"Vamos a esperar el año nuevo con todo el amor": el exclusivo festejo de Mirtha Legrand en Mar del Plata

Chiquita celebró el comienzo del 2026 rodeada de sus afectos más cercanos en una fiesta inolvidable.

La intimidad del festejo de Mirtha Legrand para recibir el 2026: "Estoy feliz"

El salón principal del Hotel Costa Galana en Mar del Plata vibró la noche del último día del 2025 con una energía especial. La razón era clara: Mirtha Legrand recibió el Año Nuevo en un festejo inolvidable rodeada de amigos y figuras cercanas, celebrando la vida y la esperanza a sus 98 años. ¿Puede una noche resumir casi un siglo de vitalidad? La respuesta se tejía entre risas, aplausos y el brillo de los espejos en su vestido blanco, obra de Claudio Cosano.

La llegada de Mirtha a La Feliz el domingo anterior no pasó desapercibida. Acompañada por su asistente Mónica y la inseparable Gladys Andrade, su maquilladora, la conductora se instaló en el hotel que se ha vuelto su refugio costero.

Mirtha Legrand llegó al festejo
Mirtha Legrand llegó al festejo de Año Nuevo en el Hotel Costa Galana acompañada de su círculo íntimo

La fiesta de Año Nuevo no fue menos que un desfile de afectos: a su mesa principal se sumaron Claudia Álvarez Argüelles, presidenta del grupo familiar del hotel, su esposo Esteban Dottavio, el hijo de Claudia, Matías Basanta, junto a su esposa e hija, María del Carmen Álvarez Argüelles, fundadora de la cadena de hoteles, Héctor Vidal RivasAlejandro Veroutis y el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, acompañado por su esposa. En la cabina de conducción, Julián Labruna imprimía ritmo a la velada.

Mirtha Legrand brindó con todos
Mirtha Legrand brindó con todos sus acompañantes y con las personas que se acercaron a saludarla

Desde su sitio de honor, la dama de la televisión argentina lucía un vestido blanco adornado con apliques de pedrería y espejos, reflejando la luz y las miradas. Las joyas, como siempre, eran propias. Cuando el momento del brindis se acercó, Mirtha se dispuso a hablar. Su voz, atravesada por la emoción, se alzó sobre el murmullo general: “Me cambié el peinado, y estoy feliz de estar acá con ustedes”, comenzó diciendo entre risas. “Vamos a disfrutar de esta noche, para ver el show, para bailar, vamos a esperar el año nuevo con todo el amor y el optimismo y donde yo quiero tener un país maravilloso”, declaró ante la ovación.

Mirtha habló antes de las
Mirtha habló antes de las 12 para brindar por un nuevo año compartido con amigos

La fiesta continuó. La música subió de volumen, los comensales se lanzaron a la pista y, durante el carnaval, Chiquita acompañó desde su asiento el compás con un objeto luminoso de cotillón en la mano. Era la imagen viva de una alegría tranquila, de un goce merecido. Porque la diva no se detiene: este viernes comienza a grabar el primero de los cuatro programas especiales desde Mar del Plata, preparando también el festejo de su cumpleaños número 99, el 23 de febrero.

Mientras tanto, la familia también se reparte entre celebraciones y trabajo. Juana Viale hará lo propio con sus programas desde la costa atlántica, aunque recibió el año en Punta del Este, donde el 2 de enero celebrarán el cumpleaños de Nacho Viale antes de que ella viaje a reunirse con su abuela. En cada encuentro, la estirpe Legrand renueva su compromiso con el espectáculo y la tradición.

El último año fue, para Chiquita, una sucesión de salidas—especialmente al teatro, su pasión confesada. En su programa, no dudó en reafirmar lo que muchos perciben desde hace décadas: “La vitalidad no tiene edad”, sentenció. Y lo demostró recordando una de sus jornadas más intensas: salir de casa a las cuatro de la tarde, asistir al Teatro Colón para ver a la bailarina Marianela Nella Nuñez en Onegin, y luego trasladarse al recital de Soledad Pastorutti en el Gran Rex. Ese día volvió a las once de la noche, “fresca como una lechuga”, según destacó.

Mirtha Legrand deslumbra cada sábado
Mirtha Legrand deslumbra cada sábado en su programa con looks modernos y siempre a la vanguardia

“¿Por qué? Porque me da placer lo que voy a ver. Porque me gusta, porque estoy encantada, porque es un esfuerzo que vale la pena”, confesó a la mesa durante el programa, mientras el cardiólogo Jorge Tartaglione le entregaba su libro “Pequeños grandes cambios”. La dedicatoria, leída en voz alta, resumía lo que muchos piensan: “Para Mirta, una mujer que nos enseña cada día que la vitalidad no tiene edad”.

Así, en una noche de fiesta, Mirtha Legrand volvió a mostrar que la historia, la elegancia y la vitalidad pueden convivir en una misma mesa. ¿Quién dice que la edad marca el final de la celebración? Para Chiquita, cada año nuevo es apenas el comienzo.

