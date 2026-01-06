Teleshow

Virginia Demo, exparticipante de Gran Hermano, se sumó a Cuestión de Peso: “No me gusta mirarme en el espejo desnuda”

Luego de su paso por la casa más famosa del país, la humorista asumió el desafío del certamen y adelantó que busca bajar 10 kilos

Guardar
La exparticipante de Gran Hermano, Virginia Demo, se presentó al certamen de salud y explicó el motivo por el que decidió unirse al tratamiento (Cuestión de Peso – El Trece)

El fenómeno de los exparticipantes de Gran Hermano que deciden apostar a un cambio de vida en Cuestión de Peso sigue sumando capítulos. Tras las experiencias de Walter “Alfa” Santiago y Ariel Ansaldo, ahora fue el turno de Virginia Demo, quien decidió dar el paso y presentarse en el ciclo de El Trece con un objetivo claro: bajar 10 kilos y, sobre todo, reencontrarse con su deseo y su seguridad personal.

En su presentación en el programa, Virginia fue contundente y sincera a la hora de contar su historia. “Hola, soy Virginia Demo. Soy de La Plata, tengo 57 años y quiero entrar a Cuestión de Peso porque tengo 10 kilos de más y la verdad que sé que para muchos no es un montón, pero a mí me afecta. Muchas partes de mi vida, sobre todo la parte sexual porque yo no me siento cómoda conmigo, entonces evito situaciones”, comenzó relatando frente a la cámara.

No me quiero ver al espejo, es la verdad. Tengo la necesidad de volver a sentirme deseada, pero deseada por mí. No puedo estar en una relación porque si yo no me erotizo conmigo, entonces prefiero cortar ahí”, explicó sobre su autoestima. Y agregó: “No me gusta mirarme en el espejo desnuda. Salgo del baño, tengo un espejo ahí, en serio. Paso tratando de ni mirarme”.

La humorista, quien pasó por
La humorista, quien pasó por la casa de Gran Hermano, se animó a sumarse a Cuestión de Peso (Prensa Telefe)

La exparticipante de Gran Hermano explicó la cantidad de peso que quería bajar. “Yo creo que la mayoría de los 10 kilos los tengo en una zona, que es lo más habitual en las mujeres que estamos en la menopausia. Los kilos están acá y me va a cambiar todo, mi seguridad, con el trabajo, con todo”, detalló al respecto.

“Necesito estar controlada con el tema del peso porque sola no puedo, lo juro. Necesito el rigor, necesito saber qué tengo que cumplir. Yo también estoy ahora por debutar en el teatro. Yo creo que lo físico lamentablemente influye un montón en todo lo que es trabajo, sobre todo en medios, ya sea televisión, stream, teatro... Sabemos que este es un mundo de la hegemonía y la juventud. La juventud no la puedo volver a recuperar, pero sí puedo volver a recuperar mi cuerpo para verme y estar segura”, profundizó Virginia al reflexionar sobre su visión de ella misma.

En cuanto a su vida personal, Virginia confesó: “Hace un montón que no tengo encuentros sexuales. Realmente estoy enfocada en otra cosa en este momento de mi vida y creo que no me vuelvo a enfocar en eso por esto. Hay propuestas, pero ni siquiera las tengo en cuenta. Yo no voy a decir que estoy permanentemente angustiada por esto, pero lógicamente es un círculo". Y al volver a referirse a su autoestima, profundizó: “Si vos no te gustás, si no te sentís segura con tu cuerpo, si hay cosas que querés evitar, incluso cuando estás sola, el no mirarte, si querés evitar un encuentro íntimo... Obviamente me está afectando”.

"No me gusta mirarme en
"No me gusta mirarme en el espejo", expresó Demo al presentarse (Captura de Gran Hermano)

También Demo se refirió a sus hábitos alimenticios. “La alimentación es un desastre, sobre todo los horarios. No tengo una disciplina. Hoy, por ejemplo, me levanté a las nueve de la mañana, son las cuatro de la tarde y creo que comí una tostada en la mañana y nada más porque estuve haciendo cosas y no me hice el tiempo para comer nada. Y eso pasa muy seguido", repasó la flamante competidora. “Comer a deshoras claramente sé que no hace bien. No sé qué efecto puede tener en mi organismo porque no soy médica, no lo conozco. Sé que no está bueno pero, a veces, el trabajo hace que sea un poco irresponsable con este tema de las comidas y por eso también quiero hacerlo acá para organizarme”, reconoció de cara al desafío que se propone a cumplir.

