Teleshow

El festejo a solas de la China Suárez y Mauro Icardi para recibir el 2026 en Estambul: “Nadie jamás te hará sombra”

Lejos de la Argentina y en medio de un clima de lujo y elegancia, la pareja compartió unas palabras que confirman el gran momento que atraviesan

Guardar
La China Suárez y Mauro
La China Suárez y Mauro Icardi recibieron a solas el año nuevo (Instagram)

El reloj de Estambul marcó la medianoche y el año 2026 irrumpió en la vida de la China Suárez y Mauro Icardi en una celebración íntima y romántica, lejos de la Argentina natal y de los flashes de las grandes fiestas. La actriz y el futbolista eligieron recibir el nuevo año juntos en Turquía en un exclusivo restaurante, compartiendo con sus seguidores una serie de imágenes que desnudan parte de la intimidad de la pareja.

No hubo multitudes, ni estridencias. Simplemente miradas cómplices, copas en alto y palabras que, por primera vez en mucho tiempo, buscaron definir lo que sienten el uno por el otro. Desde sus cuentas de Instagram, ambos narraron la historia de una noche diferente, en la que la intimidad y el afecto se convirtieron en protagonistas indiscutidos.

Asi se preparaba la China
Asi se preparaba la China Suárez para la última noche de 2025

En una de las fotografías que compartieron, ambos aparecen abrazados, mejilla contra mejilla, celebrando frente a la cámara y sonriendo. Ella luce un vestido rojo de tirantes brillantes con el cabello completamente recogido hacia atrás; él, elegante con chaleco azul oscuro, camisa blanca y corbata, deja ver sus tatuajes y el brillo de su reloj plateado. El fondo, iluminado con velas, sugiere un ambiente cálido y cuidado, donde cada detalle importa.

Otra imagen resume el espíritu de la velada: la pareja, copa de champagne en mano, se mira a los ojos. La China sonríe mientras el futbolista la sostiene por la cintura. El entorno nocturno, con luces lejanas y árboles que apenas se distinguen, parece enmudecer ante la alegría compartida. En ese instante, el jugador del Galatasaray escribió: “Feliz Año 2026. Gracias amor de mi vida por este 2025 lleno de amor y paz a tu lado. Brindo por nuestro amor, por todo lo que fuimos y por todo lo que seremos”. Una frase que, junto a la imagen, resume la promesa de futuro y la gratitud por el presente.

La China Suárez mostró en
La China Suárez mostró en primar plano el look elegido para la velada

La celebración continuó en el restaurante, donde la China Suárez posó sentada en una mesa rodeada de velas altas, copas de cristal y platos dispuestos con esmero. La decoración, con paredes de ladrillo a la vista y candelabros dorados, refuerza la atmósfera acogedora. Ella apoya los brazos sobre un menú abierto, la mirada serena y confiada, como si todo estuviera en su lugar. Muestra sus joyas, anillos con diamantes y el costoso reloj que le regaló Mauro días atrás. El festejo se completó con una foto de ellos al aire libre, con Estambul como fondo exclusivo de su amor.

El sentido mensaje de la
El sentido mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi

Más adelante, la declaración más sentida llegó desde las historias de Instagram de la actriz. En una foto en blanco y negro, en la que ambos se abrazan con fuerza y sonríen, escribió: “Feliz 2026 a mi todo. El hombre que llegó a abrazarme, rota, a amarme como nunca me habían amado. Feliz año a quien se ríe conmigo 24 horas, a quien me observa y acompaña. Nadie jamás te hará sombra. Nunca podré poner en palabras el amor que siento por vos”. ¿Cuántas veces el amor logra expresarse con tanta claridad, sin temor ni reservas?

La elección de celebrar así no fue casual. La pareja venía de pasar la Navidad en la Argentina junto a sus hijos y, días después, regresaron a Estambul, donde Mauro Icardi se reincorporó a los entrenamientos en el Galatasaray. Pero, en la intimidad del festejo, el protagonismo recayó sobre ellos, su historia y los pequeños rituales que sellan el inicio de un nuevo ciclo.

La China Suárez y Mauro
La China Suárez y Mauro Icardi recibieron el año nuevo en Turquía

“Nunca podré poner en palabras el amor que siento por vos”. Esa frase, repetida y subrayada, parece resumir el pulso de una noche en la que el amor se impuso al calendario y la distancia. El 2026, para la China Suárez y Mauro Icardi, comenzó entre promesas, risas y la certeza de que, al menos por una noche, el mundo les pertenecía solo a ellos.

Temas Relacionados

China SuárezMauro IcardiAño Nuevo2026Festejo de Año NuevoWandagateTurquíaEstambul

Últimas Noticias

Wanda Nara celebró la llegada del 2026 con Martín Migueles en medio de rumores de crisis: “Amor verdadero”

La conductora de Masterchef se cansó de las especulaciones sobre su estado sentimental y se mostró acompañada por su novio y su familia en el comienzo del nuevo año. La sentida reflexión sobre lo que vendrá

Wanda Nara celebró la llegada

“Bicho” Gómez: “Si los grandes de la comedia no nacieron en el circo, en algún momento pasaron por ahí”

El actor y clown protagoniza la obra “Ni media palabra”, en Villa Carlos Paz. Con Teleshow habló de su rutina en temporada, sus hijos, su entrenamiento y cómo ve a la televisión hoy

“Bicho” Gómez: “Si los grandes

María Vázquez y Adolfo Cambiaso con amigos en la playa: mates y charlas al atardecer

Con looks relajados, entre la sofisticación y la comodidad, la pareja disfruta sus días de vacaciones en Punta del Este

María Vázquez y Adolfo Cambiaso

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom a los besos en Punta del Este

La modelo y el polista fueron captados in fraganti en una tarde de amor en las playas esteñas. Todas las fotos

Romance confirmado: Zaira Nara y

La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

El músico volvió a expresarse en sus redes luego de enterarse que el conductor de televisión identificó sus sintomas gracias a su testimonio

La alegría de Joaquín Levinton
DEPORTES
El movilizante gesto de Anthony

El movilizante gesto de Anthony Joshua tras ser dado de alta después del trágico accidente en Nigeria

Sorpresa en la Premier League: el Chelsea de Enzo Fernández anunció la salida del entrenador

Del Mundial de fútbol y la Finalissima, a los Juegos Olímpicos de Invierno: la agenda deportiva de 2026

2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

Los 25 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

TELESHOW
Wanda Nara celebró la llegada

Wanda Nara celebró la llegada del 2026 con Martín Migueles en medio de rumores de crisis: “Amor verdadero”

“Bicho” Gómez: “Si los grandes de la comedia no nacieron en el circo, en algún momento pasaron por ahí”

María Vázquez y Adolfo Cambiaso con amigos en la playa: mates y charlas al atardecer

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom a los besos en Punta del Este

La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

INFOBAE AMÉRICA

La Corte Suprema de Brasil

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro

La inteligencia de EEUU descartó que Ucrania intentara atacar una residencia de Vladimir Putin

Tragedia en Suiza EN VIVO: las autoridades descartaron un ataque terrorista

León XIV pidió paz y entendimiento para 2026: “El mundo no se salva afilando espadas, sino acogiendo a todos”

De animales de presa a élite militar: la historia oculta de los caballos de guerra y su relación con los humanos