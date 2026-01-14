Tiago PZK tuvo que ser operado y contó cómo seguirá su recuperación: “Gracias por su buena energía”

Las redes sociales se hicieron eco de la intervención quirúrgica del músico, quien compartió mensajes alentadores sobre su intervención (Video: Instagram)

Tiago PZK sorprendió a sus seguidores al revelar que debió someterse a una intervención quirúrgica. Fiel a su estilo, lejos del dramatismo y con humor intacto, el artista compartió distintas historias en su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad y agradecer el acompañamiento recibido en las horas previas y posteriores a la operación.

Todo comenzó antes de ingresar al quirófano. Desde la camilla del sanatorio, ya con la vestimenta médica y el gorro quirúrgico puesto, el cantante subió una historia que rápidamente se viralizó. Acostado, relajado y con una sonrisa, “bailó” con las manos al ritmo de “Dale que so’ vo’”, demostrando que, incluso en un momento delicado, no perdía su espíritu lúdico ni su conexión con el público. Esa primera publicación funcionó como un mensaje claro: estaba tranquilo, contenido y de buen ánimo antes de la cirugía.

Horas más tarde, ya en el postoperatorio, el cantante volvió a aparecer en redes con una imagen que generó preocupación, pero también alivio. En la historia se lo vio caminando con muletas y con un inmovilizador en una de sus piernas, señal evidente de que la intervención estuvo vinculada a un problema en el miembro inferior. Sin dar detalles médicos específicos, el cantante eligió enfocarse en lo positivo y escribió sobre el video: “Ya está, gracias a todos por mandar buena energía”, acompañado por un emoji de corazón vendado.

La operación de Tiago PZK estuvo vinculada a un problema en su miembro inferior, evidenciado por el uso de muletas e inmovilizador

Lejos de mostrarse abatido, el músico volvió a hacer gala de su humor característico. En el mismo clip, utilizó las muletas como si fueran un arma, jugando frente a cámara y sacándole dramatismo a la situación. La escena fue celebrada por sus fans, que destacaron su actitud optimista y la manera descontracturada con la que transitó el momento posterior a la operación.

Más tarde, ya camino a su casa, Tiago compartió la tercera y última historia del día. Sentado en el auto, con una canción de estilo brasileño de fondo, confirmó una decisión personal que llamó la atención de sus seguidores: “Lo bueno de esto es que ahora vuelvo a Zona Sur a vivir. Capital me tiene saturado hace un rerato”. De esa manera, el artista dejó en claro que, aprovechando la recuperación y el reposo que deberá cumplir, decidió regresar a Monte Grande, su hogar.

Tiago PZK nunca ocultó su fuerte vínculo con el sur del conurbano bonaerense. A lo largo de su carrera, mencionó en más de una ocasión la importancia de su barrio, de su familia y de los afectos que lo acompañaron desde antes de la fama. Este regreso, en medio de un proceso de recuperación física, parece responder a la necesidad de bajar el ritmo, reencontrarse con los suyos y transitar el postoperatorio en un entorno más familiar.

Tiago PZK resaltó la importancia de Monte Grande y el vínculo con su barrio en este nuevo ciclo de recuperación

Si bien el cantante no brindó precisiones sobre el tipo de operación ni los tiempos estimados de recuperación, sus publicaciones dejaron en claro que se encuentra bien, de buen ánimo y enfocado en sanar. Tampoco hubo comunicados oficiales desde su entorno, lo que refuerza la idea de que se trató de una intervención programada y sin mayores complicaciones.

En cuestión de minutos, las redes se llenaron de mensajes de apoyo de fanáticos, colegas y amigos del mundo de la música, quienes celebraron verlo sonriente y con energía pese a la reciente intervención. Una vez más, Tiago PZK demostró que incluso en momentos delicados sabe conectar con su público desde la autenticidad, el humor y la cercanía.

Mientras continúa con su recuperación y ajusta su rutina lejos del centro porteño, el artista dejó un mensaje claro: está bien, agradecido y rodeado de buena energía. Y, como él mismo lo mostró, listo para encarar esta pausa obligada con la misma actitud que lo caracteriza dentro y fuera del escenario.