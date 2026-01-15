Teleshow

La jugada propuesta de Evelyn Botto a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Terminemos con esta tensión sexual”

La actriz, novia de Fede Bal y participante del repechaje del reality, sorprendió a la conductora al hacerle una osada propuesta. El momento

Guardar
La actriz, que confirmó su romance con Fede Bal, puso en aprietos a la conductora (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

El repechaje de MasterChef Celebrity (Telefe) no solo volvió a encender las hornallas, sino también los momentos de mayor tensión y picardía televisiva. En una de las escenas más comentadas de la semana, Evelyn Botto sorprendió a todos, y especialmente a Wanda Nara, con una propuesta tan inesperada como osada en pleno set del reality: “Besémonos”.

Todo ocurrió cuando la conductora se acercó a la estación de Botto durante la gala del repechaje. Consciente del estilo frontal de Wanda y anticipando una charla intensa, fue la propia participante quien tomó la iniciativa y lanzó una pregunta que descolocó a la mediática: si alguna vez había besado a una mujer. La respuesta de Wanda fue inmediata y sincera: nunca lo había hecho. Lo que no esperaba era la devolución de Evelyn, que confesó con naturalidad que sí, y en varias oportunidades.

El intercambio, que comenzó como una charla distendida, fue subiendo de temperatura a medida que Botto avanzaba con sus comentarios. “¿Querés un pico, Wanda?”, disparó sin vueltas, mientras seguía concentrada en su preparación. La conductora, visiblemente nerviosa, reaccionó entre risas, sorpresa y desconcierto, sin ocultar que la propuesta la había sacado completamente de eje. Desde el balcón, otras participantes como Sofía Martínez y Emilia Attias alentaban la situación con gritos y bromas, alimentando aún más el clima de show.

La tensión y el humor
La tensión y el humor protagonizaron el diálogo entre Evelyn Botto y Wanda Nara en MasterChef Celebrity

En las entrevistas posteriores, Evelyn redobló la apuesta con humor: “Terminemos con esta tensión… sexual”, dijo, explicando que su intención era jugar con la incomodidad y el ida y vuelta que se había generado con la conductora desde su ingreso al programa. Wanda, por su parte, no ocultó su desconcierto: “Creo que no me voy a animar a volver a pasar porque ya no sé qué propuesta me vas a hacer”, respondió entre risas.

Lejos de quedar solo en ese momento, el cruce tuvo antecedentes. En la gala anterior, Botto ya había llamado la atención al bromear con que quería oler a Wanda para descubrir qué perfume usaba, escena que terminó de instalar una dinámica tan descontracturada como incómoda entre ambas. “Yo le tiro chistes, pero a ella le agarra una curiosidad fatal”, explicó la actriz, dejando en claro que el juego era mutuo y parte del show.

Como suele ocurrir en MasterChef, Wanda aprovechó el clima para girar la conversación hacia otro terreno inevitable: la vida amorosa de Evelyn. Allí apareció el nombre de Federico Bal, actual pareja de la participante y exconcursante del reality en su primera temporada. Consultada por los consejos que él le dio antes de ingresar al certamen, Botto no dudó en exponerlo con ironía: “Lo primero que me dijo fue que no pierda tiempo hablando con vos”.

La dinámica entre Wanda Nara
La dinámica entre Wanda Nara y Evelyn Botto marcó una gala llena de bromas, complicidad y momentos incómodos en MasterChef Celebrity

El ida y vuelta derivó entonces en una charla sobre compromisos y modernidad. “A mí me encanta que la gente se case”, lanzó Wanda, siempre provocadora, antes de preguntar si tenía alguna chance con la pareja. Incluso fue más allá y le sugirió a Evelyn que fuera ella quien le propusiera matrimonio a Bal. La respuesta volvió a sorprender: Botto confesó que ya había dado varios primeros pasos en la relación —el primer beso, el primer “te amo”— y, acorralada por la conductora, terminó prometiendo que, si lograba entrar a la competencia, sería ella quien le pediría casamiento a su novio.

