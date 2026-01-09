Teleshow

El viaje soñado de Rodolfo Barili y sus hijos por Nueva York: “Gracias vida por este momento”

El periodista compartió fotos junto a Benicio y Dante en lugares emblemáticos de la ciudad. De Charly García a John Lennon, las postales de una aventura inolvidable

Con la ciudad de fondo
Con la ciudad de fondo y el viento en la cara, Barili y sus hijos disfrutan del trayecto en ferry y sellan el viaje con gestos de alegría

El asombro y la emoción se apoderaron de las redes sociales cuando Rodolfo Barili, periodista y presentador de noticias, decidió compartir con el mundo una serie de imágenes inolvidables junto a sus hijos en distintos rincones de Nueva York. No se trató solo de una galería turística: cada foto, cada palabra, cada gesto, compuso el retrato de un viaje que, para esta familia, tendrá el valor de lo irrepetible.

Las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram muestran al periodista y presentador de Telefe y a sus hijos Dante y Benicio -frutos de su relación con Andrea Malano- en escenarios emblemáticos de la ciudad. En la primera, se arrodillan juntos sobre el mosaico de Strawberry Fields en Central Park, el homenaje a John Lennon. Sonríen, con los brazos entrelazados, y la palabra “IMAGINE” debajo de ellos parece resumir el espíritu de la travesía. Barili, en el centro, lleva un abrigo negro, gorro y guantes, y abraza a sus hijos: Benicio, con campera beige y anteojos, la mano en el bolsillo y una bandolera; Dante, con campera negra, agachado y con jeans. El fondo, sencillo, deja todo el protagonismo a la unión familiar.

Rodolfo Barili junto con sus
Rodolfo Barili junto con sus hijos en un vaje soñado, tal como el periodista lo graficó

Otra de las imágenes los sitúa frente al Charging Bull de Wall Street. El periodista, en primer plano, toma la selfie. Sus hijos aparecen detrás, sonrientes, rodeados de turistas. Los tres lucen abrigados y la energía del momento supera al frío de la jornada. El brillo de la escultura y el bullicio de la multitud no opacan la alegría compartida.

En la tercera foto, la familia navega en un ferry, con la silueta de Manhattan recortada en el horizonte. El agua deja una estela tras ellos. Barili levanta la mano, señala la ciudad, y todos sonríen como si estuvieran ante un sueño cumplido.

Rodolfo Barili y sus hijos
Rodolfo Barili y sus hijos posan sonrientes sobre el icónico memorial “Imagine” de Strawberry Fields, en Central Park

Otra postal los muestra parados en la vereda, exhibiendo una bandera azul y roja de San Lorenzo, el club de sus amores. El cartel en la ventana, “Mostrador Charly García”, suma un guiño argentino en territorio neoyorquino. Los tres sostienen con orgullo la bandera, la sonrisa amplia, la complicidad intacta.

En su mensaje, Rodolfo Barili no se guardó nada. “¡Hablame de sueños! Gracias hijos por este viaje hermoso juntos. Gracias vida por este momento. Los 3, con ojos enormes, mirando y riendo en NY. Gracias amor por empujar y planificar como una IA humana. Gracias Dios x este momento. Los amo pichones”, escribió, dejando claro que la felicidad no reside solo en los grandes destinos, sino en la compañía, en los detalles, en el agradecimiento.

Padre e hijos comparten
Padre e hijos comparten el viaje en el metro de Nueva York, con sonrisas y miradas que atesoran la experiencia de recorrer juntos la gran ciudad

Tal como se destacó, la mención a la abogada Lara Piro, su actual pareja, a quien reconoce como una de las artífices de este viaje soñado. ¿Quién empuja y planifica la felicidad de otros con tanta dedicación? En palabras de Barili, ese rol fue fundamental para que la experiencia se hiciera realidad.

La emoción se multiplicó con la respuesta de Benicio, uno de sus hijos: “Te amo, viejo. Gracias a vos por todo”. Un mensaje breve, contundente, que revela el lazo indisoluble entre padre e hijos. ¿Cuántos padres reciben un “te amo” tan público y espontáneo?

El periodista y sus hijos
El periodista y sus hijos se funden en una selfie frente al famoso toro de Wall Street

Las repercusiones no tardaron en llegar. Los seguidores de Barili inundaron la publicación con comentarios cargados de empatía y recuerdos personales. Una seguidora relató: “¡Qué hermosura! ¡Un viaje soñado! Mi hija me regaló ese viaje por mis 70. Fuimos en octubre. Jamás me hubiera imaginado, estar allí, recorrer todo lo que anduvimos y con mi rodilla enfermucha, ni lo sentía. Gracias a Dios pude hacerlo”. Otra frase, entre las muchas, resumió el sentimiento colectivo: “¡Hermoso viaje con tus hijos! Se llevan momentos imborrables”.

Las imágenes transmiten más que turismo: hablan de lazos, de identidad, de emociones que sobreviven al paso del tiempo. La bandera de San Lorenzo desplegada en las calles de Nueva York es más que un símbolo futbolero; es una declaración de pertenencia, una forma de llevar la tierra natal en el corazón.

San Lorenzo y Charly García,
San Lorenzo y Charly García, dos pasiones argentinas en Nueva York

La travesía de Rodolfo Barili y sus hijos por Nueva York deja una lección silenciosa: los recuerdos más valiosos no se compran ni se planean, se viven. Se tejen con miradas, se consolidan con abrazos, se recuerdan en cada sonrisa congelada por la cámara, sabiendo que no hay mejor manera de atesorar los recuerdos que no sea en el corazón.

