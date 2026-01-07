Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

De Alfredo Casero al Puma Goity: las figuras del teatro celebraron el inicio de la temporada en Mar del Plata

Bajo un cielo despejado, mientras miles de turistas disfrutaban de un día ideal para la playa, Mar del Plata celebró el inicio a su temporada teatral 2026 con un evento que reunió a destacadas figuras del espectáculo argentino. El Teatro Tronador fue el centro de una jornada que reafirmó a la ciudad como referente cultural y marcó el comienzo del verano artístico.

Artistas, productores y representantes del sector participaron en un almuerzo organizado por Marcelo González, sumando expectativa al arranque de la programación. El encuentro permitió la reunión de elencos y personalidades, generando íntimos encuentros, elogios cruzados y abrazos que reflejan amistades históricas.

Los protagonistas de Una Clase Especial fueron de los primeros en llegar. Fue así como Damián de Santo y Martín Seefeld se refirieron a su trabajo, los lunes y martes, en el Teatro Lido en diálogo con Teleshow. “Estamos muy bien, estrenamos ayer, yo agotado, no sé vos Martín”, comenzó diciendo Damián, tirándole la pelota a su compañero, quien respondió: “Agotado pero contento, estar acá en Mar del Plata, haciendo la función, tener la posibilidad de hacer gira por la costa, de laburar, que no es poco, con Damián, disfrutando arriba del escenario”

Durante la presentación, el Puma Goity posó junto a Nito Artaza (Crédito: Jose Tetty)

En un divertido diálogo que reflejó su relación, De Santo bromeó: "No le gusta laburar tanto, dice: “Estoy con trabajo”. Mentira, vos lo citás y el tipo te pone horarios, ya está, es lo que tengo, ya lo elegí hace 32 años“.

Entre los espectáculos más convocantes destaca Sex en el Teatro América, de martes a domingo, con José María Muscari, Diego Ramos, Nicolás Riera, Gloria Carrá y Julieta Ortega. “Estamos muy contentos, por estrenar, así que con muchas ganas de que la gente venga a ver Sex”, comenzó diciendo la madre de Ángela Torres.

Por otro lado, el productor destacó la expectativa que mantiene y las ansias que maneja a pesar de trabajar la obra hace tanto tiempo: “Yo personalmente con mucha expectativa, es una obra que llegamos muy seguros a la temporada de verano, estuvimos arrasando a nivel nacional, ahora llegó el turno de los marplatenses, del verano, y de calentar la noche de Mar del Plata con Sex. Yo no descanso nada, estuvimos ensayando hasta ayer, me quedé ajustando la puesta de luces, hoy tengo muchísimas expectativas, cada vez que veo el espectáculo le trato de aportar cositas, remixarlo, de volver a ver cómo queda. Esta puesta es nueva, más Brooklyn, eso le aporta otra cosa al espectáculo. Por ahora nada de relax”.

Alfredo Casero posó junto a Facundo Arana en la presentación teatral de Mar del Plata(Crédito: Jose Tetty)

Por su parte, Julieta Ortega destacó: “Creo que dentro de todas las propuestas que hay, que son muchas, es un espectáculo absolutamente diferente, que habla de sexo desde el humor, desde el erotismo, desde la ternura, es imperdible. Sex es pura alegría, tanto Gloria como yo hicimos el show de Buenos Aires, este es otro espectáculo. Los cuatro actores creemos mucho en lo que estamos diciendo”.

El Secreto, con Gerardo Romano, Rodrigo Noya y Gabriela Sari, también se presenta en el Atlas durante toda la semana. En ese sentido, el histórico actor le contó a Teleshow: “Para este año no pedí deseos, no tengo ese rito, laburo todos los días del año para que todo sea mejor, si se sintetiza en una fecha, deseo que estemos bien todos. Tenía muchas ganas de venir a Mar del Plata con El Secreto, en una cena le conté a Carlos Rottemberg que esperaba que se instale el espectáculo por el verano siguiente, por 2027, y pasaron unos días, me enteré de la situación de Brandoni, que no tenía sala en Buenos Aires, e hicimos el enroque con Carlitos Rottemberg. Así que le dejamos nuestro teatro y nos venimos”.

