Moria Casán opinó sobre la reacción de Flor Vigna a la nueva infidelidad de Luciano Castro: “No logra soltar”

La One no dudó en criticar a la bailarina al querer hacer eco de la nueva infidelidad del actor

Moria Casán volvió a dejar en claro su estilo frontal y su capacidad para analizar la actualidad del espectáculo sin anestesia. En La Mañana con Moria (eltrece), la conductora se refirió a la situación sentimental de Flor Vigna, quien recientemente volvió a ser noticia tras promocionar su nueva canción usando la frase viral “oye guapa”, la misma que Luciano Castro, su expareja, le había dedicado en un audio a la joven danesa con la que mantuvo un affaire en España. El escándalo, que también salpicó a Griselda Siciliani —actual pareja de Castro—, reavivó el interés por la ruptura y el presente emocional de la cantante y bailarina.

Sin rodeos, Moria expresó su deseo de que Flor alcance el reconocimiento que busca: “Yo quiero que esta chica tenga éxito por el esfuerzo que hace”. Y subrayó sus virtudes: “Es una bailarina impresionante, ¡las cosas que hizo en el Bailando! Es un animal. Y hace boxeo también”. Sin embargo, fue honesta al señalar el desafío que Vigna enfrenta en la música: “Pero en el canto le falta pegarla. No le falta canto, le falta pegar un éxito. Porque se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza y todo es autogestionado. Eso es muy valorable”.

Pero la One fue más allá y, fiel a su estilo, lanzó una de sus teorías más polémicas sobre el vínculo entre Vigna y Castro: “Igual, le falta soltar. Creo que ella se quedó enganchada con la parte genital de este chabón, Castro”. Moria recordó, además, la comparación que la propia Flor hizo públicamente entre sus ex, Nico Occhiato y Luciano Castro: “Hasta lo comparó con Occhiato. Dijo que estaba encontrando la felicidad, como que el señor de ‘oye guapa’ era muy bueno en la horizontalidad”.

En medio del revuelo que generó la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Flor Vigna subió un nuevo guiño contra su expareja (Instagram)

El análisis de Moria generó debate en el estudio y en las redes, donde muchos seguidores coincidieron en lo difícil que puede ser dejar atrás una relación tan intensa y mediática como la de Vigna y Castro, especialmente cuando los ecos del escándalo y las referencias cruzadas siguen resonando en la vida pública. Con su habitual frontalidad, la conductora no solo apuntó a los desafíos profesionales y personales de Flor Vigna, sino que también puso en primer plano las huellas emocionales que dejan ciertos vínculos y la compleja tarea de “soltar” cuando el deseo y la pasión aún persisten.

Así, Moria Casán aportó una mirada directa, sin eufemismos, sobre la transición emocional y profesional de Flor Vigna, dejando en claro que, en el mundo del espectáculo, las historias de amor, los escándalos y los logros personales suelen entrelazarse y condicionar el presente de sus protagonistas. Moria Casán volvió a demostrar su capacidad para leer el pulso de la farándula y analizar sin filtros la actualidad sentimental de sus colegas.

El primer guiño de Flor llegó con un posteo sugerente, en el que aludía directamente al actor y a los rumores de infidelidad que ya eran noticia en todos los portales. Sin embargo, lejos de quedarse en una simple indirecta, la artista optó por canalizar el tema a través de lo que mejor sabe hacer: la música. Así, con una mezcla de ironía y desahogo, le dedicó su último tema a Castro, abriendo el reel en Instagram con un guiño a la tonada madrileña que se había viralizado en uno de los audios que Luciano le mandó a Sarah Borrell. “Oye guapa, que la vara nunca esté baja”, lanzó Flor, en un claro juego con el acento y la frase que resonó en los audios filtrados.

A poco tiempo de conocerse la infidelidad de Luciano Castro, Flor Vigna se sumó a la situación con su último tema (Instagram)

“Capitalizando traumas viejos. Admito que fui de las que bajó la vara y se tapó los ojos, porque dolía demasiado ver la realidad. Espero haber aprendido… Pues en el cuento de hadas fui la más taraHada”, confesó, sin eufemismos. Y completó la idea: “Pero de todo se aprende y se capitaliza también, obvio ja ja ja”.

El posteo continuó con una invitación a su comunidad de seguidoras y seguidores: “La vida es para disfrutarla, en pareja o solos, y mi querida comunidad… Nos pongo una regla: elegimos vínculos que sumen sí o sí, nada de salvarle la vida a manipuladores. Aunque vuelvan rogando y llorando”. La frase, cargada de experiencia y algo de revancha, funcionó como un cierre contundente a su descargo, pero también como un mensaje directo a quienes siguen de cerca sus pasos y su historia con Castro.

Como si hiciera falta algún refuerzo, minutos después Flor compartió un clip donde se la veía bailando una coreografía de su nuevo tema y sosteniendo una escoba en la mano. “Qué baja está la vara. Me siento una tarada haciendo casting para un amor”, se la escuchó cantar, en alusión a la letra de la canción y al proceso de selección sentimental por el que muchas personas transitan tras una decepción.El mensaje no quedó solo en lo musical.