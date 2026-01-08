La palabra de Griselda Siciliani en medio de los rumores de infidelidad de Luciano Castro

La relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro sigue intacta, pese a los rumores recientes de infidelidad que circularon tras el viaje del actor a Madrid. La propia actriz despejó dudas al confirmar que ambos se encuentran juntos y en buenos términos.

En medio del revuelo mediático de las versiones que relacionan al actor con una actriz danesa residente en España llamada Sarah Borrell, fue la periodista Paula Varela quien contactó a la protagonista de Envidiosa para consultarle sobre la situación. Al respecto, la actriz fue categórica: “Está todo rebien, Pau. Gracias por escribirme, estamos en Mardel ahora juntos”, afirmó la actriz, en un mensaje que leyó la panelista en Intrusos (América TV).

La polémica se había intensificado cuando, en el ciclo Puro Show por El Trece, Fernanda Iglesias reveló audios en los que Castro entablaba contacto con una joven española. La panelista detalló que el actor había conocido a esa mujer durante su estadía laboral en España y que los mensajes evidenciaban un interés mutuo.

Sarah Borrell, la actriz sueca residente en España que asegura que tuvo un encuentro con Luciano Castro (Puro Show, Instagram)

No obstante, lejos de alimentar el escándalo, el actor decidió compartir un video en sus redes sociales donde se lo ve disfrutando de días de verano junto a Siciliani en las playas de Brasil. En ese posteo el actor escribió: “¡Qué días Brasil!”, buscando restar importancia a los rumores.

En Intrusos se refirieron a la polémica. “No me sorprende la actitud de Griselda, ella es así. Para mí está negando esto para que no se haga más grande, le baja la espuma”, opinó Natalie Weber. Por su parte, Paula Varela destacó el perfil reservado de la actriz: “Yo le creo. A Griselda no le gusta hablar de sus cosas privadas”, afirmó, tras el intercambio de mensajes con la protagonista.

Desde sus redes sociales, Siciliani solo optó por replicar un fragmento de la entrevista que dio Lionel Messi en Luzu TV en donde habló de su fanatismo por Envidiosa, la serie que ella protagoniza. De Luciano Castro, ninguna referencia. Mientras que Leticia Siciliani, su hermana, replicó desde una foto de Griselda desde sus vacaciones en Mar del Plata.

La foto que compartió Leticia Siciliani de Griselda en sus stories

En Puro show (Eltrece) habló Sarah Borrell, la actriz y bailarina danesa vinculada a Luciano Castro, quien aportó detalles sobre su vínculo con el actor durante la estadía del actor en Madrid por una gira teatral. Relató que el primer contacto sucedió en un café de la zona de Salamanca, donde ella trabajaba. El acercamiento inicial fue casual y breve, pero generó una impresión mutua. “Luciano fue un día y no hablamos. Yo era camarera ahí. Y después regresó una semana después y le dije creo que algo como ‘regresaste’, porque me acordé de él”, recordó.

Ambos intercambiaron información sobre sus nacionalidades y profesiones, lo que llevó a un breve episodio íntimo: “Él me besó y nada más pasó”. La actriz remarcó que no buscó profundizar la relación y que aceptó la invitación a una obra teatral solo por interés profesional, aunque no asistió finalmente. Sobre la dinámica con el actor, destacó encuentros cortos de no más de veinte minutos y mencionó que Castro le comunicó un viaje a Bilbao por trabajo.

La danesa afirmó que el protagonista de Valientes y Herederos de una pasión expresó interés en algo más, pero ella prefirió un trato distante: “La primera vez que conozco a un chico no voy a su casa. Entonces le dije: No, yo un café”. Tiempo después, ya en Dinamarca, descubrió la relación de Castro con Griselda Siciliani gracias a una amiga, lo que la sorprendió al ver fotos y comparar mensajes. La actriz reiteró: “Él me besó y nada más pasó”, subrayó sobre el límite de lo que ocurrió entre ambos.