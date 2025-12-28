Teleshow

Mirtha Legrand cerró el año con un look deslumbrante y sofisticado basado en color lavanda con paillettes

La Chiqui lució un conjunto que se llevó todos los aplausos del estudio y la admiración de sus invitados en su último programa del 2025

Mirtha Legrand deslumbró con un look plateado para su último programa del año (Video: La Noche de Mirtha- El Trece)

Mirtha Legrand despidió el año fiel a su estilo, con un look que reafirma su lugar como ícono de la televisión argentina. En el último programa del ciclo La Noche de Mirtha (El Trece), la conductora apostó por una propuesta deslumbrante y sofisticada, pensada para una noche especial en la que la elegancia fue protagonista.

Para la ocasión, Mirtha eligió un vestido largo de color lavanda, íntegramente bordado con palliettes oro, firmado por la diseñadora Iara. El diseño, de silueta recta y caída elegante, destaca por el brillo de las lentejuelas doradas que cubren la totalidad de la tela y generan destellos a cada paso. Las mangas largas y la gran flor de tela en el mismo tono lavanda, ubicada sobre el hombro izquierdo, suman un toque teatral y a la vez delicado. La elección se vio realzada por aros dorados, un anillo plateado de gran tamaño y uñas esmaltadas en rojo, en sintonía con su impronta clásica.

Mirtha volvió a demostrar por qué es un ícono de la moda argentina (Prensa: Mirtha Legrand)

El peinado acompañó la atmósfera festiva del estudio: La Chiqui lució su característico rubio peinado con ondas suaves y volumen, enmarcando el rostro y aportando movimiento al conjunto. El cabello, cuidadosamente peinado, mantuvo la naturalidad y el glamour que la definen desde hace décadas.

El maquillaje completó el look con una paleta de tonos claros y luminosos. La piel se mostró radiante, con rubor suave en las mejillas, labios en tono rosado y un delineado sutil que resaltó la mirada sin perder frescura. La combinación de todos estos elementos construyó una imagen armónica, sofisticada y fiel a la identidad de Mirtha, quien cerró el año en la pantalla con el mismo brillo y presencia que la han convertido en un emblema de la televisión nacional.

Mirtha deslumbró con su look en su último programa del año (Prensa: Mirtha Legrand)

En el cierre del año, Mirtha Legrand deslumbró en la mesa con un vestido largo de color lavanda, cubierto por completo de palliettes oro, diseñado por Iara. La prenda, de mangas largas y corte recto, destacó por su brillo uniforme y una gran flor de tela en el mismo tono sobre el hombro izquierdo, sumando un detalle distintivo. Mirtha acompañó el look con aros dorados, un anillo voluminoso y uñas pintadas de rojo, mientras su cabello suelto con ondas suaves y su maquillaje en tonos claros completaron una imagen clásica y sofisticada para la ocasión especial.

El sábado 27, desde las 21:30, La noche de Mirtha presentó una mesa de lujo encabezada por Soledad Silveyra. La reconocida actriz, con una trayectoria de más de cincuenta años en teatro, cine y televisión, finalmente se quedó en Buenos Aires para protagonizar la obra ¿Quién es quién?, luego de que Luis Brandoni sufriera inconvenientes de salud. Aunque estaba previsto que el elenco se mudara a Mar del Plata para la temporada de verano, el plan cambió y Silveyra subió a las tablas del Multitabaris para repetir uno de los grandes éxitos teatrales del 2025.

El detalle del vestido de Mirtha íntegramente bordado con palliettes oro (Prensa: Mirtha Legrand)

En la mesa también estuvo Beto Casella, uno de los conductores más emblemáticos de la televisión argentina. Casella dejó el ciclo Bendita y la pantalla de El Nueve después de casi veinte años al frente del programa, un hito en la TV nacional, y desembarcó en América con un nuevo proyecto que comenzó a generar expectativas y novedades en el ambiente mediático.

Completaron la mesa la periodista Pilar Smith y la cantante Julia Zenko. Smith, referente del periodismo de espectáculos, participó en medio de las polémicas recientes desatadas en la interna de APTRA, la entidad que entrega los premios Martín Fierro. Por su parte, la cantante, una de las voces más reconocidas de la música popular argentina, regresó a la mesaza tras haberse reconciliado con Mirtha Legrand en vivo, luego de una distancia generada por el rechazo de la artista a una invitación anterior. El tiempo curó las diferencias, la música hizo su parte y la intérprete volvió a compartir la mesa en el cierre del año, aportando su calidez y su historia.

