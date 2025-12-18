Teleshow

Homero Pettinato aseguró que alguien intentó extorsionarlo y apuntó contra Sofía Gonet: “Mi ex no te gasta un mango”

El conductor de Olga usó sus redes sociales para contar que un joven le envió una serie de mensajes en el que acusaba a la influencer de contratarlo para golpear a su expareja

Guardar
Homero Pettinato contó que alguien le escribió acusando a Sofía "La Reini" Gonet de querer contratarlo para pegarle (Video: Instagram)

El sábado por la noche, un rumor viralizado en redes sociales terminó desatando un auténtico escándalo público entre Sofía la Reini Gonet y Homero Pettinato, luego de su controversial y reciente separación. Todo comenzó cuando en redes circuló una imagen de Homero en el Konex junto a una joven misteriosa. “No se despegaron un segundo, a los besos mal”, escribió sobre la foto la cuenta lomaspopucom.

La reacción no tardó en llegar. Sofía respondió al publicar capturas de pantalla de chats violentos con Pettinato, desenmascarando la crudeza y los reproches que marcaron el final de su relación. Del otro lado, Homero subió la apuesta y grabó su propio descargo, relatando los conflictos vividos junto a la influencer y aportando su punto de vista a una grieta digital y mediática que cada día suma nuevos capítulos.

En las últimas horas, la situación sumó un giro inesperado: Homero subió una historia en la que aseguró haber recibido un intento de extorsión y una denuncia grave contra su expareja. “Para agregarle más condimentos escandalosos a mi fin de año, hoy me levanté con un tipo en WhatsApp diciéndome que mi ex le había pagado diez mil dólares para caga... a trompadas y publicar todos los chats con ella de WhatsApp”, comenzó diciendo Pettinato.

Acto seguido, el streamer dio más detalles de la comunicación con el hombre que lo llamó. “Yo le dije que los chats más violentos ya los vio todo el mundo y que ya la vergüenza pasó, pero me decía que ella le ofreció diez, que si yo le daba veinte, él no publicaba nada y me entregaba el material. Entonces, le dije: ‘Te voy a pagar veinte, tranquilo. Déjame ir al programa y después seguimos charlando’”, relató.

El descargo de Homero Pettinato luego de que Sofía Gonet filtrara sus chats violentos (Video: Instagram)

Homero contó que tras salir del programa consideró ir a la justicia.“Fui al programa, cuando salí lo fui a denunciar, obviamente por extorsión, porque además es todo completamente falso. Mi ex no te gasta un mango. Si alguien me pega, vendrá ella y si alguien publica los chats, es ella”, aseguró. Sin embargo, su reacción cambió al involucrarse con el extorsionador: “Lo iba a denunciar, pero al final me llamó por teléfono y es un chico superdesesperado por plata y por pasar unas fiestas dignas con su familia, y le expliqué que, bueno, que mejor labure”.

En una reflexión posterior, Pettinato se sinceró sobre la dificultad que experimenta a la hora de tomar venganza. “Me cuesta tomar represalias sobre personas que hacen cosas malas contra mí, incluso un tipo que me trata de extorsionar por teléfono. Cuando lo escucho todo desesperado por tener unas fiestas, pensando que yo le iba a hacer una transferencia de veinte mil dólares de la nada, me da lástima y no puedo”, reflexionó.

El conductor terminó de justificar su postura recordando una experiencia previa con un empleado que le había robado. “El año pasado había un tipo, un constructor que laburaba en mi casa, parece que alguien de su familia tenía un problema de ludopatía, un día se llevó todo un presupuesto y nunca más apareció. Me dejó debiendo como tres millones de pesos… y cuando me enteré que era un problema de ludopatía de un familiar de él se la perdoné también. Y me doy cuenta de que tengo ese problemita, ¿no?”

