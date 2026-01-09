Teleshow

Llega Captura Salvaje, el documental que revela el mundo extremo de la pesca del langostino

La serie desembarca en la pantalla de El Trece para mostrar el trabajo diario de los pescadores. Una épica de esfuerzos y desafíos que viaja de las profundidades del mar a las cocinas del mundo

Guardar
Se estrena Captura Salvaje, un documental sobre la pesca de langostinos en Puerto Rawson (Video: Gentileza El Trece)

Luego de su estreno en plataformas por Amazon Prime, el docu-reality Captura Salvaje, llega a la pantalla de El Trece. La serie producida por StoryLab que se sumerge en las profundidades del mar argentino, tendrá su estreno el próximo 10 de enero a las 23.15, al finalizar La noche de Mirtha. Este nuevo ciclo, conformado por seis episodios de entre 20 y 25 minutos, explora el universo extremo de la pesca del langostino salvaje en Puerto Rawson, provincia de Chubut, una actividad de alto riesgo y relevancia económica para Argentina que sigue siendo poco conocida para gran parte del público.

A lo largo de su primera temporada, la serie se sumerge en el entorno marítimo y en las dificultades que enfrentan quienes se dedican a esta industria, acompañando tanto a empresarios como a capitanes y tripulaciones en sus labores diarias. El relato, que conjuga realidad, tensión y épica, se desarrolla en tiempo real a bordo de la flota pesquera de la región. Los desafíos de la pesca en alta mar, las condiciones meteorológicas adversas y las decisiones críticas se presentan como parte del día a día de un sector que, según la producción, genera más de USD 2.000 millones anuales para la economía nacional.

Captura Salvaje revela el trabajo
Captura Salvaje revela el trabajo diario y el riesgo que asumen los pescadores de langostino en el mar argentino

De esta manera, Captura Salvaje se propone mostrar el ciclo completo del langostino argentino, desde el trabajo en las cubiertas de los barcos y el procesamiento en plantas congeladoras hasta la llegada del producto a restaurantes de alta gama, incluyendo establecimientos con Estrellas Michelin en Europa. La serie adopta una mirada técnica y humana, revelando el esfuerzo y la destreza necesarios para sobrellevar uno de los trabajos más exigentes del país.

Entre los hechos destacados que recoge el ciclo se encuentran accidentes laborales, problemas técnicos, gestas heroicas e incluso un naufragio, todo en el marco de una temporada signada por el “todo o nada” tras un año complicado por la caída de los precios internacionales y la competencia del langostino de criadero. Para quienes integran el sector, la pesca en Rawson representa “la Champions League de la pesca”. Un trabajo artesanal y de riesgo que desemboca en las grandes cocinas del mundo. Y con historias mínimas y máximas que debían ser contadas.

El documental llega a El
El documental llega a El Trece luego de pasar por Amazon Prime

La proyección que emocionó a una comunidad

El 22 de noviembre pasado, Rawson fue escenario de la avant premiere de la serie con una función especial, que contó con la presencia de políticos y diversas personalidades locales. En ese contexto, el intendente Damián Biss se refirió al impacto del documental en un mensaje público enb sus redes sociales. “Captura Salvaje exhibe con una calidad extraordinaria el trabajo diario de nuestros pescadores y de toda la cadena productiva del langostino en el Puerto de Rawson”, aseguró el jefe comunal.

Además, destacó que la serie, realizada por Nacho Viale y Diego Palacio para StoryLab y financiada por armadores del sector, constituye “una herramienta clave para seguir posicionando al langostino de Rawson en los mercados internacionales, donde cada vez se valora más la calidad, la trazabilidad y la historia detrás de cada producto”.

El estreno en El Trece
El estreno en El Trece permitirá ver cómo el langostino argentino llega de Puerto Rawson a restaurantes con estrellas Michelin en Europa

Biss también destacó la oportunidad que representa la serie para promover el “potencial turístico y empresarial” de la capital provincial, describiendo a Rawson como “un puerto único, una cultura marinera auténtica y una comunidad que crece alrededor de su trabajo”. Finalmente, el intendente remarcó el carácter de homenaje que tiene la producción para los trabajadores de la pesca, afirmando que el documental cuenta la historia de Rawson “con orgullo, con sensibilidad y con verdad”.

Video y fotos: Gentileza Prensa El Trece

Temas Relacionados

Captura SalvajePesca del langostinoStoryLabPuerto RawsonChubutArgentina

Últimas Noticias

Secretos, inspiración y la disputa detrás de “Eterno amor”, el clásico del folclore que tiene a La Sole como musa

La canción popularizada por Los Manseros Santiagueños se convirtió en un himno que trascendió fronteras y hoy es sinónimo de identidad popular. La gratitud de la cantante de Arequito y versiones cruzadas de sus autores

Secretos, inspiración y la disputa

El viaje soñado de Rodolfo Barili y sus hijos por Nueva York: “Gracias vida por este momento”

El periodista compartió fotos junto a Benicio y Dante en lugares emblemáticos de la ciudad. De Charly García a John Lennon, las postales de una aventura inolvidable

El viaje soñado de Rodolfo

Florencia Peña explicó por qué no trabajaría con Fátima Florez: “Soy muy feliz haciendo lo que hago”

La actriz de Pretty Woman se refirió a una de las polémicas del verano en Mar del Plata y también habló de sus deseos de llevar a escena el musical Chicago

Florencia Peña explicó por qué

El Teto Medina contó que le diagnosticaron cáncer de colon: “Haciéndole caso a los médicos”

El conductor dio detalles de su estado de salud y agradeció a sus seguidores por el apoyo. Su testimonio

El Teto Medina contó que

Barbie Vélez, en familia en Carlos Paz: “Trabajar con mi mamá me da un plus enorme”

La actriz habló con Teleshow de su gran momento con “Suspendan la boda” junto a Nazarena Vélez y su incursión en el formato vertical para celulares

Barbie Vélez, en familia en
DEPORTES
El provocador posteo del jugador

El provocador posteo del jugador de PSG Nuno Mendes contra una figura de la selección argentina tras ganarle la Supercopa de Francia

Tras su salida de River Plate, Jeremías Ledesma fue presentado como refuerzo de Rosario Central

Barracas Central le solicitó a Boca Juniors un pack de jugadores para disputar la Copa Sudamericana: quiénes son

River Plate quiere romper el mercado de pases y va a la carga por una vieja debilidad de Marcelo Gallardo

Lazio pagó 13 millones por su nuevo refuerzo, pero la reacción del DT generó asombro en Italia: “No lo conozco”

TELESHOW
Secretos, inspiración y la disputa

Secretos, inspiración y la disputa detrás de “Eterno amor”, el clásico del folclore que tiene a La Sole como musa

El viaje soñado de Rodolfo Barili y sus hijos por Nueva York: “Gracias vida por este momento”

Florencia Peña explicó por qué no trabajaría con Fátima Florez: “Soy muy feliz haciendo lo que hago”

El Teto Medina contó que le diagnosticaron cáncer de colon: “Haciéndole caso a los médicos”

Barbie Vélez, en familia en Carlos Paz: “Trabajar con mi mamá me da un plus enorme”

INFOBAE AMÉRICA

Acuerdo con la Unión Europea:

Acuerdo con la Unión Europea: los países del Mercosur preparan un acto de firma en Asunción

Los perros superdotados pueden aprender palabras nuevas de forma similar a los niños pequeños

El fracaso de las “buenas” cifras

Brasil cerró 2025 con una inflación del 4,26%

El Gobierno de Rodrigo Paz anunció ajustes al decreto supremo en medio de bloqueos de la Central Obrera Boliviana