Quién es la reina del polo que aconsejó a Laurita Fernández antes de iniciar su romance con Matías Busquet

Laurita Fernández remarcó la importancia de preservar la privacidad e intimidad en su pareja con Matías Bouquet, alejada del ambiente mediático

Antes de confirmar su noviazgo con el polista Matías Busquet, Laurita Fernández optó por buscar orientación fuera del ámbito del espectáculo. La bailarina y conductora recurrió nada más y nada menos que a la modelo María Vázquez, llamada por Fernández como “la reina del polo”, en busca de un consejos para afrontar este nuevo vínculo.

María Vázquez brindó un mensaje de apoyo decisivo a Laurita Fernández, alentándola a iniciar la relación sentimental con el polista

Laurita compartió que consideró a Vázquez como la persona indicada para consultarle sobre Busquet, dado su conocimiento del entorno del polo argentino por su matrimonio con Adolfo Cambiaso. La comunicación entre ambas se consolidó durante su participación en el programa Bailando por un sueño, y desde entonces son cercanas.

María Vázquez y Adolfo Cambiasso fueron los celestinos de Laurita

Antes de formalizar la pareja, la bailarina recordó una primera conexión que tuvo con Busquet varios años antes. En aquel entonces, el deportista había intentado contactarla, pero ella no respondió. El reencuentro se produjo luego de la separación de Laurita de Claudio Peluca Brusca en junio de 2025. Tras esa ruptura, la vida los volvió a acercar y, en ese contexto, la actriz decidió solicitar la recomendación de Vázquez.

Cuando eran pareja Laurita y el productor Claudio Brusca, convivieron, disfrutaron, se separaron

La modelo le brindó el ánimo necesario para avanzar. La protagonista de La cena de los tontos reveló que el mensaje de Vázquez fue claro y alentador: “Andá para adelante”. Ese respaldo fue determinante para que Laurita se animara a iniciar el noviazgo con el polista, en un contexto ajeno al espectáculo.

Laurita Fernández y la felicidad de estar cerca del polista Matías Busquet

Durante una entrevista con Moria Casán, la bailarina confesó que buscó información sobre su novio antes de dar pasos importantes. “Hacés el cuestionario cuando conocés a alguien desde cero”, expresó con humor al recordar la instancia de consulta. La reacción positiva de su amiga María tuvo un peso central en su decisión.

Fernández comentó también el desafío de construir un vínculo sentimental con alguien ajeno al entorno mediático. Sostuvo que siempre había sido habitual para ella recibir referencias sobre personas vinculadas al espectáculo, mientras que en esta ocasión enfrentó la novedad de conocer a alguien completamente fuera de ese universo. “El psicotécnico lo pasó. Es muy buena persona. Es raro para mí conocer a alguien del que no tengo referencias de ningún lado y que además no es del medio”, admitió la conductora.

Laurita esta viviendo a pleno un romance con el polista Matías Busquet (@holasoylaurita)

En el proceso de adaptación al ambiente del polo, Laurita valoró la actitud abierta y acogedora de Vázquez. Recordó que muchas figuras del espectáculo no solían saludar o integrarla, pero que la modelo fue siempre diferente: “A María la adoro, la conocí en el Bailando. Muchas pasaban y ni me saludaban, pero ella siempre fue de las que saludaba, o preguntaba cómo estaba”, contó Laurita en el móvil con Moria Casán.

El nuevo novio de Laurita Fernández, Matías Busquet (Instagram, Portal Lomas)

Al referirse a las diferencias entre este nuevo noviazgo y sus relaciones anteriores, Fernández destacó la importancia de cuidar la privacidad y la intimidad. Señaló que, si bien Bouquet no pertenece al ambiente artístico, entiende perfectamente los compromisos profesionales de la bailarina. A su vez, Laurita afirmó ser muy respetuosa de los espacios personales en la pareja.

Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca cuando compartían la vida y las mascotas

Laurita remarcó que eligió experimentar su presente sentimental con una apertura distinta, permitiéndose disfrutar de propuestas espontáneas y planes inesperados. Resolvió dejar de lado su habitual discreción para vivir el momento, priorizando la autenticidad.

En esta nueva etapa, la artista subraya el valor de compartir proyectos y momentos con alguien que considera afín a sus intereses y su ritmo de vida.

Laurita Fernández en La Feliz

La cena de los tontos se estrenó en el Teatro Neptuno, Laurita Fernández destacó en diálogo con Teleshow su vínculo especial con la ciudad: “Esta es la quinta temporada que hago en Mar del Plata”.

El elenco de La Cena de los Tontos, que se presenta en Mar del Plata Crédito: RS Fotos

La artista recordó: “La última vez que estuve acá fue con Sugar, en la temporada 2018-2019, en el mismo teatro y en el mismo camarín”. El paso del tiempo y las memorias personales dominaron parte de la conversación. Fernández sostuvo que cada visita reactivó recuerdos asociados tanto a momentos profesionales como íntimos. “Yo, cada vez que vengo y recorro Mardel, me acuerdo de momentos. Paso por una rotisería y digo: ¡guau!, yo compraba acá. O por una heladería… y ahí, a través de ir pasando por los lugares, me voy acordando”, relató la actriz.

En relación al trabajo escénico, donde comparte escenario con Martín Bossi y Gustavo Bermúdez, bajo la dirección de Marcos Carnevale, expresó: “Es la comedia más divertida de todas las que participé y de todas las que he visto. La gente se ríe cada diez segundos. Es tremendo”.