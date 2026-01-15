La jugada propuesta de Evelyn Botto a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Terminemos con esta tensión sexual”

La actriz, que confirmó su romance con Fede Bal, puso en aprietos a la conductora (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

El repechaje de MasterChef Celebrity (Telefe) no solo volvió a encender las hornallas, sino también los momentos de mayor tensión y picardía televisiva. En una de las escenas más comentadas de la semana, Evelyn Botto sorprendió a todos, y especialmente a Wanda Nara, con una propuesta tan inesperada como osada en pleno set del reality: “Besémonos”.

Todo ocurrió cuando la conductora se acercó a la estación de Botto durante la gala del repechaje. Consciente del estilo frontal de Wanda y anticipando una charla intensa, fue la propia participante quien tomó la iniciativa y lanzó una pregunta que descolocó a la mediática: si alguna vez había besado a una mujer. La respuesta de Wanda fue inmediata y sincera: nunca lo había hecho. Lo que no esperaba era la devolución de Evelyn, que confesó con naturalidad que sí, y en varias oportunidades.

El intercambio, que comenzó como una charla distendida, fue subiendo de temperatura a medida que Botto avanzaba con sus comentarios. “¿Querés un pico, Wanda?”, disparó sin vueltas, mientras seguía concentrada en su preparación. La conductora, visiblemente nerviosa, reaccionó entre risas, sorpresa y desconcierto, sin ocultar que la propuesta la había sacado completamente de eje. Desde el balcón, otras participantes como Sofía Martínez y Emilia Attias alentaban la situación con gritos y bromas, alimentando aún más el clima de show.

La tensión y el humor protagonizaron el diálogo entre Evelyn Botto y Wanda Nara en MasterChef Celebrity

En las entrevistas posteriores, Evelyn redobló la apuesta con humor: “Terminemos con esta tensión… sexual”, dijo, explicando que su intención era jugar con la incomodidad y el ida y vuelta que se había generado con la conductora desde su ingreso al programa. Wanda, por su parte, no ocultó su desconcierto: “Creo que no me voy a animar a volver a pasar porque ya no sé qué propuesta me vas a hacer”, respondió entre risas.

Lejos de quedar solo en ese momento, el cruce tuvo antecedentes. En la gala anterior, Botto ya había llamado la atención al bromear con que quería oler a Wanda para descubrir qué perfume usaba, escena que terminó de instalar una dinámica tan descontracturada como incómoda entre ambas. “Yo le tiro chistes, pero a ella le agarra una curiosidad fatal”, explicó la actriz, dejando en claro que el juego era mutuo y parte del show.

Como suele ocurrir en MasterChef, Wanda aprovechó el clima para girar la conversación hacia otro terreno inevitable: la vida amorosa de Evelyn. Allí apareció el nombre de Federico Bal, actual pareja de la participante y exconcursante del reality en su primera temporada. Consultada por los consejos que él le dio antes de ingresar al certamen, Botto no dudó en exponerlo con ironía: “Lo primero que me dijo fue que no pierda tiempo hablando con vos”.

La dinámica entre Wanda Nara y Evelyn Botto marcó una gala llena de bromas, complicidad y momentos incómodos en MasterChef Celebrity

El ida y vuelta derivó entonces en una charla sobre compromisos y modernidad. “A mí me encanta que la gente se case”, lanzó Wanda, siempre provocadora, antes de preguntar si tenía alguna chance con la pareja. Incluso fue más allá y le sugirió a Evelyn que fuera ella quien le propusiera matrimonio a Bal. La respuesta volvió a sorprender: Botto confesó que ya había dado varios primeros pasos en la relación —el primer beso, el primer “te amo”— y, acorralada por la conductora, terminó prometiendo que, si lograba entrar a la competencia, sería ella quien le pediría casamiento a su novio.

La escena cerró con una última broma durante la degustación, cuando Evelyn aseguró que “solo vino a MasterChef para besar a Wanda”, provocando risas en el jurado y sellando uno de los momentos más comentados del repechaje. Una vez más, el reality demostró que, además de platos y técnicas, también se cocina espectáculo, tensión y frases que quedan grabadas en la memoria televisiva.