Nati Jota, que aclaró la situación en el momento.

Maxi López junto a Nati Jota en sería increíble, de Olga, el programa donde surgió la polémica

Finalmente, Flor reflexionó sobre el tratamiento mediático del episodio y el impacto sobre la comunidad trans: “Estas son charlas tontas que se dan en streaming todo el tiempo, pero yo de verdad no veo mala intención, no me parece que sea para tanto. Los medios lo levantaron... no sé si no hay noticias o lo que fuera, pero no es para compartir teniendo en cuenta las cosas que me han dicho. En este caso, esto es color, pero lo que sí sirve es que la gente automáticamente se dio cuenta y empezaron a decirle de todo. Entonces, tácitamente está instalado”.

A modo de cierre, la conductora expresó: “Si tengo que decir realmente lo que me provoca, es que me da pena. Porque siempre lo que termina dejando situaciones como esta es que vulnera a un colectivo que ya está super vulnerado”. Así, Florencia de la V dejó en claro su postura, relativizando el comentario de Maxi López pero subrayando la importancia de cuidar el discurso público y el respeto hacia la diversidad.