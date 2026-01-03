Fotos Al 100

24 fotos: los invitados al cumpleaños de Nacho Viale en Punta del Este

El productor de televisión y director de StoryLab celebró sus 45 años en José Ignacio

Susana Giménez a su llegada a Casablanca, la casa de Nacho Viale y su familia en Punta del Este
Mercedes Sarrabayrouse, Calu Rivero y Gerard Confalonieri
Juana Viale
Gabriela Vaca Guzmán y Jorge Brito
El empresario José Luis Manzano y su mujer, Teresa Jordán
Ignacio Viale del Carril, padre de Nacho y Juana Viale
Martín Cabrales y Dora Sánchez
Viviana Zocco, CEO de Ticmas, y Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae
La ex senadora nacional, María Laura Leguizamón, y Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond
Alejandro Anchorena
El empresario Gustavo Scaglione
El empresario Diego Finkelstein y la modelo Soledad Ainesa
Hernán de Laurente y Anto Macchi
Belén Estrada junto a sus hijas Marina y Belén Laurence
Titina Vázquez y Juan Gallo
Matías Patanian (Aeropuertos Argentina 2000) y su mujer Karina Patanian
Luciano Nicora (Endeavor Argentina)
Los invitados a su llegada a Casablanca, la casa que compró Daniel Tinayre en los años 70
Simón Minieri y su novia
Gonzalo Lamas y Vanina Petrele
Daniel y Vanesa Serventich
Constanza Solari y Francisco Aldino
El empresario Martín Brenna
Los invitados al cumpleaños de Nacho Viale en Punta del Este / RS Fotos

