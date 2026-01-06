Virginia Demo, exparticipante de Gran Hermano, se sumó a Cuestión de Peso: “No me gusta mirarme en el espejo desnuda”

La exparticipante de Gran Hermano, Virginia Demo, se presentó al certamen de salud y explicó el motivo por el que decidió unirse al tratamiento (Cuestión de Peso – El Trece)

El fenómeno de los exparticipantes de Gran Hermano que deciden apostar a un cambio de vida en Cuestión de Peso sigue sumando capítulos. Tras las experiencias de Walter “Alfa” Santiago y Ariel Ansaldo, ahora fue el turno de Virginia Demo, quien decidió dar el paso y presentarse en el ciclo de El Trece con un objetivo claro: bajar 10 kilos y, sobre todo, reencontrarse con su deseo y su seguridad personal.

En su presentación en el programa, Virginia fue contundente y sincera a la hora de contar su historia. “Hola, soy Virginia Demo. Soy de La Plata, tengo 57 años y quiero entrar a Cuestión de Peso porque tengo 10 kilos de más y la verdad que sé que para muchos no es un montón, pero a mí me afecta. Muchas partes de mi vida, sobre todo la parte sexual porque yo no me siento cómoda conmigo, entonces evito situaciones”, comenzó relatando frente a la cámara.

“No me quiero ver al espejo, es la verdad. Tengo la necesidad de volver a sentirme deseada, pero deseada por mí. No puedo estar en una relación porque si yo no me erotizo conmigo, entonces prefiero cortar ahí”, explicó sobre su autoestima. Y agregó: “No me gusta mirarme en el espejo desnuda. Salgo del baño, tengo un espejo ahí, en serio. Paso tratando de ni mirarme”.

La humorista, quien pasó por la casa de Gran Hermano, se animó a sumarse a Cuestión de Peso (Prensa Telefe)

La exparticipante de Gran Hermano explicó la cantidad de peso que quería bajar. “Yo creo que la mayoría de los 10 kilos los tengo en una zona, que es lo más habitual en las mujeres que estamos en la menopausia. Los kilos están acá y me va a cambiar todo, mi seguridad, con el trabajo, con todo”, detalló al respecto.

“Necesito estar controlada con el tema del peso porque sola no puedo, lo juro. Necesito el rigor, necesito saber qué tengo que cumplir. Yo también estoy ahora por debutar en el teatro. Yo creo que lo físico lamentablemente influye un montón en todo lo que es trabajo, sobre todo en medios, ya sea televisión, stream, teatro... Sabemos que este es un mundo de la hegemonía y la juventud. La juventud no la puedo volver a recuperar, pero sí puedo volver a recuperar mi cuerpo para verme y estar segura”, profundizó Virginia al reflexionar sobre su visión de ella misma.

En cuanto a su vida personal, Virginia confesó: “Hace un montón que no tengo encuentros sexuales. Realmente estoy enfocada en otra cosa en este momento de mi vida y creo que no me vuelvo a enfocar en eso por esto. Hay propuestas, pero ni siquiera las tengo en cuenta. Yo no voy a decir que estoy permanentemente angustiada por esto, pero lógicamente es un círculo". Y al volver a referirse a su autoestima, profundizó: “Si vos no te gustás, si no te sentís segura con tu cuerpo, si hay cosas que querés evitar, incluso cuando estás sola, el no mirarte, si querés evitar un encuentro íntimo... Obviamente me está afectando”.

"No me gusta mirarme en el espejo", expresó Demo al presentarse (Captura de Gran Hermano)

También Demo se refirió a sus hábitos alimenticios. “La alimentación es un desastre, sobre todo los horarios. No tengo una disciplina. Hoy, por ejemplo, me levanté a las nueve de la mañana, son las cuatro de la tarde y creo que comí una tostada en la mañana y nada más porque estuve haciendo cosas y no me hice el tiempo para comer nada. Y eso pasa muy seguido", repasó la flamante competidora. “Comer a deshoras claramente sé que no hace bien. No sé qué efecto puede tener en mi organismo porque no soy médica, no lo conozco. Sé que no está bueno pero, a veces, el trabajo hace que sea un poco irresponsable con este tema de las comidas y por eso también quiero hacerlo acá para organizarme”, reconoció de cara al desafío que se propone a cumplir.

“Estoy totalmente dispuesta a seguir las pautas porque soy una mujer grande, quiero ser responsable, no voy a ocupar un lugar que podría estar ocupando otro y hacer lo que quiero. Así que la idea, por supuesto, es seguir todas las pautas. Si además de descender el peso encuentro el amor, amistad o lo que fuera en el programa, obviamente yo no estoy negada. Así que nada, bienvenido sea”, aseguró, dejando en claro su compromiso con el certamen.

Con responsabilidad, la exparticipante de Gran Hermano busca sentirse bien consigo misma y seguir el tratamiento médico (Candela Teicheira)

Como cierre, Demo dejó en claro la relevancia del sexo en su vida “Es para mí es muy importante en la vida de toda persona. Yo cuando era más joven siempre decía: ‘Para mí el sexo es el ochenta por ciento de una relación’. Ahora pienso lo mismo, pero como no tengo relación, no me preocupo por los porcentajes. Ojalá pueda cumplir con todas las normas del trabajo, con darle también un lindo momento a la gente que lo ve. La verdad es que quiero hacer las cosas bien y que la gente se divierta y aprenda algo de todo esto”, sentenció.

Así, con honestidad, autocrítica y una dosis de humor, Demo afronta el desafío de Cuestión de Peso como una oportunidad de transformación personal y profesional, apostando a recuperar su seguridad, su deseo y su bienestar.