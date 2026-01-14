Teleshow

Marta Fort sorprendió con un enorme tatuaje sobre su espalda: “Me hice una cosita”

El diseño, creado en un estudio especializado, fue revelado a través de fotos y videos publicados en sus redes sociales

La hija de Ricardo Fort mostró en sus redes el diseño que hoy lleva en su piel (Video: Instagram)

Marta Fort volvió a captar todas las miradas en redes sociales al mostrar su nuevo y llamativo tatuaje, una obra de gran escala que recorre casi por completo su espalda. Con una serie de imágenes y videos publicados en su cuenta de Instagram, la hija de Ricardo Fort dejó ver el impactante diseño y lo presentó con una frase breve, irónica y muy de su estilo: “Me hice una cosita”.

Las postales no tardaron en viralizarse. En las fotos, Marta aparece de espaldas, con el torso al descubierto, luciendo un tatuaje compuesto por líneas negras finas, simétricas y de estética abstracta, que se extienden desde los hombros hasta la parte baja de la espalda. El diseño, de gran tamaño y fuerte presencia visual, marca una nueva etapa estética para la influencer y empresaria, que desde hace tiempo construye su identidad pública con una impronta personal, audaz y alejada de los moldes tradicionales.

El diseño del tatuaje destaca por su estilo abstracto, con líneas negras finas y simétricas que refuerzan la singularidad estética de Marta Fort como influencer

El trabajo fue realizado por el estudio Golden Ink Palermo, especializado en tatuajes artísticos y de alto impacto, y se suma a otros diseños que Marta ya llevaba en su cuerpo, aunque ninguno de esta magnitud. A diferencia de tatuajes pequeños o discretos, el nuevo tattoo ocupa gran parte de su espalda y se convierte en un verdadero protagonista de su imagen.

Además de las fotos estáticas, Marta compartió un video desde el estudio de tatuajes, donde se la ve mostrando el resultado final con distinta iluminación, lo que permite apreciar los trazos y la simetría del diseño. En otra historia, ya en un backstage, volvió a posar de espaldas, esta vez vestida con jeans y top, dejando asomar el tatuaje mientras sumaba una frase que refuerza el tono introspectivo del momento: “Yo cuando escucho mis pensamientos intrusivos”, escribió sobre el clip.

Como suele ocurrir con cada una de sus apariciones públicas, las reacciones no tardaron en llegar. Sus seguidores colmaron la publicación de comentarios, entre elogios por la valentía de la apuesta estética y mensajes que destacaron la belleza del diseño. “Quedó espectacular”, “Me encanta, es tan original, es tan ella”, “Hermoso diseño y te queda joya” y “Muy vos” fueron algunas de las respuestas más repetidas, aunque también hubo quienes se mostraron sorprendidos por el tamaño del tatuaje y lo radical del cambio.

La obra marca un cambio en la imagen de Marta Fort, que consolida una identidad audaz y alejada de los moldes tradicionales de belleza

Recientemente, la hija de Ricardo explotó contra su primo, John Fort, que estuvo presente en varios medios exigiendo un lugar en la empresa familiar. Posteriormente, el joven negó sus intenciones de trabajar allí, admitió que mintió y reconoció que lo hizo para ganar reconocimiento en su emprendimiento personal. Marta eligió responder desde sus redes sociales con un extenso descargo que no pasó desapercibido. “Viendo la tele me parece rarísimo que una persona que admitió por privado que hizo polémica para aparecer en la tele solamente para hacer conocida su marca…”, comenzó escribiendo, en referencia directa a John.

En su mensaje, fue clara en marcar un límite: “No puede exponer a la familia de esa manera para después decir que todo es falso, que está todo bien y que ya no necesita de nosotros porque le está yendo bien en su emprendimiento a costa de esta polémica”. La frase, contundente, sintetizó su malestar por lo que considera una utilización mediática del apellido Fort.

Además, la hija del empresario reveló un dato clave del detrás de escena: según contó, John le habría escrito en privado para “desmentir todo” y aclarar que su verdadero objetivo era promocionar su producto. “Al mismo tiempo que me pidió un espacio en el programa para hablar de su producto —que se olvidó de nombrar la marca—”, detalló, dejando en evidencia una contradicción entre el discurso público y el privado.

