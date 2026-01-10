La reacción de Sabrina Rojas a una parodia viral de Griselda Siciliani luego del audio que se filtró de Luciano Castro

La actriz Micaela Zaikoski hizo una parodia de Griselda Siciliani y Sabrina Rojas le dio "like"

Sabrina Rojas sorprendió en redes sociales al poner un “me gusta” en un video humorístico que parodiaba la situación de Griselda Siciliani, actual pareja de Luciano Castro, en medio del escándalo provocado por la filtración de un audio privado del actor. El gesto digital de la ex pareja de Castro atrajo la atención del público, mientras los involucrados ofrecieron sus versiones ante la amplia repercusión y los rumores sobre su vida íntima.

La parodia fue realizada por Micaela Zaikoski, quien junto a Nahuel Da Costa conforma un dúo artístico activo en Instagram, que durante los sábados de enero estarán con su espectáculo Sí acepto en el Teatro Nuevo Gargantúa. El material muestra a Zaikoski parodiando a Siciliani bajo los eufemismos de “mi prima en modo Siciliani”, y “fingir demencia nivel Griselda”, en tono humorístico, relatando anécdotas sobre su pareja y empleando la ironía sobre la exposición de las figuras públicas: “Lo que pasó en realidad fue una pavada. ¿Viste cómo es él? Siempre fue así. Vos sabés, lo conozco desde la secundaria. Siempre hizo lo mismo, siempre hacía chistes. En la secundaria iba y le mandaba cartitas a las chicas, y yo me enojaba, pero después entendí que es algo de él, no es mío. Digo, ¿por qué voy a hacer problema de algo? Si no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo él. No, claro. Es más, un día me acuerdo cuando estábamos saliendo del colegio y justo hizo un chiste, como que se tropezó y cayó como arriba de las tetas de una chica (ríe). Vos lo conocés. Eso es él. ¿Yo qué voy a hacer contra su esencia? No lo puedo cambiar. Yo lo elijo así“.

El "me gusta" de Sabrina Rojas a la parodia

En la interpretación, el personaje rechaza la idea de tener una “pareja abierta” y bromea sobre los intentos de justificar ciertas conductas, aludiendo: “No, pareja abierta no. Yo una vez le propuse si queríamos tener pareja abierta para que él se sienta más cómodo, pero me dijo algo como que... No me acuerdo bien. Era como que yo sí, pero vos no. Como una pareja abierta unilateral…”.

El “me gusta” de Rojas a esta interpretación no pasó inadvertido. El escándalo explotó precisamente en los días que ella condujo SQP (América TV) y allí respondió sin tapujos sobre el conflicto: “Claramente, no es un tema que a mí me compete en lo más mínimo”. Pero luego añadió: “Qué alivio sentirse tan suelta de cuerpo… No estoy más en esos lugares”.

Rojas relató cómo la exposición le afectaba durante su relación con Castro. “Porque en verdad, corporalmente, cuando salís con una persona infiel, te pesa”. Luego remarcó: “A mí me pasaba ver la tele y ver un enigmático y decir: ‘¿Seré yo?’”. Finalmente, sintetizó su momento presente con alivio: “Hoy estoy tan libre, tan suelta de cuerpo, que digo ‘gracias, Dios’”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro en Mar del Plata. Ambos le pusieron paños fríos a la situación, aunque la reconocieron

Luego, desde Mar del Plata y en charla con el programa de Moria Casán por El Trece, Griselda Siciliani contó cómo supo de la filtración. “Estaba viendo el video con todas las réplicas de Messi diciendo eso y de golpe me aparece la noticia: ‘Se filtra audio de Luciano Castro’. Y yo le pregunto a él, empezamos a leer y le digo: ‘¿Es cierto?’. Él me dice que sí, a lo que le respondo: ‘No, boludo, esto va a ser un quilombo’”.

Siciliani reflexionó sobre la dinámica con Castro y la repercusión pública. “Hay algo de eso en lo que nosotros tenemos cierta complicidad, quién es él, lo que le pasa, su síntoma neurótico… No tenemos ese vínculo en donde él necesite negarme nada porque yo no lo voy a retar porque se quiso levantar a una chica. Me parece lógico”. También reconoció: “A mí me duele profundamente, pero lo digo para que no parezca tan liviano, porque parece que a mí todo me resbala y la exposición pública no lo hace. Yo soy muy cuidadosa de eso”.

La actriz hizo énfasis en la honestidad como base de su relación con Castro. “Él tiene como condición para estar conmigo, no mentir. Ya está, pasó”. Además, aportó un matiz humorístico sobre el audio viral: “Yo preferiría no haberlo escuchado en mi vida. Ahora no puedo parar de repetirle a Luciano: ‘Buen día, guapa’”.

Sin embargo, Siciliani dejó claro que no minimiza el impacto emocional de la situación. “Toda la situación es dolorosa. Estar expuesta me pone nerviosa... No me interesa lo que digan de mí, trato de contestar, pero por supuesto hubiese preferido evitar conocer la intimidad de Luciano”.

En cuanto a Luciano Castro, asumió la polémica en diálogo con Intrusos (América TV) con autocrítica y resignación. “Es patético, lo primero que me pasa me da vergüenza, escucharme me da mucha vergüenza, me siento patético. Y es verme otra vez en el mismo lugar de explicar cosas. Está claro que hay un montón de cosas mías que tienen que ver con patrones que hay que mejorar”.

El actor relató cómo enfrentó el momento con Siciliani. “Cuando le tuve que contar a Griselda, es patético, hay que reconocerlo. Es como que tengo la gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato las destruyo en un segundo”. Sobre la viralización del audio en redes sociales, ironizó: “Todas esas cosas que uno cree que es chistoso es un pelotudo, pero está bien darse cuenta, es cuando te marcan un error, cuando te comes un viaje en la vida… a mí me sigue pasando”.

Castro rechazó la idea de una “pareja abierta”. “No, yo la conozco mucho a Griselda, nuestra relación está basada en otras cosas, lo que pasa es que es muy difícil de explicar. Lo que pasa es que enseguida van a caer en que es una pareja abierta, un permitido, no, una mierda”.

La situación dejó una marca en los vínculos personales de los involucrados. La confianza, una vez alterada, resulta difícil de restaurar y obliga a cada uno a enfrentar las consecuencias de sus propios actos.