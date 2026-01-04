Lizy Tagliani mostró un tierno momento junto a su hijo Tati: “La producción de fotos que me hizo”

Lizy Tagliani compartió en Instagram la emotiva producción de fotos que le realizó su hijo Tati durante unas vacaciones familiares en Mendoza

En medio de uno de los momentos más felices y transformadores de su vida, Lizy Tagliani compartió en sus redes sociales una secuencia de imágenes que conmovió a sus seguidores. No se trata de una producción cuidada ni de postales perfectamente encuadradas, sino de algo mucho más íntimo y genuino: una serie de fotos tomadas por su pequeño hijo Tati durante una escapada familiar a Mendoza. Las imágenes, algo movidas y fuera de foco, se convirtieron justamente por eso en el centro de la ternura.

“Acá la producción de fotos que me hizo el Tati”, escribió Lizy junto al carrete que publicó en Instagram. En las postales se la ve posando en la terraza de un hotel, con un vestido blanco liviano y botas claras, mientras el nene la retrata desde distintos ángulos. Algunas fotos cortan parte del cuerpo, otras tienen el horizonte torcido o el enfoque perdido. Pero lejos de restarles valor, esos “errores” técnicos son los que construyen el encanto del momento: es la mirada de un hijo fotografiando a su mamá, con orgullo y entusiasmo.

Las imágenes no tardaron en viralizarse. Los comentarios celebraron no solo el gesto del niño sino también el contexto emocional que rodea la escena. “Lo más lindo es que cuando él sea más grande y te vea tan feliz en esas fotos se le va a olvidar que las sacó sin saber cómo hacerlo”, escribió una usuaria. Otra resumió el sentimiento general: “El mejor fotógrafo que podías tener. Guardá esas fotos y cuando sea grande se va a matar de risa”. Un tercer seguidor, puso: “Esa sonrisa que tenés por quien te saca la foto no se supera”. La publicación superó rápidamente los 50 mil likes y se llenó de mensajes de cariño hacia la familia.

Durante su paso por Mendoza, Lizy Tagliani vivió una estadía que combinó descanso, trabajo y, sobre todo, mucha intimidad familiar. La conductora viajó junto a su esposo, Sebastián Nebot, y su hijo Tati para celebrar un momento bisagra en su vida personal: el primer viaje juntos luego de que la Justicia confirmara la adopción definitiva del niño. Lejos del vértigo porteño, la provincia se convirtió en el escenario ideal para bajar un cambio y disfrutar de esta nueva etapa.

Instalada en un reconocido hotel mendocino, Lizy aprovechó los espacios amplios y las terrazas con vista abierta para compartir tiempo con su hijo, que no solo la acompañó en cada plan sino que también se convirtió en protagonista inesperado de la estadía. Fue allí donde surgieron las ya comentadas fotos “mal sacadas” por Tati, en un clima distendido, sin apuros ni exigencias estéticas, que reflejó el espíritu relajado del viaje. Caminatas, momentos al aire libre y juegos cotidianos marcaron el pulso de esos días.

El viaje también tuvo su costado laboral. Lizy fue parte de un evento en la reconocida disco Queen, donde se presentó ante el público mendocino y recibió una cálida respuesta. Para la ocasión, eligió un look elegante y sobrio, y se mostró agradecida por el cariño recibido. Sin embargo, aun en medio de compromisos profesionales, dejó en claro que la prioridad estaba puesta en su familia y en compartir experiencias simples con su hijo, como recorrer el hotel o improvisar una “producción de fotos” desde la mirada infantil.

Además, la conductora no dudó en compartir pequeños fragmentos de la intimidad del viaje a través de sus redes sociales, donde sus seguidores celebraron verla atravesar este momento con tanta felicidad y naturalidad. Mendoza no fue solo un destino turístico o laboral: fue el escenario del primer viaje oficial de una familia que empieza a escribirse sin vueltas, con amor, humor y escenas imperfectas que, justamente por eso, resultan inolvidables.