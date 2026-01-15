Teleshow

Así fueron las emotivas reacciones de las madres de Lali Espósito y Pedro Rosemblat cuando la pareja anunció su boda

Majo Riera y Marcela Amado fueron partícipes de la feliz noticia y así lo dejaron plasmado en sus redes sociales tras el comunicado de casamiento

Guardar

“Por fin!!! No daba más de no poder contarlo! Los amo”, escribió Marcela Amado, la mamá de Pedro Rosemblat, apenas se confirmó la noticia. No hubo anticipo ni rumor previo: la pareja de Lali Espósito y Pedro sorprendió a todos con el anuncio de su boda directamente desde Brasil.

La frase aparece sola en la pantalla del teléfono. Un mensaje que mezcla el alivio de la espera con la alegría. Al costado, emojis de corazones rojos y caritas llorando de emoción.

Los mensajes tiernos de las
Los mensajes tiernos de las madres de Lali Espósito y Pedro Rosemblat ante el anuncio de casamiento de la pareja (X)

La reacción fue inmediata. Apenas unos minutos después, Marcela Riera, madre de Lali Espósito, sumó su saludo público. “Un amor para vos un amor”, escribió. Abrió el mensaje con el emoji de una novia y un corazón rojo. Cerró con una nota musical: un guiño a la vida profesional de su hija.

El anuncio oficial llegó el miércoles por la tarde. “Nos casamos”, publicaron Lali y Pedro en sus cuentas de Instagram. Dos fotografías bastaron para instalar el tema en las tendencias. En la primera imagen, Lali aparece con gafas doradas, camiseta blanca y el anillo de compromiso en la mano derecha. La expresión es de alegría contenida. En la segunda, la pareja se abraza en la playa. Lali apoya la mano —el anillo bien visible— sobre el rostro de Pedro.

Herencia artística: Majo Riera con
Herencia artística: Majo Riera con Lali Espósito, supervisando la filmación de su ficción

Un solo dato aislado: El posteo alcanzó 300 mil me gustas en media hora.

El anillo es una pieza de oro, dos piedras: una cuadrada y otra redonda. El diseño es original y delicado. El carrete de fotos suma una postal nocturna, los dos celebrando, entre gestos de complicidad y risas. Una imagen borrosa y divertida los muestra disfrutando la playa y el verano, sin poses.

La mano de Lali Espósito
La mano de Lali Espósito con la que comunicó su casamiento con Pedro Rosemblat: el anillo de compromiso (Instagram)

En otra foto, brindan con copas de vino rosado, el cabello mojado, relajados. En primer plano, el anillo. El entorno es cotidiano, objetos personales y una paleta de colores cálidos. Un plano detalle de la mano de Lali cierra la secuencia. Los mensajes de felicitaciones de colegas y amigos no tardaron en multiplicarse.

Marcela Amado, madre de Pedro
Marcela Amado, madre de Pedro Rosemblat, es la asistente de imagen de Susana Giménez (Instagram)

Detrás de las cámaras, las historias personales de las madres suman capas a la noticia. Majo Riera atravesó, hace seis años, un cáncer de mama que cambió su vida. El diagnóstico fue un shock. Su sobrina Virginia había muerto poco antes, a los treinta años, también por la misma enfermedad. “Lo más sorprendente fue que mi familia venía de vivirlo con mi sobrina Virginia, a quien le diagnosticaron cáncer de mama a los 26 años. Hija de mi hermano y para mí como una hija también, ninguno de mis hijos se parece tanto físicamente como Virginia a mí. A Virginia la diagnosticaron cuando tenía 26 y falleció en el 2019 cuando tenía 30. Y eso fue un tsunami para toda la familia. En cuanto me enteré sabía lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Y eso hice. Lo que vivió Virginia fue devastador, cuatro años de una lucha con dignidad que nos dejó a todos una enseñanza. Creo que me allanó el terreno, porque cuando me tocó yo ya había visto todo lo que pasaba y sabía lo que quería y lo que no quería. De hecho, hablé con mi oncóloga y le dije: ‘si me tengo que sacar la mama, no quiero que me pongan expansore’. Yo tenía otra edad, tenía 53 años. El 24 de noviembre del 2020 me enteré del diagnóstico y el 9 de diciembre me estaban operando. Y terminé todos los tratamientos en agosto de 2021. Durante ese verano, el verano del 2021, tomé la decisión de separarme después de 34 años de matrimonio”, relató en detalle la mamá de Lali a Infobae.

