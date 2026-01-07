Teleshow

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

El actor chileno, junto a sus hijos y su novia, disfrutaron de las olas La Brava

El mar picado de Playa
El mar picado de Playa Brava marcó la escena familiar, con olas intensas y espuma golpeando a la altura del pecho

Benjamín Vicuña empezó el 2026 lejos del ritmo frenético de los sets y los estudios de TV: con el sol pegando fuerte, el mar picado y una escena familiar que lo mostró en modo relax total en José Ignacio, Punta del Este. Acompañado por su novia, Anita Espasandín, y por sus hijos, el actor chileno pasó una tarde de playa marcada por los juegos en la orilla, abrazos en el agua y esa coreografía veraniega que mezcla arena, olas y risas.

Con una bikini negra clásica,
Con una bikini negra clásica, Espasandín acompañó a los niños y lo guió para avanzar sin miedo
Benjamín Vicuña se metió al
Benjamín Vicuña se metió al mar con Amancio en brazos y lo sostuvo con firmeza mientras las olas rompían en Playa Brava, José Ignacio
Un guardavidas con remera roja
Un guardavidas con remera roja apareció dando indicaciones, recordando que en la Brava el cuidado es clave

Las imágenes, tomadas en plena Playa Brava, lo muestran metido en el mar con el torso al descubierto, sosteniendo en brazos a Amancio, mientras el nene lo abraza del cuello. En otra postal más abierta se ve el oleaje creciendo atrás y a otro de los menores nadando cerca, como si la “aventura” fuera compartida entre hermanos: papá al centro, atento, firme, disfrutando de ese instante en el que el tiempo parece frenarse. El gesto de Vicuña, con una sonrisa amplia y concentrada a la vez, transmite lo que después él mismo describió en La Mañana con Moria (Eltrece) al hablar de su vida familiar: “Anita es una mujer maravillosa, tremenda madre y compañera”, dijo sobre su pareja, y remarcó que llevan juntos “más de dos años”.

Vicuña mostró un perfil muy
Vicuña mostró un perfil muy cariñoso y presente durante toda la jornada de playa
Anita cumplió un rol activo
Anita cumplió un rol activo en el cuidado de los niños, con gestos constantes de contención y acompañamiento
La postal familiar se dio
La postal familiar se dio sin buscar la cámara, como un recorte espontáneo de vacaciones

Si el actor se mostró cómplice con los chicos dentro del agua, su pareja también quedó retratada en su rol de “sostén” del equipo: en una de las fotos se la ve atravesando la rompiente con los brazos levantados, en una postura típica de quien se anima al mar incluso cuando las olas vienen con fuerza. En otra secuencia aparece caminando dentro del agua, con un niño a su lado, como si lo guiara para que avance sin miedo. Ese detalle no pasa inadvertido: Anita se movió con naturalidad, entre el juego y el cuidado, siempre cerca de los chicos.

El actor y su pareja
El actor y su pareja compartieron risas y gestos cómplices mientras acompañaban a los chicos
Abrazo al cuello y sonrisa
Abrazo al cuello y sonrisa cómplice: el actor chileno disfrutó de una tarde de juegos acuáticos junto a sus hijos
El actor chileno combinó relax
El actor chileno combinó relax y atención plena, siempre pendiente de lo que pasaba a su alrededor

Las tomas también permiten reconstruir el clima de la tarde: arena mojada, espuma golpeando la cintura, y la sensación de que no era un día “planchado”. En una escena, Espasandín está de pie mientras dos de los niños quedan en primer plano, cerca de la orilla, en esa zona donde el agua sube y baja y obliga a estar alerta. El mar hace lo suyo: aparece encrespado, con olas que se abren blancas y pesadas, como recordatorio de que la Playa Brava en José Ignacio tiene su carácter.

Anita cumplió un rol activo
Anita cumplió un rol activo en el cuidado de los niños, con gestos constantes de contención y acompañamiento
El oleaje encrespado recordó el
El oleaje encrespado recordó el carácter de Playa Brava, una postal típica del verano en José Ignacio
Anita Espasandín se animó al
Anita Espasandín se animó al agua y atravesó la rompiente con decisión, aun cuando las olas venían con fuerza
Sombrillas blancas y reposeras completas
Sombrillas blancas y reposeras completas marcaron el clima de temporada alta en la playa esteña

En otro momento, ya fuera del agua, la familia se reagrupa sobre la arena. Hay una foto que funciona como resumen perfecto: Vicuña sentado, relajado, con anteojos de sol y una remera a rayas, mientras los chicos se paran alrededor y Espasandín queda en el centro de la escena, escuchándolos y conteniéndolos. Cerca, se ven sombrillas blancas y reposeras ocupadas por otros veraneantes: un paisaje clásico de temporada alta, con el sonido de la playa como telón de fondo. La postal no es de pose; parece más bien un recorte espontáneo de una tarde cualquiera, de esas que se viven sin pensar en la cámara.

Incluso aparece un guardavidas con remera roja en una de las imágenes, señalando con el brazo extendido, como dando indicaciones. Un detalle mínimo, pero revelador: en la Brava, el cuidado nunca se negocia. Anita queda cerca de él, atenta, mientras uno de los chicos se mueve alrededor.

Las imágenes reflejan el vínculo
Las imágenes reflejan el vínculo consolidado de la pareja, que lleva más de dos años junta
Anita quedó en el centro
Anita quedó en el centro de la escena familiar, escuchando y conteniendo a los chicos tras la tarde de juegos
Ya fuera del agua, la
Ya fuera del agua, la familia se reagrupó sobre la arena para descansar después del chapuzón

Alrededor del día, al mediodía habrían cortado para almorzar y luego siguieron tranquilos por el pueblo, con Anita colaborando con el cuidado de los niños, y con el actor muy cariñoso con la gente. En esa misma línea, él se mostró recientemente orgulloso al hablar de sus hijos y de cómo viven el verano, mientras encara un año laboral cargado: además de sus proyectos, debutó como conductor de The Balls (El Trece) un ciclo de entretenimientos y mantiene una agenda intensa.

