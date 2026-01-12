Pampita en Punta del Este: encuentro con Benjamín Vicuña y despedida de Martín Pepa

Un vínculo que se mantiene desde el respeto y la familia

Las imágenes tomadas el pasado sábado en Punta del Este volvieron a ubicar a Pampita en el centro de la escena mediática. Lejos de una aparición pública de un evento social, la modelo fue fotografiada en una situación cotidiana, entre autos, valijas y charlas breves, que terminó condensando dos momentos personales muy distintos: un encuentro con Benjamín Vicuña, padre de sus hijos, y la despedida de Martín Pepa, con quien está vinculada sentimentalmente en los últimos meses.

Las postales muestran a Pampita vestida de blanco, con un look relajado y veraniego, moviéndose con naturalidad en un estacionamiento de la zona esteña. En una primera secuencia, se la ve dialogando con Vicuña junto a un Jeep Compass de color gris oscuro, en un intercambio calmo y sin gestos de tensión. El actor parece ser quien habla, mientras la modelo escucha, responde y participa de la escena con serenidad. No hubo actitudes que excedieran lo esperable para una expareja que comparte hijos, pero sí una cercanía que volvió a poner el foco en el vínculo que ambos sostienen como familia ensamblada.

Pampita fue vista en la costa uruguaya en distintos momentos clave de su verano

Martín Pepa cargó su equipaje en el baúl de su Jeep

Pampita junto a Benjamín Vicuña, en un encuentro cordial en Punta del Este

Un cruce tranquilo entre Pampita y Benjamín Vicuña, enfocado en lo familiar

Pampita y Vicuña compartieron una charla en medio de la rutina veraniega

Pampita junto a Martín Pepa, antes de la despedida

El encuentro no resulta llamativo en sí mismo: Pampita y Vicuña coinciden con frecuencia en contextos vinculados a la crianza de sus hijos y han dejado en claro, en más de una oportunidad, que priorizan el diálogo y el respeto. Sin embargo, el contexto le suma un condimento extra. La presencia de cámaras y el momento personal que atraviesa la modelo hacen que cada gesto sea leído en clave de interpretación pública, incluso cuando se trata de escenas habituales para ellos.

Minutos más tarde, el foco de las imágenes se desplazó hacia otro protagonista. Martín Pepa fue fotografiado cargando una valija, caminando hacia otro vehículo y preparándose para partir. Pampita aparece nuevamente en escena, esta vez en un intercambio más breve, marcado por la logística de la despedida. No hay dramatismo explícito, pero sí señales claras de cierre: equipaje en mano, puertas que se abren y se cierran, y una distancia física con su actual pareja.

Martín Pepa llevando una de sus valijas al auto, antes de retirarse

Pampita y Benjamín Vicuña, en una escena sin gestos forzados

La modelo, caminando tranquila junto a uno de sus hijos antes de charlar con el actor chileno

Martín Pepa estuvo acompañando por dos empleadas que colaboraron con él para cargar valijas

Benjamín Vicuña, acomodando equipaje en el baúl antes de partir junto a sus hijos

Pampita, en una jornada de movimientos y reencuentros en Uruguay

Según pudo reconstruirse a partir de las imágenes, después de un romántico beso, Pepa se retiró del lugar mientras Pampita permaneció un tiempo más en Punta del Este, acompañada por personal y personas de su entorno. El polista fue vinculado a la modelo en el último año, y los dos confirmaron formalmente una relación a distancia, marcada por bastantes idas y vueltas entre Sudamérica y Estados Unidos.

Las fotos también captaron a Pampita interactuando con otras mujeres que parecían asistirla, cargando bolsos y organizando pertenencias. En ese ida y vuelta, la modelo mantuvo siempre una actitud serena, sin esquivar miradas ni mostrar incomodidad ante la presencia de fotógrafos. Lejos de una pose armada, lo que quedó expuesto fue una rutina atravesada por vínculos que se reacomodan y decisiones que se toman en movimiento.

La conductora se mostró relajada durante sus días en la costa esteña

El actor chileno y la modelo coincidieron durante su paso por Uruguay

Pampita y Pepa, en una charla distendida en Punta del Este

Un vínculo que se mantiene desde el respeto y la familia

La despedida de Pampita y Pepa, con un amoroso beso en un clima sereno

En su paso por Punta del Este, Pampita desplegó un abanico de estilos que funcionaron como guía de tendencias para la temporada. Desde conjuntos monocromáticos en tonos tierra y vestidos bohemios para el día, hasta propuestas nocturnas con brillos, transparencias y recortes estratégicos, la modelo combinó sofisticación y frescura con una lógica coherente. El uso de materiales naturales como rafia, crochet y gasa convivió con piezas de alto impacto, mientras que los accesorios, como sombreros cowboy, bolsos XL, joyería dorada y calzado protagonista, terminaron de definir cada estilismo. Lejos de limitarse a un único registro, Pampita apostó por la versatilidad, adaptando códigos urbanos, playeros y glam a distintos momentos del día, y reafirmando su rol como referente indiscutida del verano en la costa uruguaya.

La modelo, una vez más, reafirma su lugar central como figura que trasciende la pasarela y redefine el estilo de verano en cada lugar al que arriba. Cada elección confirma su rol de referente en moda y belleza, con influencia directa en el consumo y la conversación pública.

Créditos: RSFotos