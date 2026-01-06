Teleshow

El fuerte posteo de Wanda Nara que enseguida borró: “Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”

Apenas llegó a Buenos Aires, luego de pasar las fiestas en Punta del Este, la conductora apuntó contra los rumores de crisis con su pareja y contra las críticas por su ausencia en eventos

Wanda Nara respondió sin filtro
Wanda Nara respondió sin filtro a las críticas por su ausencia en eventos en Punta del Este y a los rumores de crisis en su pareja (Instagram)

Después de recibir el año nuevo en familia y disfrutar de unos días de calma en Punta del Este, Wanda Nara regresó a la escena pública con la contundencia que la caracteriza. En medio de rumores, especulaciones y críticas de distintos periodistas sobre su temporada veraniega y su vida privada, la empresaria decidió romper el silencio. Esta vez, lejos de optar por el perfil bajo, salió al cruce de manera directa y sin medias tintas, publicando dos mensajes explosivos en redes sociales para aclarar su situación sentimental y responder a los comentarios sobre su entorno. Uno de esos posteos, el más polémico, fue borrado minutos después, pero no antes de generar una fuerte repercusión.

La polémica se desató cuando Wanda compartió en su cuenta de X un mensaje dirigido a quienes cuestionan su vida y su vínculo con Martín Migueles, su pareja actual. “Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga y no compartimos nada, se preocupa tanto por mi bien”, escribió la mediática, visiblemente molesta por las versiones que circulaban sobre un supuesto malestar durante sus vacaciones en Punta del Este. Pero lo que realmente encendió las redes fue una frase explícita con la que buscó desmentir cualquier tipo de crisis en la pareja: “Tengo 24 cm. de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”. La referencia, directa a la intimidad con Martín Migueles, provocó todo tipo de reacciones, desde risas y apoyos hasta críticas y memes.

El contundente posteo que luego
El contundente posteo que luego borró de sus redes (X)

Hablar mal sin pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mí”, sentenció, dejando en claro su hartazgo ante la exposición mediática y el escrutinio permanente sobre sus decisiones personales. Sin embargo, horas más tarde, la empresaria optó por eliminar el mensaje más fuerte de su perfil, aunque ya se había viralizado entre sus seguidores y en distintos portales.

El episodio tuvo lugar en un clima de tensión creciente, alimentado por versiones sobre una supuesta crisis sentimental entre Wanda y Migueles debido a una infidelidad del empresario con Claudia Ciardone. Durante su estadía en Punta del Este, la pareja fue protagonista de varias historias y rumores, especialmente tras la salida a la luz de algunos comentarios cruzados y gestos que, para muchos, evidenciaban cierto distanciamiento. Ante la ola de especulaciones, la propia empresaria eligió responder con la frontalidad que la caracteriza.

Tras borrar el posteo más polémico, la conductora y empresaria mantuvo en su perfil otros comentarios, pero con un tono mucho más moderado y explicativo. “Tuve unas vacaciones hermosas. Gracias por entender que este verano viajé con toda mi familia y preferí disfrutar de ellos. Diferente fue el año pasado que viajé sin niños. Mi prioridad son ellos. Ya volví a trabajar, esta semana grabo seis publicidades y estaré muchas horas en el canal como hice todo el año”, aclaró, poniendo el foco en la importancia de sus hijos y en la decisión de bajar el ritmo laboral durante algunos días.

Momentos más tarde, se refirió
Momentos más tarde, se refirió al motivo por el que priorizó a su familia ante invitaciones a eventos (X)

“Ojalá todos puedan elegir. Darme la posibilidad de decirle que no a muchos trabajos me genera un poco de culpa. Trabajo mucho durante todo el año y merecía mi familia tenerme en casa, sin maquillaje, sin corridas y sin horarios. Al menos estos 10 días”, señaló en su descargo. La empresaria remarcó la importancia de “volver a lo simple” y de disfrutar la cotidianeidad con sus hijos, lejos de la presión por estar siempre activa y disponible en el plano profesional.

En el cierre de su mensaje, Wanda confirmó que continuará ligada a la televisión y anunció la extensión de su contrato con Telefe, despejando dudas sobre su futuro laboral. “Desde mi camarín, muy feliz por extender por más años mi contrato”, escribió, acompañando el texto con una imagen desde los estudios del canal.

Así, entre idas y vueltas, Nara volvió a dejar en claro que no le teme a la exposición ni a las polémicas. Ya sea con mensajes explosivos, descargos en redes o gestos de cercanía familiar, la empresaria se mantiene fiel a su estilo: directa, frontal y siempre lista para contestar a quienes ponen en duda su presente. El verano recién empieza y, por lo visto, Wanda sigue siendo una de las protagonistas indiscutidas de la temporada.