Marcela Amado es reconocida en el mundo de la moda. Fue modelo en los años 90, compartió pasarela con Karina Rabolini, Karina Laskarin y Ginette Reynal. Cuando dejó la pasarela se convirtió en asesora de imagen de Susana Giménez y mantiene con la diva una relación cercana. Durante una charla en el diván de Susana con Lali Espósito, la conductora recordó que cuando Pedro era chico compartía cenas con ella. Ya a los diez años, Pedro preguntaba por política.

El anuncio de Lali y Pedro no solo fue noticia para los medios. Fue motivo de celebración íntima para dos madres que, desde diferentes recorridos, acompañan hoy el amor de sus hijos.

Temas Relacionados

Lali EspósitoPedro RosemblatBodaMajo RieraMarcela Amado

Últimas Noticias

Zaira Nara le dio un consejo a Maxi López a 15 días del nacimiento de su hijo: “Que acompañe a su mujer”

La modelo se metió en la polémica por los dichos y la actitud de su excuñado con respecto al parto de Daniela Christiansson

Zaira Nara le dio un

A un año de la dolorosa muerte de Alejandra Darín: un recuerdo de su obra, su legado y su compromiso

Criada en una familia de artistas, la hermana de Ricardo forjó una carrera con peso propio y convicciones firmes. El consejo que tomaron sus hijos y el homenaje de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que presidió hasta su último día

A un año de la

Tristeza por la muerte de Melania Pérez, histórica voz del folclore de Salta

La artista falleció a los 76 años y provocó un profundo dolor en sus colegas y el público. Con su búsqueda artística, forjó puentes entre generaciones y nutrió caminos creativos más allá de los límites del género

Tristeza por la muerte de

La doble eliminación que sacudió Masterchef Celebrity: desafío a ciegas, tensión y despedidas

Una consigna inédita, el regreso de viejos rivales y el debut de nuevas figuras marcaron la noche del reality de cocina

La doble eliminación que sacudió

Sol, mar y conexión real: la tarde romántica de El Tucu López y Noe Antúnez en Punta del Este

La nueva pareja celebra la intimidad de los momentos compartidos

Sol, mar y conexión real:
DEPORTES
Tiger Woods habló tras afrontar

Tiger Woods habló tras afrontar su séptima cirugía en la espalda y se refirió a su futuro dentro del golf

Un campeón del mundo con Brasil en 2002 entró a Gran Hermano en medio de sus problemas económicos: “Tomé decisiones incorrectas”

Dieron a conocer el video inédito de la escandalosa pelea de los tres futbolistas argentinos de Fortaleza de Brasil con un vecino durante el festejo de Año Nuevo

La promesa de River Plate con cláusula de 100 millones que jugará la Copa Libertadores con otro club de Primera División

Murió “Popeye”, el fisicoculturista brasileño que se inyectaba aceite para tener unos bíceps de 73 centímetros

TELESHOW
Zaira Nara le dio un

Zaira Nara le dio un consejo a Maxi López a 15 días del nacimiento de su hijo: “Que acompañe a su mujer”

A un año de la dolorosa muerte de Alejandra Darín: un recuerdo de su obra, su legado y su compromiso

Tristeza por la muerte de Melania Pérez, histórica voz del folclore de Salta

La doble eliminación que sacudió Masterchef Celebrity: desafío a ciegas, tensión y despedidas

Sol, mar y conexión real: la tarde romántica de El Tucu López y Noe Antúnez en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Exigen mecanismos de justicia internacional

Exigen mecanismos de justicia internacional frente a la represión en Irán: “Es una espiral de sangre e impunidad”

El gobierno danés incrementó su presencia militar en Groenlandia con el apoyo de la OTAN

La Embajada de EEUU en Kuwait ordenó una suspensión “temporal” de las visitas de su personal a bases militares por las tensiones con Irán

Rusia expulsó a un trabajador de la Embajada de Reino Unido por supuestos lazos con la Inteligencia británica

Qué es la franja marrón en el Atlántico y por qué preocupa a América y África