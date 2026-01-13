Teleshow

Sofía “la Reini” Gonet analizó su relación con Homero Pettinato: “Nos llevó a mostrar lo peor de nosotros”

La influencer estuvo en Cortá por Lozano e hizo un mea culpa de su vínculo con el comediante

La participante de MasterChef aseguró que se trató de una relación tóxica (Video: Cortá por Lozano- Telefe)

Sofía “la Reini” Gonet visitó el programa Cortá por Lozano (Telefe) y habló a corazón abierto sobre la relación y posterior ruptura con Homero Pettinato, un vínculo que durante meses fue tema de conversación y escándalo mediático, especialmente tras la filtración de chats privados y cruces públicos en diciembre de 2025. Con su estilo directo y desinhibido, la influencer repasó cómo fue atravesar una relación tóxica, los motivos del quiebre definitivo y su decisión de apostar al contacto cero, priorizando su bienestar emocional y el futuro.

La influencer admitió que la relación fue tóxica y que ambos terminaron mostrando su peor versión: “Esto fue una relación tóxica que nos llevó a los dos a mostrar lo peor de nosotros, pero bueno, nada. Ya está, ya quedó ahí. Contacto cero. Estamos bloqueados de todos lados. Nos teníamos desbloqueados de mails. Entonces, no voy a negar que hubo algún que otro mail.”

Vero Lozano indagó sobre la posibilidad de una reconciliación, pero Sofía fue contundente: “No. Yo hice el pedido de que por favor no me mande más mails. Los mails son graciosos”. Reconoció el costado divertido de Homero: “Él es gracioso. Así que no. Pero ya está, contacto cero se terminó y espero que él pueda encontrar una relación más sana, más parecida a él. Y yo lo mismo. Bueno, yo no sé si quiero, pero bueno, yo lo mismo”.

Ante la pregunta de Vero sobre sus deseos para el futuro de su ex, la Reini aclaró: “Le deseo hasta ahí. Le deseo que le vaya bien. Tampoco le deseo una relación”. Sobre si le quedó algo material de Homero, Sofía respondió con ironía: “¿Cómo me iba a quedar si me sacaba todas las cosas él?”. Y sumó: “No aportaba nada. Bueno, aportaba canciones, poesías, del lado más artístico. Sí, pero del lado material, no”.

La entrevista también tuvo espacio para el humor: consultada por Vero sobre qué menú de MasterChef Celebrity sería Homero, Sofía respondió: “Y sería, por ejemplo, un ratatouille”. Así, entre bromas y sinceridad, la Reini cerró definitivamente el capítulo de su relación con Pettinato, dejando claro que prioriza el contacto cero, la salud emocional y, por ahora, la soltería.

Sofía "la Reini" Gonet habló tras su enfrentamiento en redes con Homero Pettinato

Está no es la primera vez que ella decide hablar de esta tempestuosa relación. Meses atrás Sofía decidió dar un cierre público al tema con un extenso reel subido a Instagram. En su descargo, contó: “Aparezco después de estar siendo cancelada hace más de tres días enteros por todo un país y por todos los medios de comunicación diciendo que soy violenta, que soy psicópata, que debería estar internada o presa. Recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten, ojalá me caguen a piñas, ojalá me internen. Viendo clips de uno de los canales de streaming más vistos del país, diciendo que soy una pu…, que soy una hija de pu… y hablando de cómo se ven mis tetas de cerca, con todo Twitter haciéndome bodyshaming por mi cuerpo y por un vestido que usé. Se ve que todo esto no es violencia”.

Gonet eligió ser directa: “Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa. Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda y que yo eso no lo quiero juzgar. Pero eso mismo era lo que desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no sabía manejar y nunca supe cómo manejarlas. Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya. Obviamente, la dinámica jamás iba a funcionar y, por eso, cada vez fue escalando y escalando más la toxicidad hasta terminar en esto, en mostrar nuestras peores miserias. Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero”.

Repasó episodios del vínculo y de los duros reproches recibidos: “Es verdad que nos metimos en un círculo vicioso y yo dije cosas horribles que a mí me daba mucha bronca forzarme tanto y sentir que daba tanto y recibir desprecios, destratos, desplantes, mentiras. Desde cómo empezó todo: preparar un viaje y que él se quede dormido. Estaba con una persona que me dejaba de contestar a las seis de la tarde y hasta el otro día no aparecía y vos no tenías ni idea si le había pasado algo grave, si estaba con alguien. O salir con esta persona a algún lugar y que vaya al baño y se olvide de que yo estaba ahí acompañándolo”.

