Flor Vigna se burló de Luciano Castro en medio de la polémica con Griselda Siciliani: “Que la vara nunca esté baja”

En medio del revuelo que generó la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani, Flor Vigna subió un nuevo guiño contra su expareja (Instagram)

La polémica por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani no solo se intensificó con la confirmación pública de la actriz, sino que tuvo capítulos previos y paralelos que sumaron más leña al fuego. Todo comenzó con la difusión de pruebas y el testimonio de Sarah Borrell, la joven danesa radicada en España, quien no solo mostró chats y audios sino que se animó a contar su versión en los medios. Pero, como suele ocurrir en el universo de las redes sociales, el escándalo no quedó ahí: la expareja de Castro, Flor Vigna, reapareció en escena con mensajes y posteos que no pasaron inadvertidos.

El primer guiño de Flor llegó con un posteo sugerente, en el que aludía directamente al actor y a los rumores de infidelidad que ya eran noticia en todos los portales. Sin embargo, lejos de quedarse en una simple indirecta, la artista optó por canalizar el tema a través de lo que mejor sabe hacer: la música. Así, con una mezcla de ironía y desahogo, le dedicó su último tema a Castro, abriendo el reel en Instagram con un guiño a la tonada madrileña que se había viralizado en uno de los audios que Luciano le mandó a Sarah Borrell. “Oye guapa, que la vara nunca esté baja”, lanzó Flor, en un claro juego con el acento y la frase que resonó en los audios filtrados.

“Capitalizando traumas viejos. Admito que fui de las que bajó la vara y se tapó los ojos, porque dolía demasiado ver la realidad. Espero haber aprendido… Pues en el cuento de hadas fui la más taraHada”, confesó, sin eufemismos. Y completó la idea: “Pero de todo se aprende y se capitaliza también, obvio ja ja ja”.

Vigna y Castro, quienes terminaron su relación en febrero de 2024

El posteo continuó con una invitación a su comunidad de seguidoras y seguidores: “La vida es para disfrutarla, en pareja o solos, y mi querida comunidad… Nos pongo una regla: elegimos vínculos que sumen sí o sí, nada de salvarle la vida a manipuladores. Aunque vuelvan rogando y llorando”. La frase, cargada de experiencia y algo de revancha, funcionó como un cierre contundente a su descargo, pero también como un mensaje directo a quienes siguen de cerca sus pasos y su historia con Castro.

Como si hiciera falta algún refuerzo, minutos después Flor compartió un clip donde se la veía bailando una coreografía de su nuevo tema y sosteniendo una escoba en la mano. “Qué baja está la vara. Me siento una tarada haciendo casting para un amor”, se la escuchó cantar, en alusión a la letra de la canción y al proceso de selección sentimental por el que muchas personas transitan tras una decepción.El mensaje no quedó solo en lo musical.

Horas antes de publicar el video, Vigna ya había dejado una reflexión directa en sus historias: “Lo peor del infiel no es perderlo. Es perder la confianza en vos, en el amor y en otros”. La frase, acompañada de corazones rotos y el link a “Te juro”, una colaboración con El Villano y dedicada explícitamente a los infieles, dejó en claro que la artista no solo hablaba desde el presente, sino también desde la experiencia personal de su relación pasada con el actor.

A poco tiempo de conocerse la infidelidad de Luciano Castro, Flor Vigna se sumó a la situación con su último tema (Instagram)

Así, Vigna volvió a poner su historia con Castro en el centro de la escena mediática, no solo en referencia al nuevo escándalo con Siciliani, sino también recordando que su propia relación con el actor había terminado en febrero de 2024. Sus publicaciones y su música se transformaron en el vehículo ideal para procesar heridas, soltar indirectas y reafirmar su postura frente a los vínculos y la fidelidad.

La artista, que supo mantener su vida privada bajo cierto resguardo, eligió esta vez la exposición y la ironía para marcar su límite y dejar en claro que, después de todo, lo peor del infiel no es perderlo, sino perder la confianza en uno mismo, en el amor y en los demás. Entre guiños, memes y frases virales, la historia de Luciano Castro sigue sumando capítulos y Flor Vigna, lejos de quedarse callada, aprovecha cada oportunidad para decir lo suyo, con música y sin filtro.