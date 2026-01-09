Llega Captura Salvaje, el documental que revela el mundo extremo de la pesca del langostino

Se estrena Captura Salvaje, un documental sobre la pesca de langostinos en Puerto Rawson (Video: Gentileza El Trece)

Luego de su estreno en plataformas por Amazon Prime, el docu-reality Captura Salvaje, llega a la pantalla de El Trece. La serie producida por StoryLab que se sumerge en las profundidades del mar argentino, tendrá su estreno el próximo 10 de enero a las 23.15, al finalizar La noche de Mirtha. Este nuevo ciclo, conformado por seis episodios de entre 20 y 25 minutos, explora el universo extremo de la pesca del langostino salvaje en Puerto Rawson, provincia de Chubut, una actividad de alto riesgo y relevancia económica para Argentina que sigue siendo poco conocida para gran parte del público.

A lo largo de su primera temporada, la serie se sumerge en el entorno marítimo y en las dificultades que enfrentan quienes se dedican a esta industria, acompañando tanto a empresarios como a capitanes y tripulaciones en sus labores diarias. El relato, que conjuga realidad, tensión y épica, se desarrolla en tiempo real a bordo de la flota pesquera de la región. Los desafíos de la pesca en alta mar, las condiciones meteorológicas adversas y las decisiones críticas se presentan como parte del día a día de un sector que, según la producción, genera más de USD 2.000 millones anuales para la economía nacional.

Captura Salvaje revela el trabajo diario y el riesgo que asumen los pescadores de langostino en el mar argentino

De esta manera, Captura Salvaje se propone mostrar el ciclo completo del langostino argentino, desde el trabajo en las cubiertas de los barcos y el procesamiento en plantas congeladoras hasta la llegada del producto a restaurantes de alta gama, incluyendo establecimientos con Estrellas Michelin en Europa. La serie adopta una mirada técnica y humana, revelando el esfuerzo y la destreza necesarios para sobrellevar uno de los trabajos más exigentes del país.

Entre los hechos destacados que recoge el ciclo se encuentran accidentes laborales, problemas técnicos, gestas heroicas e incluso un naufragio, todo en el marco de una temporada signada por el “todo o nada” tras un año complicado por la caída de los precios internacionales y la competencia del langostino de criadero. Para quienes integran el sector, la pesca en Rawson representa “la Champions League de la pesca”. Un trabajo artesanal y de riesgo que desemboca en las grandes cocinas del mundo. Y con historias mínimas y máximas que debían ser contadas.

El documental llega a El Trece luego de pasar por Amazon Prime

La proyección que emocionó a una comunidad

El 22 de noviembre pasado, Rawson fue escenario de la avant premiere de la serie con una función especial, que contó con la presencia de políticos y diversas personalidades locales. En ese contexto, el intendente Damián Biss se refirió al impacto del documental en un mensaje público enb sus redes sociales. “Captura Salvaje exhibe con una calidad extraordinaria el trabajo diario de nuestros pescadores y de toda la cadena productiva del langostino en el Puerto de Rawson”, aseguró el jefe comunal.

Además, destacó que la serie, realizada por Nacho Viale y Diego Palacio para StoryLab y financiada por armadores del sector, constituye “una herramienta clave para seguir posicionando al langostino de Rawson en los mercados internacionales, donde cada vez se valora más la calidad, la trazabilidad y la historia detrás de cada producto”.

El estreno en El Trece permitirá ver cómo el langostino argentino llega de Puerto Rawson a restaurantes con estrellas Michelin en Europa

Biss también destacó la oportunidad que representa la serie para promover el “potencial turístico y empresarial” de la capital provincial, describiendo a Rawson como “un puerto único, una cultura marinera auténtica y una comunidad que crece alrededor de su trabajo”. Finalmente, el intendente remarcó el carácter de homenaje que tiene la producción para los trabajadores de la pesca, afirmando que el documental cuenta la historia de Rawson “con orgullo, con sensibilidad y con verdad”.

Video y fotos: Gentileza Prensa El Trece