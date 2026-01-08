Teleshow

Luciano Castro irrumpió en medio del móvil de Griselda Siciliani luego de la confirmación de su infidelidad

En medio del revuelo por la viralización de chats y audios del actor con una joven en España, él decidió salir en medio de la entrevista de su pareja con Moria Casán

Guardar
En medio de la entrevista de Griselda Siciliani con Moria Casán, Luciano Castro apareció a saludar en vivo (La Mañana con Moria – El Trece)

La inesperada infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani continúa dando de qué hablar. Luego de que la mujer involucrada diera a conocer pruebas y hasta su propio testimonio, el mundo del espectáculo quedó completamente sacudido. Y en medio de la confirmación de dicha infidelidad por parte de la actriz, su pareja irrumpió el móvil del programa de Moria Casán.

Todo se precipitó cuando Griselda se sinceró en La Mañana con Moria (El Trece) sobre la situación sentimental que atravesaba tras la polémica con su pareja. Cuando llegó el momento de despedirse de la conductora y el panel, La One fue directa: “Besos a Luciano, pásenla bomba y cuando regresen de Mar del Plata salimos. ¿No me puede saludar? No hablar, que no se asuste”, le pidió a Griselda. Sin dudar, la actriz se giró y llamó a Castro: “¿Querés saludar a Moria, Lu? Vení. No hablar, solo saludarla. Asomate y saludala”.

Al principio, Luciano Castro se negó: “Está en cualquiera porque les está haciendo el desayuno a los chicos”, explicó Siciliani. Sin embargo, segundos después, Castro apareció por detrás en cámara y saludó: “Hola, Moria. Gracias por tus palabras”. Y, desde el piso, María Fernanda Callejón intervino con una advertencia: “Ojo que tenés a una mujer de oro al lado”. Al escucharla, Castro levantó el puño en señal de aprobación, generando risas y cerrando el móvil con un guiño de complicidad y una cuota de humor, mientras Siciliani sonreía.

La pareja dejó entrever la
La pareja dejó entrever la buena relación entre ambos luego de confirmarse la infidelidad (Instagram)

Cabe recordar que apenas unos instantes antes, Griselda había abierto su corazón y confirmado la infidelidad por parte de Luciano, relatando con detalles cómo se enteró del escándalo. “Yo estaba viendo el video con todas las réplicas de Messi diciendo eso y de golpe me aparece la noticia: ‘Se filtra audio de Luciano Castro’. Y yo le pregunto a él, empezamos a leer y le digo: ‘¿Es cierto?’. Él me dice que sí, a lo que le respondo: ‘No, boludo, esto va a ser un quilombo’”, contó ante el panel.

Siciliani profundizó sobre su reacción y la dinámica de su relación con Castro: “Hay algo de eso en lo que nosotros tenemos cierta complicidad, quién es él, lo que le pasa, su síntoma neurótico… No tenemos ese vínculo en donde él necesite negarme nada porque yo no lo voy a retar porque se quiso levantar a una chica. Me parece lógico. A mí me duele profundamente, pero lo digo para que no parezca tan liviano, porque parece que a mí todo me resbala y la exposición pública no lo hace. Yo soy muy cuidadosa de eso”, explicó, dejando en claro que la herida existe, pero no por eso deja de cuidar cada palabra y cada gesto.

Uno de los momentos más comentados fue el del audio que Castro le mandó a la joven Sarah Bowell, imitando el acento español. “No entiendo tanto cómo funciona la prensa, pero pienso que si yo fuese una periodista de espectáculos, si me llega ese audio con ese nivel de meme, ¡me queman las manos! No sé lo que pasa, pero es genial el audio”, reconoció entre risas. Y sumó: “Yo preferiría no haberlo escuchado en mi vida. Ahora no puedo parar de repetirle a Luciano: ‘Buen día, guapa’”.

