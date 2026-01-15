Así fueron las emotivas reacciones de las madres de Lali Espósito y Pedro Rosemblat cuando la pareja anunció su boda

“Por fin!!! No daba más de no poder contarlo! Los amo”, escribió Marcela Amado, la mamá de Pedro Rosemblat, apenas se confirmó la noticia. No hubo anticipo ni rumor previo: la pareja de Lali Espósito y Pedro sorprendió a todos con el anuncio de su boda directamente desde Brasil.

La frase aparece sola en la pantalla del teléfono. Un mensaje que mezcla el alivio de la espera con la alegría. Al costado, emojis de corazones rojos y caritas llorando de emoción.

La reacción fue inmediata. Apenas unos minutos después, Marcela Riera, madre de Lali Espósito, sumó su saludo público. “Un amor para vos un amor”, escribió. Abrió el mensaje con el emoji de una novia y un corazón rojo. Cerró con una nota musical: un guiño a la vida profesional de su hija.

El anuncio oficial llegó el miércoles por la tarde. “Nos casamos”, publicaron Lali y Pedro en sus cuentas de Instagram. Dos fotografías bastaron para instalar el tema en las tendencias. En la primera imagen, Lali aparece con gafas doradas, camiseta blanca y el anillo de compromiso en la mano derecha. La expresión es de alegría contenida. En la segunda, la pareja se abraza en la playa. Lali apoya la mano —el anillo bien visible— sobre el rostro de Pedro.

Un solo dato aislado: El posteo alcanzó 300 mil me gustas en media hora.

El anillo es una pieza de oro, dos piedras: una cuadrada y otra redonda. El diseño es original y delicado. El carrete de fotos suma una postal nocturna, los dos celebrando, entre gestos de complicidad y risas. Una imagen borrosa y divertida los muestra disfrutando la playa y el verano, sin poses.

En otra foto, brindan con copas de vino rosado, el cabello mojado, relajados. En primer plano, el anillo. El entorno es cotidiano, objetos personales y una paleta de colores cálidos. Un plano detalle de la mano de Lali cierra la secuencia. Los mensajes de felicitaciones de colegas y amigos no tardaron en multiplicarse.

Detrás de las cámaras, las historias personales de las madres suman capas a la noticia. Majo Riera atravesó, hace seis años, un cáncer de mama que cambió su vida. El diagnóstico fue un shock. Su sobrina Virginia había muerto poco antes, a los treinta años, también por la misma enfermedad. “Lo más sorprendente fue que mi familia venía de vivirlo con mi sobrina Virginia, a quien le diagnosticaron cáncer de mama a los 26 años. Hija de mi hermano y para mí como una hija también, ninguno de mis hijos se parece tanto físicamente como Virginia a mí. A Virginia la diagnosticaron cuando tenía 26 y falleció en el 2019 cuando tenía 30. Y eso fue un tsunami para toda la familia. En cuanto me enteré sabía lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Y eso hice. Lo que vivió Virginia fue devastador, cuatro años de una lucha con dignidad que nos dejó a todos una enseñanza. Creo que me allanó el terreno, porque cuando me tocó yo ya había visto todo lo que pasaba y sabía lo que quería y lo que no quería. De hecho, hablé con mi oncóloga y le dije: ‘si me tengo que sacar la mama, no quiero que me pongan expansore’. Yo tenía otra edad, tenía 53 años. El 24 de noviembre del 2020 me enteré del diagnóstico y el 9 de diciembre me estaban operando. Y terminé todos los tratamientos en agosto de 2021. Durante ese verano, el verano del 2021, tomé la decisión de separarme después de 34 años de matrimonio”, relató en detalle la mamá de Lali a Infobae.

Marcela Amado es reconocida en el mundo de la moda. Fue modelo en los años 90, compartió pasarela con Karina Rabolini, Karina Laskarin y Ginette Reynal. Cuando dejó la pasarela se convirtió en asesora de imagen de Susana Giménez y mantiene con la diva una relación cercana. Durante una charla en el diván de Susana con Lali Espósito, la conductora recordó que cuando Pedro era chico compartía cenas con ella. Ya a los diez años, Pedro preguntaba por política.

El anuncio de Lali y Pedro no solo fue noticia para los medios. Fue motivo de celebración íntima para dos madres que, desde diferentes recorridos, acompañan hoy el amor de sus hijos.