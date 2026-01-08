Luciano Castro irrumpió en medio del móvil de Griselda Siciliani luego de la confirmación de su infidelidad

En medio de la entrevista de Griselda Siciliani con Moria Casán, Luciano Castro apareció a saludar en vivo (La Mañana con Moria – El Trece)

La inesperada infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani continúa dando de qué hablar. Luego de que la mujer involucrada diera a conocer pruebas y hasta su propio testimonio, el mundo del espectáculo quedó completamente sacudido. Y en medio de la confirmación de dicha infidelidad por parte de la actriz, su pareja irrumpió el móvil del programa de Moria Casán.

Todo se precipitó cuando Griselda se sinceró en La Mañana con Moria (El Trece) sobre la situación sentimental que atravesaba tras la polémica con su pareja. Cuando llegó el momento de despedirse de la conductora y el panel, La One fue directa: “Besos a Luciano, pásenla bomba y cuando regresen de Mar del Plata salimos. ¿No me puede saludar? No hablar, que no se asuste”, le pidió a Griselda. Sin dudar, la actriz se giró y llamó a Castro: “¿Querés saludar a Moria, Lu? Vení. No hablar, solo saludarla. Asomate y saludala”.

Al principio, Luciano Castro se negó: “Está en cualquiera porque les está haciendo el desayuno a los chicos”, explicó Siciliani. Sin embargo, segundos después, Castro apareció por detrás en cámara y saludó: “Hola, Moria. Gracias por tus palabras”. Y, desde el piso, María Fernanda Callejón intervino con una advertencia: “Ojo que tenés a una mujer de oro al lado”. Al escucharla, Castro levantó el puño en señal de aprobación, generando risas y cerrando el móvil con un guiño de complicidad y una cuota de humor, mientras Siciliani sonreía.

La pareja dejó entrever la buena relación entre ambos luego de confirmarse la infidelidad (Instagram)

Cabe recordar que apenas unos instantes antes, Griselda había abierto su corazón y confirmado la infidelidad por parte de Luciano, relatando con detalles cómo se enteró del escándalo. “Yo estaba viendo el video con todas las réplicas de Messi diciendo eso y de golpe me aparece la noticia: ‘Se filtra audio de Luciano Castro’. Y yo le pregunto a él, empezamos a leer y le digo: ‘¿Es cierto?’. Él me dice que sí, a lo que le respondo: ‘No, boludo, esto va a ser un quilombo’”, contó ante el panel.

Siciliani profundizó sobre su reacción y la dinámica de su relación con Castro: “Hay algo de eso en lo que nosotros tenemos cierta complicidad, quién es él, lo que le pasa, su síntoma neurótico… No tenemos ese vínculo en donde él necesite negarme nada porque yo no lo voy a retar porque se quiso levantar a una chica. Me parece lógico. A mí me duele profundamente, pero lo digo para que no parezca tan liviano, porque parece que a mí todo me resbala y la exposición pública no lo hace. Yo soy muy cuidadosa de eso”, explicó, dejando en claro que la herida existe, pero no por eso deja de cuidar cada palabra y cada gesto.

Uno de los momentos más comentados fue el del audio que Castro le mandó a la joven Sarah Bowell, imitando el acento español. “No entiendo tanto cómo funciona la prensa, pero pienso que si yo fuese una periodista de espectáculos, si me llega ese audio con ese nivel de meme, ¡me queman las manos! No sé lo que pasa, pero es genial el audio”, reconoció entre risas. Y sumó: “Yo preferiría no haberlo escuchado en mi vida. Ahora no puedo parar de repetirle a Luciano: ‘Buen día, guapa’”.

En medio del revuelo por los mensajes de Luciano Castro a una joven en España, Griselda Siciliani dio a conocer su reacción al enterarse (La Mañana con Moria – El Trece)

A pesar del tono distendido en algunos pasajes, Siciliani no evitó la incomodidad que le provoca la exposición mediática. “Toda la situación es dolorosa. Estar expuesta me pone nerviosa. Todos los periodistas de espectáculos que me conocen saben que yo trato de no estar expuesta ni de hablar de mi intimidad o la de nadie. No me interesa lo que digan de mí, trato de contestar, pero por supuesto hubiese preferido evitar conocer la intimidad de Luciano”, sentenció, haciendo énfasis en el costo personal de atravesar el escándalo.

Entre confesiones, memes, gestos y silencios, Griselda y Luciano transitan el escándalo con una mezcla de sinceridad, dolor y una cuota de humor, apostando a la honestidad y a la posibilidad de recuperar la calma, aun cuando la exposición pública no les da tregua.