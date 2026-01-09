La dura frase de Graciela Alfano luego de la ruptura de Wanda Nara con Martín Migueles

El posteo de Graciela Alfano luego de la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Graciela Alfano impactó en Instagram tras la ruptura entre Wanda Nara y Martín Migueles con una historia cargada de ironía que agitó el ámbito del espectáculo argentino.

La separación entre Wanda Nara y Martín Migueles se conoció recientemente. Yanina Latorre y Maxi López confirmaron la ruptura, lo que provocó una oleada de comentarios en redes sociales.

En este contexto, Graciela Alfano compartió una historia en la red social. La imagen mostraba a Pinocho, personaje vinculado a la mentira, y aparecía acompañada de la canción del mismo.

Sobre la ilustración, la actriz escribió una frase irónica que retomaba una publicación eliminada previamente por Wanda Nara. En ese mensaje eliminado, Nara había escrito: “Tengo 24 cm. de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”.

El posteo de Graciela Alfano

Con sarcasmo, Alfano agregó en su historia: “Algunas lo que tienen de 24 cm. es la nariz”. De este modo, transformó el sentido de la frase de Nara y sumó un componente desafiante a la polémica digital.

No es la primera vez que Alfano se posiciona de manera directa en el debate mediático. En ocasiones anteriores, expresó abiertamente su respaldo a celebridades como la China Suárez en disputas públicas con Nara, reforzando su perfil como figura activa en redes sociales y discusiones del espectáculo.

La reciente intervención de Alfano evidencia su habilidad para introducir mensajes irónicos en la agenda de la farándula, reconfigurando expresiones virales con su propio estilo.

En noviembre de 2025, Alfano expresó su respaldo a la China Suárez, condenando el acoso que la actriz ha enfrentado desde que inició su relación con Mauro Icardi. La exvedette calificó de injustificadas y vergonzosas las críticas dirigidas hacia Suárez, y cuestionó la intensidad del hostigamiento mediático y social que la rodeó en el último tiempo.

En charla con Nazarena di Serio y Pampito, en Resu en Vivo (Resumido), Alfano esbozó una teoría: “Yo digo que a partir de su relación con Icardi, empezó a sufrir un acoso que es injustificado. Es un acoso que da vergüenza”, afirmó Alfano, subrayando el impacto negativo que la exposición pública tuvo sobre Suárez. La exvedette también compartió un gesto de apoyo directo: “Mis bendiciones a esta pareja, los amo”.

Graciela Alfano acusó a Wanda Nara de filtrar el supuesto video íntimo de Mauro Icardi

Cuando la consultaron sobre la situación de Wanda Nara, la otra figuras involucradas en la polémica, Alfano fue tajante:“Sí, pero yo no creo en la víctima”.

En julio del mismo año fue más allá. Apareció de improviso en el programa de Guillermo Andino en la TV Pública para hablar sobre la aparición de un video íntimo que Mauro Icardi habría enviado supuestamente a Natasha Rey. Durante su intervención, Alfano mostró su celular en cámara y leyó chats privados que mantuvo con Eugenia “La China” Suárez. De acuerdo con su testimonio, la actriz le aseguró que el video que circuló en redes sociales no había sido enviado recientemente a la presunta amante uruguaya, como se sostenía, sino que había sido filmado y compartido en 2023 por el propio Icardi a su exesposa Wanda Nara.

“El video es un video que le mandó Mauro a Wanda en el 2023. El punto es que no se lo mandó a esa señorita”, leyó Alfano directamente desde su chat con la actriz. A continuación, agregó: “Es un video que se mandó con su exmujer y Wanda se lo mandó a la señorita para que le crean”.

El fragmento dejó entrever una acusación directa a Wanda Nara, a quien Alfano señaló como responsable de la filtración del contenido íntimo, con la intención de perjudicar a Icardi en medio de los múltiples conflictos judiciales y personales que mantienen desde su separación.

“Pobre chica, creen que esto no le suma. Pero yo estoy para apoyarla. Esto que está viviendo es injusto”, sostuvo Alfano sobre la China.