“Estoy totalmente dispuesta a seguir las pautas porque soy una mujer grande, quiero ser responsable, no voy a ocupar un lugar que podría estar ocupando otro y hacer lo que quiero. Así que la idea, por supuesto, es seguir todas las pautas. Si además de descender el peso encuentro el amor, amistad o lo que fuera en el programa, obviamente yo no estoy negada. Así que nada, bienvenido sea”, aseguró, dejando en claro su compromiso con el certamen.

Con responsabilidad, la exparticipante de
Con responsabilidad, la exparticipante de Gran Hermano busca sentirse bien consigo misma y seguir el tratamiento médico (Candela Teicheira)

Como cierre, Demo dejó en claro la relevancia del sexo en su vida “Es para mí es muy importante en la vida de toda persona. Yo cuando era más joven siempre decía: ‘Para mí el sexo es el ochenta por ciento de una relación’. Ahora pienso lo mismo, pero como no tengo relación, no me preocupo por los porcentajes. Ojalá pueda cumplir con todas las normas del trabajo, con darle también un lindo momento a la gente que lo ve. La verdad es que quiero hacer las cosas bien y que la gente se divierta y aprenda algo de todo esto”, sentenció.

Así, con honestidad, autocrítica y una dosis de humor, Demo afronta el desafío de Cuestión de Peso como una oportunidad de transformación personal y profesional, apostando a recuperar su seguridad, su deseo y su bienestar.

Temas Relacionados

Virginia DemoGran HermanoCuestión de PesoCompetenciaEl TreceHumorista

Últimas Noticias

La reacción de Wanda Nara al enterarse que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ven MasterChef

El capitán de la albiceleste confesó que junto a su esposa ven el reality de cocina y la conductora del ciclo, que compartió un tiempo con ellos en París, no tardó en hacer eco de la situación

La reacción de Wanda Nara

Un verano en familia: Dolores Trull y la postal íntima de José Ignacio

En las arenas doradas de Punta del Este, la exmodelo comparte días de sol y risas junto a su esposo e hijos

Un verano en familia: Dolores

La tremenda respuesta de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si le fue infiel a Luciano Castro

La conductora visitó en el ciclo de streaming de Ángel de Brito y habló sobre las versiones de infidelidad de su ex a Griselda Siciliani. También recordó los engaños de él cuando estaban juntos

La tremenda respuesta de Sabrina

El amoroso saludo de Fabián Cubero a su hija Allegra en su cumpleaños de 15: “Estoy orgulloso de la persona que sos”

El exfutbolista sorprendió a su hija con un video cargado de recuerdos y un mensaje lleno de orgullo en el día de su cumpleaños

El amoroso saludo de Fabián

La historia de Pamela Pombo, ex de Patricio Albacete: de ser vedette junto a una falsa hermana al salto hacia el fisicoculturismo

La mendocina llegó a la fama luego de mantener una relación con el Ogro Fabbiani junto a Johana Villafañe, con quien simulaban ser hermanas. Su paso por la selección de voley, la lesión que la postergó y su actualidad como modelo de Only Fans

La historia de Pamela Pombo,
DEPORTES
La lección de Pablo Aimar

La lección de Pablo Aimar en una charla con entrenadores: “El fútbol es un juego de picardía”

Argentinos presentó a Enzo Pérez como refuerzo: la palabra especial que utilizó y todos los refuerzos que contrató para la Libertadores

La fuerte denuncia de un piloto argentino contra su escudería en el Dakar: “Los franceses de este equipo son soberbios”

No sabía que lo estaban grabando, dijo que era su sueño jugar en el Real Madrid y estalló el escandalo en Europa

Lucas Pratto acordó su llegada a un campeón de Sudamérica: el récord que buscará romper en la Copa Libertadores

TELESHOW
La reacción de Wanda Nara

La reacción de Wanda Nara al enterarse que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ven MasterChef

Un verano en familia: Dolores Trull y la postal íntima de José Ignacio

La tremenda respuesta de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si le fue infiel a Luciano Castro

El amoroso saludo de Fabián Cubero a su hija Allegra en su cumpleaños de 15: “Estoy orgulloso de la persona que sos”

La historia de Pamela Pombo, ex de Patricio Albacete: de ser vedette junto a una falsa hermana al salto hacia el fisicoculturismo

INFOBAE AMÉRICA

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela no está gobernada por “ningún agente extranjero”

Por la falta de lluvias en Uruguay, el sur de Uruguay enfrenta nuevas alertas por el déficit hídrico

Así es GoHam, la “hamburguesa” cósmica que revela vórtices y es clave para entender la creación de nuevos planetas

Los aliados de Ucrania pactaron en París garantías de seguridad vinculantes con respaldo de Estados Unidos

Un muerto y tres heridos en un atropello de autobús en Jerusalén durante una protesta: descartaron un atentado terrorista