Este martes 6 de enero, el Teatro Tronador abrió sus puertas para recibir a las figuras que se encuentran realizando temporada en la ciudad de Mar del Plata (Crédito: Jose Tetty)

Al ser consultado por su buen gesto con Luis Brandoni, el artista confesó: “No me quiero disfrazar de buen tipo y solidario, vi la posibilidad de acceder a Mar del Plata este verano, porque le tengo mucha confianza a El Secreto y poder hacer las cosas cuanto antes. Por supuesto, no tenía ganas de que se jodieran Brandoni ni Solita, pudimos hacerlo felizmente. Sabemos que son cosas que se hacen con onda, ayudar a dos actores como Solita y Beto, para que puedan mostrar lo suyo, es una cosa buena para la comunidad. El momento máximo de disfrute es hacer la función, y con este público del interior, marplatense, verlos reírse, para uno es lo más gratificante”.

Otra de las propuestas de la ciudad es Facundo Arana, quien trae su unipersonal En el Aire al Espacio Chauvin en distintas jornadas de la semana. “Para mí hacer la obra que más me gusta en el mundo es un honor muy grande, hacerlo en Mar del Plata, estoy en familia, surfeo durante el día, a la noche teatro. Esto ya es tiempo de vida ganado. Estoy lunes, martes y miércoles a las 21 en el Chauvin. Mar del Plata es una ciudad que vive todo el año, venir acá siempre es lindo, es estar en mi casa. El inicio de la temporada es encontrarme con mis amigos, lo espero todo el año, para mi es un recreo, es raro decir que vengo a trabajar. Tengo la fortuna de haber encontrado la utopía de hacer lo que me gusta, vivir de esto y hacerlo con quien quiero. El resultado, hoy a mis 53 es absolutamente positivo, tengo salud. Ya no puedo pedirle más a la vida, ahora solo agradezco y solo pido salud”.

La alegría de Facundo Arana, Puma Goity y Nito Artaza por su encuentro (Crédito: Jose Tetty)

Damián de Santo y Martin Seefeld, protagonistas de “Una Clase Especial” que se presenta los días lunes y martes en el Teatro Lido (Crédito: Jose Tetty)

Además, se anunciaron el estreno de Cha Cha Cha en el Teatro Carreras, presentado por Alfredo Casero, Alacrán y Lito Ming. “Nunca había hecho Cha Cha Cha acá, casi 100.000 personas ya nos vieron. Decidimos hacerla a último momento, nos avisaron enseguida, Fabio no llega a mañana, la obra arranca igualmente, Lito tiene que venir de Ushuaia, está viniendo. Alacrán vive en Estados Unidos, se vino para acá para hacer esto. Fue muy bien en todos lados la verdad. El detrás de escena es ‘vamos y vamos’. Fabio tiene que acomodar todo, Lito tiene que ver dónde deja el perro, fue un quil...acomodar todo. Ojalá la gente venga, es una alegría, un reencuentro“, relató Casero.

Minutos después, quien llegó al teatro fue el propio Gabriel Puma Goity, quien se fundió en un gran y fuerte abrazo con Alfredo apenas se vieron las caras. “Hace mucho no lo veía a Alfredo, somos amigos de la familia hace muchos años. Más de 30 años de amistad. Alfredo es un genio. Estoy feliz por el inicio de la temporada, amo Mar del Plata, amo hacer teatro acá, para mí es una fiesta. De la ciudad me gusta la gente, acá vengo de muy chico, siempre soñé con hacer teatro acá, es un sueño cumplido. Lo de Cyrano superó todo lo que imaginaba, así que todo es alegría para mí. Cuando me enteré que iba a hacer Cyrano no lo podía creer, todavía no lo puedo creer. Todos los que me conocen saben que es la obra que me gusta, la amo.

El actor, junto a Daniel Miglioranza, Fernando Lupiz y Larry de Clay, integran Cyrano, presentada los miércoles y jueves en el Tronador. Otra de las ofertas de la cartelera es el regreso de Sangre Gitana los jueves en Vorterix Mar del Plata, con Juan Amador. Además, Julio Chavez lidera La Ballena y Edipo en Ezeiza amplía la propuesta del Tronador. La oferta incluye Habitación Macbeth, protagonizada por Pompeyo Audivert, con funciones los martes en el mismo lugar.

