La furia de Marixa Balli por un filoso comentario de Yanina Latorre: “Es fuerte cómo me minimiza”

Marixa Balli apuntó contra su excompañera de LAM en medio de una pelea que parece no tener fin (Video: LAM, América TV)

La tensión entre Marixa Balli y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo, esta vez con escenario doble: primero en MasterChef Celebrity (Telefe) y luego en LAM (Améroica TV), donde “La Cachaca” recogió el guante y expuso, sin vueltas, por qué siente que su excompañera la subestima cada vez que puede. El disparador fue una frase que Balli lanzó al aire en el reality culinario y que terminó desatando un ida y vuelta explosivo, con audios, redes sociales y una respuesta que buscó ir al hueso.

Todo ocurrió durante la gala en la que los participantes debían cocinar inspirados en los siete pecados capitales. A Marixa le tocó la envidia y, al presentar su plato ante el jurado, no se quedó en lo gastronómico: “Soy una mujer muy envidiada, es una buena semana para este plato”, lanzó, en lo que muchos leyeron como una alusión directa a Yanina, quien por esos días estaba en el programa en reemplazo de Maxi López. La frase se viralizó y en redes el comentario se interpretó como una indirecta con destinataria clara.

Yanina Latorre negó sentir envidia y descalificó a Balli con fuertes declaraciones en sus redes sociales y audios

Yanina no tardó en reaccionar y, fiel a su estilo, respondió con una definición filosa: “Es un absurdo que la envidie. La envidia siempre es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo”. Lejos de quedar ahí, la panelista y conductora de SQP amplió su postura en audios que llegaron a Ángel de Brito y que fueron replicados en distintos espacios. En ese descargo, apuntó a que Balli estaría usando el tema como un “recurso” y lanzó frases que reavivaron la interna: dijo estar “harta”, sugirió que antes de su llegada “nadie sabía” que Marixa estaba en el ciclo y remató con una idea que encendió todavía más el conflicto: que gracias a ella, Balli “da notas” y “sale en portales”.

Con ese material ya circulando, la respuesta de Marixa llegó en LAM, donde no solo contestó, sino que buscó correrse del golpe por golpe para explicar el trasfondo del conflicto. “Yo creo que Ángel me dio un lugar muy lindo, me dejó conducir ese programa que es un camión (por LAM) y eso provocó problemas”, expresó, marcando que la interna no nació de la nada y que, a su entender, hubo un punto de quiebre cuando ocupó un rol de mayor exposición dentro del ciclo.

Balli revela que la tensión comenzó cuando adquirió mayor protagonismo en el programa, generando incomodidad en la interna

Luego, Balli se plantó con firmeza y defendió su palabra: “Soy una persona con muchos años en este ambiente, no miento, soy de enfrentar las situaciones y hacerme cargo cuando tengo un conflicto. Si yo hablo es porque las cosas pasaron, no soy una demente”. En esa línea, dejó entrever que su decisión de correrse en su momento —cuando eligió no compartir más espacio con Latorre— fue un “pasito al costado” para evitar una convivencia que ya consideraba inviable.

Pero el momento más contundente de su descargo llegó cuando escuchó el audio en el que Yanina se atribuía una especie de “mérito” por su presencia mediática. Ahí, Marixa no se guardó nada y disparó la frase que quedó como título de la polémica: “Es fuerte cómo minimiza. No solamente me minimiza a mí; es su forma de pensar… que todos somos menos, que todos somos una porquería. Esa ironía que maneja, que todos estemos por debajo”.

En su defensa, además, Marixa aprovechó para reivindicar su recorrido y su manera de sostenerse en el medio, con trabajo y sin depender de nadie. En ese punto, también apuntó a la diferencia de miradas: mientras Yanina ironizaba con la idea de “darle vida”, Balli planteó que su carrera y su identidad están sostenidas por años de exposición, escenarios y esfuerzo, más allá de los momentos de mayor o menor pantalla.