Así será la impresionante celebración del cumpleaños de Juli Poggio: tres días seguidos de festejos

Julieta Poggio celebrará su cumpleaños número 24 con tres días consecutivos de eventos exclusivos para su círculo íntimo

Julieta Poggio está a horas de cumplir 24 años y, fiel a su estilo expansivo, organizado y festivo, decidió celebrarlo sin medias tintas. La exparticipante de Gran Hermano compartió en sus redes sociales el itinerario completo de su cumpleaños y dejó en claro que no será una noche más, sino tres días consecutivos de festejos, con propuestas que combinan mar, teatro, fiesta y experiencias pensadas exclusivamente para su círculo íntimo.

La cuenta regresiva comenzó con una story que marcó el clima de lo que vendrá: “Se viene mi cumpleaños amiguitos. Temporada de Capri”, escribió, junto a un look rosado de impronta retro, guantes de encaje negro y una pose que anticipa celebración total. A eso le siguió la imagen que terminó de confirmar que Juli no improvisa: la captura del mensaje de WhatsApp que les envió a sus amigos con un cronograma detallado, horarios incluidos y consignas claras.

El cronograma del cumpleaños de Juli Poggio incluye experiencias en mar, teatro, fiestas nocturnas y un parque acuático privado

“Tranqui el itinerario para mis amigos, acá se festeja tres días”, aclaró con ironía antes de desplegar el plan.

Día 1: catamarán, sunset y velitas

El puntapié inicial será el jueves 8, con un plan que ya de por sí sería suficiente para cualquier cumpleaños tradicional. Desde el mediodía, el grupo se embarcará en un catamarán privado, reservado exclusivamente para ellos entre las 12 y las 15.30. Mar, música y brindis marcarán la primera parte de la celebración.

La tarde continuará con un after beach en el parador Zebra, uno de los elegidos para ver el atardecer, tomar tragos y estirar la previa. El cierre de la jornada llegará pasada la medianoche, con una cena en el hotel, momento exacto en el que Juli soplará las velitas y dará inicio oficial a sus 24.

Día 2: asado, teatro y boliche hasta el amanecer

El viernes 9, día exacto de su cumpleaños, el ritmo no baja. Durante la tarde habrá asado y pileta en la terraza de su edificio, un plan más relajado pero igual de social, pensado para compartir sin horarios estrictos.

La fiesta de Julieta Poggio comienza con un catamarán privado, música en vivo y after beach en el parador Zebra, optimizando cada detalle

Por la noche, el festejo se cruza con su presente laboral: a las 22 horas, todos asistirán a una función de Corto Circuito, la obra teatral en la que Juli participa durante la temporada de verano. Apenas termina la función, el grupo se subirá a una combi rumbo a La Fábrica, donde la consigna es clara y explícita: bailar hasta que salga el sol.

Día 3: parque acuático privado y cierre épico

Cuando parecía que no quedaba nada más por sorprender, llega el sábado 10, con una propuesta que terminó de explotar en redes. Desde las 14 horas, el grupo tendrá un parque acuático cerrado exclusivamente para ellos en Laguna Azul, con almuerzo y cervezas incluidas. Un broche final pensado para bajar un cambio, reírse, seguir celebrando y despedir el cumpleaños con adrenalina y agua de por medio.

“Traigan malla, energía y regalo. Los amo”, cerró Juli el mensaje, en un tono afectuoso que refleja el vínculo con su entorno más cercano.

Julieta Poggio compartió en redes sociales la organización y ambientación de su cumpleaños, mostrando elementos festivos y personalizados

Los preparativos y la estética del festejo

Además del itinerario, Poggio también mostró parte de los preparativos y la ambientación que está organizando para los festejos. En una de sus historias se vio una cama cubierta de compras: gorros vaqueros, vasos de colores, potes de espuma, serpentinas, globos brillantes y detalles pensados para una estética lúdica y festiva. “¿Se nota que amo mi cumple?”, preguntó, entre risas.

La respuesta llegó rápido en redes sociales. Comentarios como “me cansé de solo leerlo”, “qué ganas de ser su amiga” o “juventud divino tesoro” se multiplicaron, confirmando que el cumpleaños de Julieta Poggio no solo es una celebración personal, sino también un evento que marca agenda.

Tres días, múltiples escenarios y una planificación minuciosa: Juli vuelve a demostrar que, incluso cuando se trata de festejar un año más de vida, sabe cómo convertirlo en un verdadero espectáculo.