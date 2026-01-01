Teleshow

La particular coincidencia de la China Suárez con Antonela Roccuzzo que desató un revuelo en las redes

La actriz celebró junto a Mauro Icardi en Turquía, pero hubo un detalle que despertó un inesperado debate entre sus seguidores entre ella y la esposa de Lionel Messi

Desde Turquía, la China Suárez celebró la llegada del 2026 y lució sus pasos de baile en medio de un restaurante (Instagram)

El arranque del 2026 estuvo marcado por festejos vibrantes, rituales renovados y reflexiones de las principales figuras del espectáculo argentino, quienes celebraron la llegada del nuevo año desde distintos rincones del mundo. Una de las protagonistas de la noche fue la China Suárez, que recibió el Año Nuevo junto a Mauro Icardi, a poco de su regreso a Turquía. Sin embargo, el festejo de la pareja quedó en segundo plano en las redes sociales, donde lo que verdaderamente captó la atención fue un inesperado detalle estilístico que la vinculó, una vez más, con Antonela Roccuzzo.

Todo comenzó con un posteo de Icardi, quien compartió un álbum fotográfico de la velada junto a la China. Una de las imágenes mostró a la actriz luciendo un vestido rojo ceñido con escote halter, que rápidamente se convirtió en el centro de todos los comentarios. El diseño, sofisticado y moderno, se destacó por sus tirantes delgados y brillantes, tipo cadenas o con apliques de pedrería, que recorrían el cuello y se unían en el centro del escote mediante aros metálicos. A través de un video, a la actriz, sonriente y relajada, se la vio bailando en el restaurante donde cenaron para celebrar el comienzo del año, copa de vino en mano y actitud festiva.

El look que eligió la
El look que eligió la actriz para celebrar el inicio del 2026 junto a Mauro Icardi

Al principio, estos detalles pasaron casi desapercibidos, pero bastaron unas horas para que los internautas detectaran la similitud del look y de la escena del baile con uno protagonizado por Antonela en 2022. En aquel entonces, la empresaria rosarina fue grabada por Lionel Messi mientras bailaba y reía al ritmo de “Pa’ la Selección” de La T y La M, en plena efervescencia del triunfo argentino en el Mundial de Qatar. En ese video, Antonela también lucía un vestido rojo, aunque en su caso con solo una tira y una copa en la mano, generando un paralelismo casi inmediato con la reciente aparición de Suárez. Lo que más llamó la atención fue la similitud del baile y la manera sensual de moverse. Hace unos años, Antonela festejando por los logros de la Escaloneta, donde su esposo es el capitán, y este 31 de diciembre, La China repitió aquellos movimientos casi a la perfección para Mauro Icardi.

La reacción en las redes sociales no tardó en multiplicarse. Los usuarios, atentos a cada detalle, comenzaron a llenar los comentarios con comparaciones, chistes y opiniones encendidas. “Cuiden a Messi”; “No se puede comparar a esta chica con la primera dama de Argentina”; “No hay punto de comparación”; “Anto es de otro nivel”; “Esta Tati tiene que comprarse una personalidad para el 2026”; “No le llega ni a los talones”, fueron solo algunas de las frases que se repitieron en las publicaciones, dejando en claro que la competencia simbólica entre ambas mujeres está más vigente que nunca en el imaginario colectivo.

En las festividades de fin de año de 2022, Antonela Roccuzzo lució un vestido rojo y bailó frente a la cámara (Instagram)

Pero lo cierto es que esta no es la primera vez que la China y Antonela quedan vinculadas por temas de moda y estilo. En octubre pasado, la actriz fue noticia por compartir en sus redes un look muy similar al de la esposa de Messi. En esa ocasión, la empresaria rosarina posó con naturalidad, llevando el cabello suelto y ligeramente ondulado, un maquillaje delicado y accesorios cuidadosamente elegidos: un par de pantalones anchos, una cartera negra con cadena dorada, reloj pulsera a juego y zapatos oscuros, completando el look monocromático que ha hecho propio. La China, por su parte, se mostró en sus historias con un par de jeans de corte similar, adoptando el mismo giro estilístico y anticipando la tendencia de prendas amplias que dominan la temporada.

Este fenómeno confirma el peso de ambas como referentes de estilo: Antonela, con su estética minimalista y natural, marca la agenda de la moda argentina y europea, mientras que la China, siempre atenta a las tendencias internacionales, no duda en reinterpretar los básicos y sumarlos a su propio guardarropa.

En octubre pasado, uno de
En octubre pasado, uno de los looks urbanos de Antonela había sido tomado por la actriz (Instagram)

Más allá de las comparaciones y debates, la noche de Año Nuevo dejó en claro que el estilo sigue siendo uno de los terrenos donde las celebridades compiten, inspiran y despiertan conversación. Mientras Suárez y Icardi celebraban una nueva etapa en Turquía, Roccuzzo, símbolo de elegancia y espontaneidad, volvió a aparecer en el centro del debate público gracias a la memoria colectiva de sus looks.

