Teleshow

El conmovedor posteo de Sandra Mihanovich por la muerte de su gata Pepita: “Gracias por haber estado en nuestra vida”

A través de sus redes, la artista reveló el profundo dolor que siente por la pérdida de su mascota. El afecto y la empatía de sus fans no tardaron en llegar

Guardar
Sandra Mihanovich y una de
Sandra Mihanovich y una de las imágenes que decidió compartir de su gata Pepita (Twitter)

La tarde caía sobre la ciudad, y con ella, Sandra Mihanovich despidió a su gata Pepita, a pocas horas del Año Nuevo. No era una simple mascota: en aquella foto que la cantante compartió desde sus redes sociales, se adivinaba un lazo tejido a lo largo de años, silencioso y profundo. “Se termina el año y con él se fue Pepita. No paro de llorar. Gracias por haber estado en nuestra vida. Te amamos”, escribió la cantante junto a la imagen de su compañera, y la tristeza se hizo palpable para quienes la siguen, para quienes alguna vez amaron a un animal.

La noticia sacudió a quienes conocen el costado íntimo de la artista. Porque Pepita no fue solo una gata: llegó a la familia cuando tenía apenas dos meses y, desde entonces, eligió su propio modo de habitar el hogar. “Pepita no se deja agarrar, es ella quien busca el mimo. Cuando quiere, se me sube al pecho o las piernas y ahí se deja acariciar”, había contado la intérprete en charla con El Trece, en una de esas descripciones que solo pueden dar quienes entienden el carácter indómito de un animal querido. ¿Cuánto puede marcar la vida la presencia de una gata libre, que se deja tocar solo cuando lo decide? ¿Cómo se aprende a querer así, a respetar ese misterio?

El pequeño universo doméstico de Sandra se completaba con Zamba, la labradora negra. A simple vista, cualquiera pensaría que la fuerza y el tamaño de Zamba harían de ella la reina de la casa. Pero la realidad, narrada por la propia cantante, dejaba en claro que el territorio tenía dueña. Eran frecuentes las escenas en las que la cama de la perra quedaba ocupada por la gata, mientras su compañera, paciente, acomodaba su gran cabeza en la diminuta camita de Pepita. “Y la otra toda despanchurrada en la cama de Zamba, relataba Sandra entre risas, al momento de describir ese peculiar orden doméstico que solo los animales saben construir. Duermen en la cocina, juntas, había contado, y en esas palabras se dibujaba una imagen de paz cotidiana.

El sentido mensaje de Sandra
El sentido mensaje de Sandra Mihanovich cmpartido en Instagram

La despedida no fue solo íntima. Desde que la noticia se conoció, las redes sociales se poblaron de mensajes para Sandra. Llegaron de todas partes, de personas que nunca cruzaron una palabra con la cantante, pero que comprendieron la dimensión de la pérdida. “¡Abrazo enorme! He tenido el honor de ser la humana de dos gatas tricolores y son inolvidables. ¡Pepita es luz!”, escribió una usuaria. Otro mensaje, cargado de empatía, confesaba: “Cuánto te entiendo. Se me fue Tito en 2019 y aun lo echo de menos. Hasta me parece que saldrá de algún escondite para sorprenderme”. Las historias se sumaban una tras otra, como si la tristeza de Sandra Mihanovich fuera un espejo en el que muchos quisieran reconocerse.

Alguien más le compartió: “Te comprendo, en marzo partió mi gatita, aun la extraño y me angustia su ausencia, a veces aparecen plumitas, creo que son las señales que me envía para decirme que está conmigo”. ¿No será que todos guardan un rincón de nostalgia por esos amores silenciosos? ¿No será que la partida de Pepita les recordó a todos la fragilidad de los vínculos verdaderos?

Así fue que en la víspera de un año nuevo, la ausencia de una gata blanca y anaranjada —aquella que elegía su propio momento de ternura, que ponía sus reglas y compartía la cocina con una perra gigante— dejó un vacío que ni el tiempo ni las palabras pueden llenar. Pero la memoria de Pepita, como tantas otras, seguirá latiendo en cada rincón, en cada gesto, en cada mensaje de consuelo que llegó hasta Sandra Mihanovich.

Temas Relacionados

Sandra MihanovichMascotaGatoRedes sociales

Últimas Noticias

Jimena Barón mostró por primera vez el rostro de su hijo Arturo: las tiernas fotos y el fuerte parecido a su papá

La artista decidió compartió públicamente la cara de su bebé, fruto de su relación con Matías Palleiro, quien nació en junio pasado

Jimena Barón mostró por primera

El emotivo posteo de Daniela Christiansson tras el nacimiento de su hijo Lando con Maxi López: “Bienvenido al mundo”

En medio de los festejos del año nuevo, la modelo sueca celebró la llegada de su bebé con el exfutbolista y retrató los momentos más tiernos en familia

El emotivo posteo de Daniela

“Vamos a esperar el año nuevo con todo el amor”: el exclusivo festejo de Mirtha Legrand en Mar del Plata

Chiquita celebró el comienzo del 2026 rodeada de sus afectos más cercanos en una fiesta inolvidable. Teleshow tuvo acceso a la intimidad de la velada

“Vamos a esperar el año

Así celebraron los famosos el Año Nuevo: festejos en familia, brindis y los looks que eligieron

Entre cenas íntimas, reflexiones y outfits de gala, las figuras del espectáculo mostraron sus rituales y mensajes para arrancar el 2026 con esperanza

Así celebraron los famosos el

El festejo a solas de la China Suárez y Mauro Icardi para recibir el 2026 en Estambul: “Nadie jamás te hará sombra”

Lejos de la Argentina y en medio de un clima de lujo y elegancia, la pareja compartió unas palabras que confirman el gran momento que atraviesan

El festejo a solas de
DEPORTES
El mensaje de Lionel Messi

El mensaje de Lionel Messi en Año Nuevo y las fotos familiares que compartió

El video del festejo de Año Nuevo de Lionel Scaloni en la vereda de su casa en Pujato junto a sus padres

Los looks de las estrellas del fútbol mundial en la celebración de Año Nuevo con Neymar, Lewandowski y Vinicius Jr, en el foco

La intimidad del festejo de Año Nuevo de las figuras de la selección argentina: de la gran fiesta de Dibu Martínez a la suelta de globos

El movilizante gesto de Anthony Joshua tras ser dado de alta después del trágico accidente en Nigeria

TELESHOW
Jimena Barón mostró por primera

Jimena Barón mostró por primera vez el rostro de su hijo Arturo: las tiernas fotos y el fuerte parecido a su papá

El emotivo posteo de Daniela Christiansson tras el nacimiento de su hijo Lando con Maxi López: “Bienvenido al mundo”

“Vamos a esperar el año nuevo con todo el amor”: el exclusivo festejo de Mirtha Legrand en Mar del Plata

Así celebraron los famosos el Año Nuevo: festejos en familia, brindis y los looks que eligieron

El festejo a solas de la China Suárez y Mauro Icardi para recibir el 2026 en Estambul: “Nadie jamás te hará sombra”

INFOBAE AMÉRICA

Qué se sabe del incendio

Qué se sabe del incendio en un bar de esquí suizo que dejó decenas de muertos en Año Nuevo

Chichita, 101 años, puro poder

Un incendio destruyó una iglesia histórica de Ámsterdam en medio de una Nochevieja violenta

La CIDH llevó a la Corte IDH un caso contra Ecuador por ejecuciones extrajudiciales y tortura

La economía ecuatoriana creció 2,4 % interanual, pero se contrajo frente al trimestre previo