En medio del revuelo por los mensajes de Luciano Castro a una joven en España, Griselda Siciliani dio a conocer su reacción al enterarse (La Mañana con Moria – El Trece)

A pesar del tono distendido en algunos pasajes, Siciliani no evitó la incomodidad que le provoca la exposición mediática. “Toda la situación es dolorosa. Estar expuesta me pone nerviosa. Todos los periodistas de espectáculos que me conocen saben que yo trato de no estar expuesta ni de hablar de mi intimidad o la de nadie. No me interesa lo que digan de mí, trato de contestar, pero por supuesto hubiese preferido evitar conocer la intimidad de Luciano”, sentenció, haciendo énfasis en el costo personal de atravesar el escándalo.

Entre confesiones, memes, gestos y silencios, Griselda y Luciano transitan el escándalo con una mezcla de sinceridad, dolor y una cuota de humor, apostando a la honestidad y a la posibilidad de recuperar la calma, aun cuando la exposición pública no les da tregua.

Temas Relacionados

Luciano CastroGriselda SicilianiInfidelidadMoria CasánLa Mañana con MoriaSarah BorrellChatsAudios

Últimas Noticias

Soledad Pastorutti a 30 años de su debut: la historia del primer poncho y el origen de una leyenda

La artista recordó cómo fue la primera vez que pisó un escenario de Gálvez con su hermana Natalia. Entre imágenes inéditas y palabras de gratitud, evocó el gesto que se volvió ícono

Soledad Pastorutti a 30 años

El primer posteo de Christian Petersen luego de recibir el alta médica: “A seguir”

A dos días de salir del hospital, el reconocido chef compartió imágenes y palabras que conmovieron a sus seguidores

El primer posteo de Christian

La primera reacción de Wanda Nara tras su separación de Martín Migueles

En sus redes, la conductora se mostró con una actitud que despertó la atención de sus fans luego de que Yanina Latorre contara que su relación con el empresario llegó a su fin

La primera reacción de Wanda

Luciano Castro le confirmó a Griselda Siciliani su infidelidad con una española: “La situación es dolorosa”

En medio del revuelo que causó el testimonio y las pruebas de Sarah Borrell sobre su fugaz vínculo con el actor, la protagonista de Envidiosa expresó su postura ante la situación

Luciano Castro le confirmó a

“Vamos a hacerlo salir, si no me matan”: Maxi López explicó la polémica frase sobre el nacimiento de su hijo

Luego de dar a entender que él y el médico tomaron la decisión de someter a Daniela Christiansson a una cesárea cuando ella quería parto natural, el exdelantero de River aclaró la situación

“Vamos a hacerlo salir, si
DEPORTES
El delantero de Boca Juniors

El delantero de Boca Juniors Milton Giménez se nacionalizó paraguayo: ¿tiene chances de jugar el Mundial?

Se filtró un video de Anthony Joshua hablando del trágico accidente en Nigeria: “Dos de mis amigos fallecieron”

El presidente de Godoy Cruz habló sobre la negociación con River Plate por Santino Andino: la oferta del exterior que rechazaron

Lucas Blondel podría irse de Boca Juniors y jugar en otro equipo grande del fútbol argentino

La millonaria batalla legal entre dos hermanos por el mítico casco de un leyenda de la Fórmula 1

TELESHOW
Soledad Pastorutti a 30 años

Soledad Pastorutti a 30 años de su debut: la historia del primer poncho y el origen de una leyenda

El primer posteo de Christian Petersen luego de recibir el alta médica: “A seguir”

La primera reacción de Wanda Nara tras su separación de Martín Migueles

Luciano Castro le confirmó a Griselda Siciliani su infidelidad con una española: “La situación es dolorosa”

“Vamos a hacerlo salir, si no me matan”: Maxi López explicó la polémica frase sobre el nacimiento de su hijo

INFOBAE AMÉRICA

La historia del saco de

La historia del saco de crochet que usó Eric Clapton y la diseñadora que vistió al rock británico de los años 60

El capítulo de Los Simpsons que se burló de Yoko Ono

“Desde marzo podrían empezar los apagones en Ecuador si no se corrige el rumbo”, advirtió experto energético

Rusia rechazó el plan de seguridad europeo para Ucrania y advirtió que toda presencia militar occidental será un objetivo legítimo

Cuando Vargas Llosa dijo que Venezuela se equivocó con Chávez como Alemania con Hitler