Flor de la V celebra su regreso al teatro en Sex: “Me quiero divertir y jugar con la sexualidad”

Flor de la V encabezará la nueva temporada de Sex, la obra de José María Muscari

El regreso de Flor de la V al teatro argentino ya tiene fecha y escenario: a partir del 22 de enero de 2026, la actriz y conductora encabezará Sex, el espectáculo escrito y dirigido por José María Muscari, en el Gorriti Art Center de Buenos Aires. Tras una pausa de siete años en los escenarios (la última vez fue en 2018 en la temporada de verano en Villa Carlos Paz), Flor de la V asume el rol de protagonista y anfitriona de una obra que, según sus propias palabras, llega en un momento clave de su vida y su carrera. En diálogo con Teleshow, la artista compartió sus expectativas, reflexiones sobre la sexualidad y la diversidad, y su visión sobre el impacto del arte en la sociedad.

Pero antes de charlar con ella, Muscari le contó a Teleshow que la decisión de convocar a Flor de la V era algo que esperaba desde hace muchos años. “La había llamado un montón de veces y no se daba. O no daba la agenda o no era el proyecto que ella quería en ese momento. Pero yo creo que soy un muy buen escuchador de los ‘no’, cuando son una especie de ‘ni’: puede ser un ‘sí’ en algún momento. Entonces, seguí insistiendo. Cuando me enteré que este verano ella continuaba con la tele, dije: ‘Ah, bueno, quizás en el verano puede’, en Buenos Aires. La invité a ver el nuevo show porque ya había visto el anterior y le copó. Y la verdad que yo estoy re contento. Siento que Sex es un gran lugar para Flor. Le va a dar una identidad única. Hay algo de la impronta de Sex que tiene mucho que ver con Flor, que tiene que ver con la trasgresión, que tiene que ver a la vez con el peso de esa trasgresión, no de la trasgresión al pedo, digamos, no de la burbuja o el quilombo, con un peso, con un lugar para ocupar un lugar y dejar algo”.

Al preguntarle a Flor de la V, sus palabras son como un espejo de lo que dice Muscari sobre su incorporación: “Tenía muchas ganas de volver, muchas ganas de hacer teatro y creo que Sex llegó en el momento justo. Hace muchos años que me llamaba Muscari y me decía: ‘Tenemos que trabajar’, y nunca, por una cosa u otra, concretábamos. Este año dijo: ‘Tengo un proyecto para vos. Yo sé que no me vas a decir que no’. Digo: ‘¿Cuál?’. ‘Sex’. Y digo: ‘¿Sex? ¿Te parece?’. Me dice: ‘Sí’. Y acá estoy”.

"Sex plantea hablar sobre sexualidad, sobre diversidad, sobre humanidad", señala Flor de la V

La actriz le dijo a Teleshow que, tras ver la obra, se sintió cautivada por su propuesta: “Primero, que es una fiesta. Segundo, que lo que se plantea es hablar sobre sexualidad, sobre diversidad, sobre la humanidad, tiene tantas aristas tan interesantes. No intenta ser adoctrinar a nadie, no intenta ser Maestra Ciruela, sino que plantea el mundo de la sexualidad de una manera tan hermosa y amorosa que dije: ‘Ay, la verdad que podría ser’”. Flor de la V recordó una experiencia particular durante la función que vió: “Había una mujer de setenta años y le empezaron a preguntar y ella hablaba. Fue tan hermoso lo que se vivió y lo que ella contaba. Nosotros somos una generación donde el sexo era tabú, donde el goce no estaba permitido, no se hablaba. Entonces, es un espectáculo que es liberador”.

Sobre su papel en Sex, Flor detalló: “Seré la protagonista, voy a ser la anfitriona del espectáculo, voy a hacer diferentes monólogos. José me dice: ‘Vos podés jugar con el humor, vos tenés una cosa de un desparpajo que podés decir cualquier cosa y también una vida, un camino’. Me explicó que ya no soy la Florencia que debutó hace treinta años con Gerardo (Sofovich). Ahora, me dijo, ‘sos una persona hecha y derecha, que tiene muchas cosas para contar y que siento que el público te encantaría escuchar’”. Flor de la V reconoció el reto que implica este regreso: “Desde ese lugar era un desafío muy interesante”.

—¿Y cómo creés que cambió el público desde aquel que te veía debutar con Sofovich al que irá a verte en Sex?

