Wanda Nara tomó una fuerte decisión sobre su relación con Yanina Latorre

Wanda Nara bromeó con tener bloqueada a Yanina Latorre para que no pueda ver su vida

Luego de mucha expectativa, Yanina Latorre tuvo su debut en MasterChef Celebrity (Telefe), donde ingresó para ocupar el lugar de Maxi López. Este ingreso significó además un esperado cara a cara con Wanda Nara, la conductora del ciclo, con quien mantiene una relación tensa desde el escándalo mediático que involucró la separación de Wanda y Mauro Icardi, la relación del delantero del Galatasaray con la China Suárez y la presencia de Martín Migueles en la vida de Nara.

Durante la emisión, Wanda no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre la relación virtual que las enfrentaba: “Antes de ir al mercado, te recuerdo, Yanina, que vos tenés una medalla. Te vas a enterar tu beneficio cuando vuelvas del mercado. El mercado es un lugar muy tranquilo”. Yanina, fiel a su estilo, retrucó: “Pánico en el mercado”. Wanda redobló la apuesta: “Es top. Yo te veo a veces las historias desde una cuenta trucha y vos vas a un mercadito medio cool”. Latorre respondió entre risas: “Vos a mí me ves en una cuenta trucha de lo peor. Lo que pasa que vos al bloquearme, te digo la verdad, yo tengo tres cuentas, me bloqueaste de todas. Ya sé”. Wanda cerró el ida y vuelta con su característico sarcasmo: “Vos andá tranquila como si estuvieras en el super de Nordelta”, a lo que Yanina replicó: “Voy a ir tranquila. Nordelta es el mundo tuyo, lo mío es más Pilar”.

La conductora tomó la decisión de desbloquear a Yanina en todas sus redes sociales (Instagram)

El guiño mediático fue tan notorio que Wanda compartió en sus historias una foto junto a Yanina con la leyenda “Desbloqueada Yanina Latorre” y un corazón, sumando con ironía: “Ojalá nos dure”, acompañado de un emoji de oración. Así, la presencia de Latorre en el certamen de cocina no solo sumó condimento al programa, sino que dejó una postal inesperada de tregua y complicidad televisiva, al menos por un rato, entre dos de las figuras más filosas y mediáticas del espectáculo argentino.

Lo que empezó como una charla distendida dentro de las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) terminó convirtiéndose en uno de los momentos televisivos más filosos y reveladores de la temporada. Yanina no solo se adueñó de la escena con chicanas y preguntas incómodas, sino que acorraló en vivo a Wanda Nara, que terminó hablando sin eufemismos de su vínculo pasado con Mauro y soltó una frase que resonó fuerte: “No lo veo feliz”.

El clima ya venía cargado desde el inicio de la gala. Entre bromas, cruces con La Joaqui y comentarios al jurado, Yanina dejó claro que no había llegado a cuidar las formas. Pero el verdadero giro ocurrió cuando Wanda propuso un “juego” informal: “Vamos a jugar un juego. Te voy a regalar una pregunta, pero yo tengo la posibilidad de decir ‘paso’”. La respuesta de Yanina fue inmediata y sin concesiones: “La posibilidad de decir ‘paso’, no”.

La conductora de SQP se despachó con preguntas para la animadora de la competencia de cocina y no faltaron consultas sobre su exmarido y la China Suárez (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Sin rodeos, Latorre fue directo al hueso y lanzó la primera bomba: “¿Tenés tensión sexual con Maxi López?”. Wanda, sorprendida pero firme, respondió: “Nooo. ¿Acá se siente tensión sexual? Te juro que no quedó nada. Cero”. Sin embargo, Yanina no aflojó y avanzó con un tono cada vez más punzante, mientras el estudio contenía la respiración.

La conversación escaló cuando Yanina apuntó directamente al otro vértice del triángulo más comentado del espectáculo argentino: Mauro Icardi. “Del uno al diez, ¿cuánto odiás a Mauro?”, preguntó. Wanda, lejos del exabrupto, eligió una respuesta filosa y medida: “No lo odio. No es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente”. El comentario cayó pesado, pero Latorre siguió presionando: “¿Vos decís que lo que hizo es poco inteligente?”. Wanda asintió sin decirlo explícitamente, mientras Yanina avanzaba hacia el núcleo del conflicto.

El momento más explosivo llegó cuando Yanina decidió correr el velo del pasado y lanzó una confesión que dejó al estudio en silencio: “Acordate que yo fui tu cómplice de ese vínculo”. Wanda no solo no lo negó, sino que lo confirmó en vivo: “Sí, vos estuviste. Varias veces viniste a mi casa”. Lejos de retroceder, Yanina fue todavía más lejos y sumó un detalle íntimo e inédito: “¿Te acordás cuando Maxi te había cortado las tarjetas? Te tuve que pagar la farmacia”.