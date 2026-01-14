La desopilante reacción de Evelyn Botto al encontrarse con Wanda Nara: “Te puse nerviosa”

En plena competencia, Evelyn Botto se acercó a oler a Wanda Nara y dio a conocer cuál es su aroma (MasterChef Celebrity – Telefe)

El inicio del repechaje de MasterChef Celebrity (Telefe) no solo marcó el regreso de viejos participantes y la llegada de nuevas figuras dispuestas a dar batalla en la competencia, sino que también regaló algunos de los momentos más comentados de la televisión. Entre las protagonistas de la noche estuvo Evelyn Botto, quien no solo brilló por su desempeño en la cocina, sino también por un intercambio tan insólito como divertido con Wanda Nara. En plena tensión del certamen, la actriz sorprendió a todos con una ocurrencia que generó risas y hasta dejó a la conductora descolocada: “¿Te puedo oler?”.

Todo ocurrió mientras Evelyn intentaba avanzar con su plato bajo la presión del reloj y el jurado. Casi en tono de confesión, se sinceró: “No, Wanda, no es el momento. Mírame cómo estoy. No estoy bien. No estoy bien”. Wanda, sin perder su estilo filoso, retrucó: “¿Estás enamorada?”. “Sí, full. Le voy a poner un poquito de crema de leche al puré”, contestó Botto, entre risas y nervios.

La charla continuó con la conductora indagando: “Siento que te puse nerviosa”. “Muy incisiva con el tema del amor. Quizá me pone nerviosa que tengo que entregar un plato en siete minutos. Y vos, vos tenés una presencia muy fuerte, Wanda, la verdad que... ¿te puedo oler?”, disparó Evelyn, desatando las carcajadas en el estudio. Wanda, algo sorprendida, solo atinó a preguntar: “¿Olerme?”.

El momento en que la participante olió a la conductora (Captura de video)

Por su parte, la competidora insistió: “Sí. Yo vine acá con una misión y es oler a Wanda Nara”. El juego siguió: “Me hicieron acordar a algo”, respondió Wanda, mientras Evelyn, entre bromas, simulaba desmayarse de la emoción: “Ay, me caigo, me caigo. Ay, me caigo, me caigo”. “Se cayó dentro de mi saco”, sumó Wanda, y Botto concluyó el insólito ritual: “Sí, riquísimo”. “¿A qué huelo?”, preguntó Wanda. “Huele a mujer con varias casas”, sentenció Evelyn.

La noche de MasterChef no solo se quedó en ese momento de humor. Hubo espacio para revelaciones personales, como el explosivo romance de Evelyn con Bal, y para cruces inesperados. Entre ellos, uno de los diálogos más comentados fue el que protagonizaron Wanda y Rusherking, quien hacía su debut en el repechaje del reality.

Mientras el cantante se concentraba en su estación, la conductora se acercó para una charla distendida, aunque rápidamente llevó la conversación a un terreno personal que nadie esperaba. Sin vueltas, Wanda preguntó: “¿Qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?”. La referencia fue directa a Mauro Icardi y China Suárez, una dupla que acaparó portadas y redes sociales por el recordado Wandagate.

Wanda Nara fue directa y le preguntó a Rusherking por la relación de Mauro Icardi y la China Suárez (MasterChef Celebrity - Telefe)

El artista, visiblemente incómodo, buscó correr el foco y evitar polémicas. “La verdad que yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomás”, respondió, dejando en claro que prefiere no involucrarse en historias del pasado ni sumar leña al fuego mediático. Por su parte, Wanda, fiel a su estilo, no soltó el tema y sumó una cuota de humor y picardía al recordar su propia mudanza pendiente en Turquía tras la separación con Icardi. Entre risas, le propuso al cantante: “¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?”, desatando una mezcla de carcajadas y sorpresa en todos los presentes.

Rusherking, ya más relajado y dispuesto a seguir el tono de la charla, confesó que nunca había estado en el país europeo y se animó a devolver la broma: “Te acompaño si querés, te segundeo”, aunque luego se sinceró. “Yo no sé si estoy para ir a Turquía, re lejos. Estoy para quedarme en MasterChef un rato”, dejando en claro que, al menos por ahora, su prioridad está puesta en la cocina y no en los enredos internacionales.