—El argentino, a pesar de lo que la gente piense, siempre fue evolucionado. Porque yo estuve hace treinta años en el mundo del espectáculo y la gente sacaba una entrada para ir a verme. Siempre me acuerdo que me lo contó una periodista, que yo quiero mucho. Su papá se había casado con otra mujer y formó otra familia. Me explicó que era muy homofóbica, pero lo más homofóbico que vos te puedas imaginar. Sin embargo, ella le decía a mi papá: ‘Tenemos que sacar entrada para ir a ver a Florencia’. Entonces, venía a ver mis espectáculos. Mirá cómo el arte es transformadora. Hace que quizás uno entre de una manera que no te podés imaginar.

Flor de la V y José María Muscari, juntos luego de muchos años de buscar un proyecto en común (gentileza Agencia AB)

—Quizás porque aunque siempre luchaste por tus derechos, nunca lo hiciste desde un lugar de imposición, de un discurso agresivo.

—Yo hace muchos años que lleno teatros, que la gente me acompaña, porque creo que hay algo que ven en mí que va más allá de la sexualidad o del género. Y siento que indirectamente también he acompañado el crecimiento de esta sociedad. Le pude mostrar a la gente que existe la diversidad, que también hay otras personas que viven de manera diferente, como yo y que también pueden vivir dignamente. Y creo que esto fue parte de este crecimiento cultural que tuvo nuestra sociedad. Por eso después tuvimos matrimonio igualitario, la identidad de género y otras conquistas que hoy por hoy la verdad que son leyes, que son nuestro orgullo en toda Latinoamérica. A mí me pasa, por ejemplo, con mi programa Los Profesionales, todos los días entro a los hogares argentinos. Ya eso plantea una charla, y me parece que esa es la mejor forma de combatir el odio o los discursos de odio que, quizás, hoy están creciendo, ¿no? Con visibilidad, con presencia ahora en el teatro nuevamente. Son pequeños espacios que en otro momento no ocupamos, hoy sí y tenemos que seguir luchando y conquistando.

—También llama la atención tu incorporación a Sex porque en desde hace años mostras un lado tuyo muy femenino, como referente de la moda, por ejemplo, pero no muy sexual.

—Es que somos mucho más que solamente eso. Porque a veces quizás la gente se queda con esa porción. Me parece que hay algo que la gente no puede entender que le sucede quizás a otras compañeras, que tiene que ver con la adolescencia travesti o la adolescencia trans, que quizás una necesita quemar muchas etapas, o gritan el orgullo de una manera que a alguno le puede parecer excesivo también. Pero yo creo que cuando uno se pone en los zapatos de esas personas que les tocó vivir la opresión, la persecución, el odio y otras violencias, esos momentos de liberación los viven de esa manera, pero nosotras somos mucho más que eso. Tenemos referentes como Marlene Wayar, Susy Shock, Camila Sosa Villada. Y la verdad que es interesante lo que sucede. Pero Sex lo que me abre también es volver a permitirme poder jugar, poder ponerme ese traje y decir: bueno, yo me quiero divertir, yo quiero jugar con la sexualidad, yo quiero sentir lo que vive la gente. Cuando fui, la verdad que la pasé bárbaro. Me parece que es un espectáculo que invita al espectador a liberar su mente, a liberar los prejuicios, hasta creo que es beneficioso para muchas parejas, te digo. Porque nosotros a veces nos quedamos con nuestra parte de la historia, con lo que conocemos, y creo que el sexo es mucho más que todo eso, que lo que nos enseñaron, lo que vimos con mi marido. Entonces, cuando estuve con él le decía (sonríe): ‘mirá, ya me había olvidado que se podía ensamblar tanta cosa con tanto’. Fue divertido, entretenido y liberador.

"Estoy a punto caramelo", define Flor de la V su actualidad

—¿Y desde ese rol de presentadora, cuál será tu discurso?

—No sé, lo tengo que charlar con Muscari, pero él me dio libertad. Él me dijo que yo tengo una estructura, porque hay una estructura que yo la tengo que seguir, pero en base a eso hay otros monólogos que se desprenden solo para mí. Y en eso vamos a jugar, nos vamos a divertir y vamos a tratar de que el público la pase lo mejor posible”.

—En marzo cumpliste 50 años. ¿En qué momento te llega esto?

—Siento que estot ‘a punto caramelo’ (ríe). Creo que es el momento justo también. Me parece que hay algo que se tenía que dar, ¿no? Cumplí cincuenta años, me siento sólida artísticamente, crecida personalmente también, porque hay algo que pasó en mi interior. Yo nunca fui a hacer balances, pero sí siento que, que mi cabeza y mi cuerpo cambiaron, cambiaron completamente. No siento ni que soy igual a como pensaba hace dos años. Así que hay muchas cosas interesantes para contar y para transitar y que estoy dispuesta a darlo todo. Siempre me gustaba cuando una tía mía me decía eso: ‘Estoy a punto caramelo’. Es una frase exacta, así que siento que estoy así.