Esta nueva denuncia, sumada a los chats filtrados y las acusaciones cruzadas, alimenta la polémica y el drama en la separación de Gonet y Pettinato, mostrando cómo un vínculo amoroso mediático puede derivar en una trama cada vez más compleja y pública, donde los conflictos no solo se dirimen en lo privado, sino ante el ojo atento de una audiencia ávida de novedades y giros inesperados.

Temas Relacionados

Homero PettinatoSofía GonetLa Reini GonetExtorsiónWhatsapp

Últimas Noticias

El primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen: “Falla multiorgánica”

El chef permanece en terapia intensiva en Neuquén desde el viernes pasado. El comunicado fue dado a conocer en conjunto con el Ministerio de Salud de esa provincia y el Hospital Ramón Carrillo

El primer parte médico oficial

Elba Marcovecchio solicitó a la justicia que las hijas de Mauro Icardi pasen la Navidad con el futbolista

En el escrito, la abogada del delantero, que se encuentra inscripto en el listado de deudores alimentarios, también solicita que se le permita regresar a Turquía sin inconvenientes desde la Argentina luego de esa fiesta

Elba Marcovecchio solicitó a la

Thiago Medina llevó por primera vez a sus hijas a ver a Papá Noel: “Nunca pierdan ese espíritu navideño”

De cara a las fiestas de fin de año, el exparticipante de Gran Hermano 2022 compartió el tierno momento que vivió con las gemelas al llevar sus cartas al icónico personaje

Thiago Medina llevó por primera

Amor por la Patagonia y un nuevo estilo de vida: los motivos que llevaron a Christian Petersen a visitar el sur

El cocinero está internado en San Martín de los Andes luego de sufrir un grave episodio de salud durante una excursión al volcán Lanín. Un paisaje que recorrió tantas veces y una obsesión por el trabajo en permanente replanteo

Amor por la Patagonia y

La profunda emoción de Lizy Tagliani y su esposo Sebastián Nebot al obtener la adopción plena de su hijo Tati

Un osito de apego, una noticia inesperada y la bienvenida final. El proceso judicial junto a su pareja para consolidar un hogar con su niño fue arduo pero con un final feliz

La profunda emoción de Lizy
DEPORTES
Cuánto deberán pagar los pilotos

Cuánto deberán pagar los pilotos de la F1 por la superlicencia en 2026: el monto que tendrá que abonar Colapinto

“¡Aguante Argentina y vamos por la cuarta!”: el eufórico video de Claudio Tapia en el estadio Lusail a tres años del título en Qatar

El incómodo ida y vuelta de Moretti tras una pregunta sobre la cámara oculta que generó una crisis en San Lorenzo

“Todo valió la pena”: el recuerdo de Messi, De Paul, Dibu Martínez y el resto de los campeones a tres años del Mundial de Qatar

Damián Díaz recordó a Mario Pineida tras el crimen que conmocionó al fútbol ecuatoriano

TELESHOW
El primer parte médico oficial

El primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen: “Falla multiorgánica”

Elba Marcovecchio solicitó a la justicia que las hijas de Mauro Icardi pasen la Navidad con el futbolista

Thiago Medina llevó por primera vez a sus hijas a ver a Papá Noel: “Nunca pierdan ese espíritu navideño”

Amor por la Patagonia y un nuevo estilo de vida: los motivos que llevaron a Christian Petersen a visitar el sur

La profunda emoción de Lizy Tagliani y su esposo Sebastián Nebot al obtener la adopción plena de su hijo Tati

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos sancionó a 29

Estados Unidos sancionó a 29 buques por operar en la “flota en la sombra” del petróleo iraní

El papa León XIV designó al obispo Ronald Hicks como nuevo arzobispo de Nueva York

Francia aprobó leyes para rehabilitar a mujeres condenadas por abortar y a homosexuales perseguidos durante décadas

Lula confirmó que vetará la ley que reduce las condenas por intento de golpe de Estado en Brasil: “No es un secreto para nadie”

Optimismo en Wall Street tras los datos de inflación moderada en Estados Unidos y el repunte de acciones tecnológicas