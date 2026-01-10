Teleshow

La enorme fiesta de cumpleaños de Juli Poggio que celebró durante tres días: “Finde XXL”

La actriz, instalada en Carlos Paz haciendo teatro, celebró sus 24 años con una celebración rodeada de amigos, a pura música y looks. Todas las fotos

La actriz celebró durante tres días seguidos su nuevo año de vida

Juli Poggio celebró su cumpleaños número 24 con una fiesta a pura alegría, rodeada de amigos, su novio y los afectos más cercanos, en un entorno que combinó el aire libre, la piscina y una noche llena de música y color. La influencer y actriz, que se consolidó como una de las figuras más queridas de su generación tras su paso por Gran Hermano, eligió compartir en sus redes sociales un carrete de imágenes que resume la vibra y la autenticidad de su festejo.

La jornada arrancó durante el día, junto a la pileta, donde Juli y su grupo de amigos posaron para la cámara luciendo sombreros de cowboy en diferentes colores y prendas frescas. Ella se destacó con un conjunto tejido rosa —falda y top— y un sombrero a tono, mientras sus amigas y amigos optaron por pantalones anchos, shorts y tops, creando una estética relajada y veraniega. En una de las fotos, la actriz aparece en el centro, rodeada de sonrisas y gestos cómplices, capturando el espíritu de camaradería que marcó la tarde.

La decoración del espacio acompañó el clima festivo, con detalles de madera, cañas y globos metálicos que formaban el número 24, sumando un guiño especial al nuevo año de vida que celebraba la cumpleañera. En una de las imágenes, posó en un rincón decorado con globos sosteniendo una copa, mientras el entorno natural y la piscina aportaban frescura y calidez a la postal.

Juli festejó su cumpleaños durante
Juli festejó su cumpleaños durante 3 días seguidos
Su novio, su hermana y
Su novio, su hermana y amigos fueron algunos de los invitados
Para la noche eligió un
Para la noche eligió un top de encaje y una pollera irregular
Juli junto a Nacho Castañeras,
Juli junto a Nacho Castañeras, su amigo de Gran Hermano

La celebración continuó ya entrada la noche, con el festejo trasladándose al interior y un cambio de look para la cumpleañera. La ex GH eligió un conjunto azul de encaje, compuesto por top y falda asimétrica, y sumó gafas de sol oscuras, apostando por un estilo audaz y glamoroso. En este tramo de la fiesta, la presencia de su novio sumó un toque romántico: en una de las fotos centrales del carrete, ambos aparecen abrazados y sonrientes, compartiendo la alegría y la intimidad del momento. La complicidad entre ambos se reflejó en cada gesto y mirada, sellando la noche con ternura y buena energía.

La mesa dulce fue protagonista y reflejó el sello personal de Juli: tortas temáticas en tonos rojo y negro, con decoraciones originales y mensajes como “twenty four” y “Capricorn baby”. En varias imágenes, se vio a Juli junto a sus amigos soplando las velitas de una tarta de frutos rojos y de las tortas de cumpleaños, rodeada de risas, abrazos y mucha complicidad. El clima de celebración se mantuvo durante toda la noche, con música, bailes y brindis que se extendieron hasta altas horas.

En otro momento del festejo, Juli posó sola, con actitud desenfadada, frente a la torta y los globos de fondo. Su look azul y las gafas oscuras reforzaron la estética nocturna y marcaron la diferencia entre la frescura del día y el glamour de la noche. La secuencia se completó con fotos junto a amigas, todas sonrientes y listas para la foto, compartiendo bailes, abrazos y la buena vibra que caracteriza a la cumpleañera.

Poggio tuvo globos de helio
Poggio tuvo globos de helio y dos tortas de cumpleaños
Para la pool party eligió
Para la pool party eligió un look total pink con inspiración cowboy
Juli junto a su novio,
Juli junto a su novio, quien viajó a Carlos Paz especialmente para la ocasión
Juli junto a su hermana
Juli junto a su hermana Lola (Instagram)

Un detalle que no pasó desapercibido fue el brindis y la decoración con globos en forma de corazón, que sumaron un aire romántico y festivo al evento. En una de las imágenes, Juli sostuvo un globo rosa y brindó por un nuevo año, mientras en otra se la vio abrazado a uno de sus amigos entre risas y música.

Finde XXL de cumple. Gracias universo por permitirme estar con las personas que amo y festejar de la manera en que me gusta hacerlo (a lo grande)”, escribió, en el pie de foto, resumiendo el sentido de una celebración vivida a pleno, donde la autenticidad, la alegría y el disfrute compartido marcaron el pulso de su cumpleaños y el comienzo de un nuevo año personal lleno de sueños y proyectos.

Así, Juli Poggio convirtió su cumpleaños en una fiesta donde la frescura, los afectos y el estilo propio fueron protagonistas, demostrando que celebrar la vida junto a quienes más quiere es el mejor regalo para cualquier vuelta al sol. Cada imagen transmitió la energía de una joven que sabe disfrutar el presente, agradecer el recorrido y mirar con entusiasmo el futuro.