La escena cerró con una última broma durante la degustación, cuando Evelyn aseguró que “solo vino a MasterChef para besar a Wanda”, provocando risas en el jurado y sellando uno de los momentos más comentados del repechaje. Una vez más, el reality demostró que, además de platos y técnicas, también se cocina espectáculo, tensión y frases que quedan grabadas en la memoria televisiva.

Temas Relacionados

Evelyn BottoFede BalWanda Nara

Últimas Noticias

Quiénes son los populares artistas que se ofrecieron a cantar en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

En una serie de comentarios en redes sociales, dos reconocidos exponentes de la música manifestaron su deseo de participar en la fiesta de la pareja

Quiénes son los populares artistas

Habló Martín Migueles tras las graves acusaciones de la madre de su hijo: “No soy un papá abandónico”

El empresario realizó un descargo luego de que Yanina Latorre habló de las cuestionables actitudes y los incumplimientos que el novio de Wanda Nara tendría con su expareja. Su descargo

Habló Martín Migueles tras las

El exabrupto de Jimena Monteverde al aire en La cocina rebelde que se volvió viral: “No lo puedo creer”

El episodio ocurrió durante una emisión del ciclo cuando la chef y conductora realizó un comentario espontáneo por el que terminó tentada de risa junto a sus compañeros. El momento

El exabrupto de Jimena Monteverde

Nazarena Vélez contó su reacción al noviazgo de su hijo con La Tana de Gran Hermano: “Me bajó un poco la presión”

La actriz contó entre risas cómo se enteró en vivo de la relación entre su hijo mayor, el Chyno Agostini, con Katia Fenocchio

Nazarena Vélez contó su reacción

Fabiana Liuzzi saludó a Luis Ventura por su cumpleaños y compartió fotos en familia: “Te amamos”

La pareja del periodista, madre de su hijo Antoñito, le dedicó un mensaje muy especial en su día junto a un álbum de sus días de descanso

Fabiana Liuzzi saludó a Luis
DEPORTES
La feroz reacción de Enzo

La feroz reacción de Enzo Fernández tras la derrota del Chelsea ante Arsenal: tomó del cuello a un rival y tuvieron que separarlo

San Lorenzo cayó frente a Cúcuta en su primer amistoso del año

“Ridículo histórico” y “vergüenza”: las repercusiones de la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey, con dardos a Mastantuono

8 frases de Úbeda tras el empate de Boca: la llegada de Hinestroza, alarma por Cavani y el detrás de escena de su charla con Riquelme

El contundente respaldo de Leandro Paredes a Úbeda tras la confirmación de su continuidad como técnico de Boca

TELESHOW
Quiénes son los populares artistas

Quiénes son los populares artistas que se ofrecieron a cantar en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Habló Martín Migueles tras las graves acusaciones de la madre de su hijo: “No soy un papá abandónico”

El exabrupto de Jimena Monteverde al aire en La cocina rebelde que se volvió viral: “No lo puedo creer”

Nazarena Vélez contó su reacción al noviazgo de su hijo con La Tana de Gran Hermano: “Me bajó un poco la presión”

Fabiana Liuzzi saludó a Luis Ventura por su cumpleaños y compartió fotos en familia: “Te amamos”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky declaró el estado de

Zelensky declaró el estado de emergencia en el sector energético tras los ataques rusos en la infraestructura clave de Ucrania

Lévi-Strauss en Brasil: los “años decisivos” del hombre que revolucionó la antropología

El ex príncipe heredero de Irán sostuvo que bajo el régimen ayatolá el país quedó ligado al “terrorismo, el extremismo y la pobreza”

‘Marty Supremo’ es una oda a un deporte que jamás pensamos que podía ser tan divertido

Marxistas y líderes musulmanes ya lucharon juntos: ¿Y qué pasó?