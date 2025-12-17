La desopilante charla de Martín Bossi con Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez desde Mar del Plata: “Les busco casa”

En medio de los preparativos para La cena de los tontos en Mar del Plata, Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández protagonizaron una desopilante conversación (Gentileza de prensa)

Veinte años después de haberse subido a un escenario por primera vez en Mar del Plata, Martín Bossi regresa a la ciudad que lo vio crecer para convertirse en uno de los protagonistas de la temporada teatral 2025. Esta vez, el actor y showman encabezará la icónica comedia francesa La cena de los tontos acompañado de un elenco de lujo, entre ellos Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Esteban Prol, Guillermo Arengo y Roberto Benemiol, bajo la dirección de Marcos Carnevale. Con el antecedente del éxito rotundo en la calle Corrientes, Bossi vuelve a encontrarse con el público marplatense y protagoniza una divertida videollamada con sus compañeros.

Fiel a su humor y carisma, Martín se animó a compartir el detrás de escena de la previa a la temporada con una desopilante videollamada con sus compañeros de elenco. “Voy a llamar a Laura y a Gustavo. Estoy en Mardel, estoy buscando casa para ellos”, anunció Bossi, gestando la escena más divertida del día. “Hola, Martincho”, saludó Laurita, mientras Bermúdez sumó: “Hola, Martincito”.

Mientras la broma subía de tono, Laurita empezó con los pedidos para su estadía ideal en la costa: “Tenemos requerimientos muy específicos. Yo necesito que estés cerca de algún balneario donde haya surf”. Gustavo, con su clásico perfil bajo y humor ácido, pidió un “lugarcito muy simple, muy sencillo, para tomar sol, mate y estar tranquilo. Después, pileta, parrilla, todo eso para tu casa, porque yo voy a ir a comer a tu casa”. Laurita agregó una particular condición. “Que esté cerca de un cafecito pet friendly, porque voy con Miel”, dijo en referencia a su mascota.

El actor llegó a Mar del Plata para prepararse a la inminente temporada teatral

El ir y venir siguió y Laurita apuntó al punto neurálgico de su agenda: “Que no esté ni muy cerca ni muy lejos del teatro”. Gustavo sumó a la lista: “Quiero que tu casa sea bien power, que tenga de todo para invitarnos”. Laurita no se olvidó del detalle estético: “Si puede tener un jacuzzi también”. Bermúdez insistió con su costado zen: “Yo un lugarcito para tomar mate, eso seguro”. Laurita apostó por el glamour utilitario: “Un espacio para poner zapatos, mallas y vestidos”. Gustavo remató: “A Laurita, por favor, conseguirlo”. Entonces el humorista cerró: “Bueno, chicos, entendido”.

La videollamada es un claro anticipo del clima de trabajo y la diversión que prometen para este verano Bossi y compañía, mientras ajustan los últimos detalles logísticos antes del gran debut en Mar del Plata. Así, entre bromas, “jaleos inmobiliarios” y el infaltable mate en la Costa, la previa marplatense se vive llena de entusiasmo, complicidad y momentos virales, que rápidamente captaron la atención del público en redes.

Entre escenas divertidas y postales con símbolos icónicos de la ciudad balnearia, Bossi dio inicio a su estadía

Las anécdotas no terminaron ahí. Paseando por la ciudad, Bossi decidió interactuar una vez más con el otro símbolo por excelencia del verano marplatense: el monumento al lobo marino, ubicado en la plazoleta de la Armada Argentina. En tono humorístico, le habló a la estatua: “¿Holis? ¿Cómo estamos? ¿No me vas a contestar? Qué maleducado sos. Te quería contar que el 26 de diciembre estrena La Cena de los Tontos en el Teatro Neptuno. ¿No vas a contestar? Con Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez. Lindo tipo. Laura, una genia. ¿No vas a contestar? Van a venir todos, Nemo, el Pulpo Paul, Moby Dick... Viene Ariel, la Sirenita, gran amiga. Gente con nivel. ¿No vas a contestar? Ok. Yo te espero, vos fijate. No me histeriquees. A mí háblame de frente. Falta de educación, se perdieron las buenas costumbres. Ya hasta los lobos me gosthean. Ah, eso es una mala onda...”.

Previo al arranque de la temporada teatral en Mar del Plata, Martín Bossi protagonizó una desopilante escena (Gentileza de prensa)

Lo cierto es que, después de casi dos décadas, el suceso de La cena de los tontos marca un reencuentro especial entre Bossi y el público marplatense. La obra, traducida y versionada en todo el mundo, batió récords en su temporada en el Teatro El Nacional de la avenida Corrientes y su arribo a la costa genera enorme expectativa entre fanáticos y turistas.