La programación se amplía con propuestas como Asia Caliente, encabezada por Carna; Voyeurs el lado B, con Victoria Carreras en Cuatro Elementos; Creadores de Historias, de Juan Butilofsky y Gabi Gavila en la sala Melany; y César “Banana” Pueyrredón del elenco de La Llamada, función de lunes y martes.

La entrada de Nito Artaza junto a Mónica Farro en el Teatro Tronador (Jose Tetty)

José María Muscari junto al elenco de Sex: Gloria Carrá, Diego Ramos, Julieta Ortega y Nicolás Riera (Crédito: Jose Tetty)

Nito Artaza, Vanina Escudero, Monica Farro, Alejandro Paker y Kitty Locane, protagonistas de “Passion” que se presenta de martes a domingo en el Teatro Santa Fe (Crédito: Jose Tetty)

En el evento también estuvieron Leticia Siciliani, Flor Jazmín Peña, Juli Castro, Mariano Saborido. En charla con este medio, Florencia relató sus ansias por el estreno: “Ayer estrenamos, nos fue espectacular, esperamos que hoy pase lo mismo. Venimos de hacerla todo el año en Buenos Aires, nunca hemos recibido una critica negativa. Ayer, que era la primera función, estaba nerviosa, mucho. Pero a medida que van pasando las funciones te das cuenta que de acá para abajo no podemos ir, hay que disfrutarla cada vez más. Trato de entender que soñé un montón de tiempo con esto, de volver a hacer consciente que me animé al desafío de cantar, que era algo que me daba muchísima vergüenza. Va todo muy rápido, es difícil, en paralelo hago la temporada en Pinamar con Nadie dice Nada, es ver el crecimiento del programa, trato de poder verlo antes de que se escurra”.

Fue entonces cuando, en pleno diálogo, José María Muscari pasó a su lado y elogió el trabajo de la influencer: “Para Sex la llamé mil veces. Igual ahora no es momento para Sex, ahora es una mujer seria, casada". Devolviendo las gentilezas, la pareja de Nico Occhiato le preguntó qué días podía ir a ver su obra y relató su último trabajo con Muscari: “Hicimos Redes, estrenamos, y al otro día pandemia. José es lo más”.

Leticia Siciliani, Flor Jazmín Peña, Juli Castro, Mariano Saborido y César “Banana” Pueyrredón en representación de “La Llamada” que se presenta los días lunes y martes en el Teatro Tronador (Crédito: Jose Tetty)

Mónica Farro contó cómo es la dinámica interna del elenco de Passion (Crédito: Jose Tetty)

Julieta Ortega y Gloria Carrá volverán a trabajar juntas en Sex (Crédito: Jose Tetty)

El Teatro Santa Fe también recibe a Nito Artaza, Vanina Escudero, Mónica Farro, Alejandro Paker y Kitty Locane de martes a domingo con el musical Passion. En cuanto a sus primeras sensaciones, la figura de la obra resaltó: “Lo estamos disfrutando, el público se divierte mucho, se ríe, hemos agregado dos funciones más, siendo el entretenimiento para la gente que viene de vacaciones, con un elenco muy joven y dinámico. La pasión mueve al mundo”.

Fue entonces cuando Farro reveló: “Así como lo ven acá, Nito es así detrás del escenario, en camarines, nos divertimos mucho, cuando la pasamos bien en el escenario, la gente se divierte. Es un equipo muy lindo que armó Aldo Funes. Hay mucha mentira acá”.

Por su parte, Esteban Meloni, Malena Solda, Alberto Ajaka y Vanesa González conforman el elenco de Made In Lanús, los lunes en el Teatro Atlas. Mar del Plata mantiene una tradición de 48 temporadas ininterrumpidas de teatro, afirmándose como polo fundamental para la cultura y las artes escénicas en la región. Así, la ciudad se prepara para recibir a miles de espectadores atraídos por una cartelera que combina talento y diversidad en cada espacio.