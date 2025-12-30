Sabrina Rojas reveló que un novio le fue infiel con Claudia Ciardone: “La encaré en un baño”

Sabrina Rojas contra Martín Migueles y Claudia Ciardone (Video: SQP América)

El set de SQP ardió en la tarde en que la pantalla se tiñó de confesiones y duelos inesperados. Claudia Ciardone expuso a Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, al revelar que él le había escrito para verse mientras aún compartía casa con la conductora en Punta del Este. Nadie en el estudio parecía dispuesto a dejar pasar el escándalo. ¿Quién podía anticipar el vendaval de historias cruzadas que se desataría a continuación?

Sabrina Rojas, con la autoridad que le otorga su rol como conductora, no disimuló el tono personal que el tema despertó en ella. Frente a los panelistas, su frase resonó sin filtros: “Él está muy preocupado por estos chats, yo hoy leí uno, y la verdad lo digo, él es un déspota”. La tensión se palpó en el ambiente. Martín Salwe, panelista habitual, trató de sembrar dudas: “Pero pará, ¿son verdaderos? Porque hoy supuestamente Wanda dijo que eran fakes”.

La conversación cambió de tono cuando Rojas decidió abrir una grieta en su propia historia. “Las cornudas salimos con esas historias, te lo digo por experiencia”, lanzó, y la sala contuvo la respiración. La conductora fue más allá: “Están con esa luz de atardecer y todo —al presentar las últimas fotos de Wanda y Migueles— la cornuda cuando el tipo tiembla, los obligamos a hacer cosas. ‘Vas con la mejor luz, que no se me vea la celulitis, te sentás y decís que me amás’, puesta en escena, exacto”.

El equipo quedó en silencio. ¿Era posible que alguien dijera en voz alta lo que tantas veces se calla ante cámaras? Los minutos siguientes trajeron una nueva sorpresa: Claudia Ciardone apareció en un móvil para dar su versión, pero Sabrina Rojas no pudo evitar girar el eje. “Pará, me acordé de algo con Claudia que después quiero que hablemos”, soltó, y el estudio se llenó de miradas cómplices. ¿Estaban a punto de presenciar otra revelación?

Sabrina Rojas recordó su pelea con Claudia Ciardone (Video: SQP. América)

La conductora pidió permiso, y tras recibir el visto bueno, soltó la bomba: “¿Sabés que yo fui engañada con Claudia Ciardone? Me acabo de acordar, no fue el padre de mis hijos. La encaré en un baño, ¿te acordás?”. El estudio explotó en carcajadas, la tensión se disolvió en segundos. Claudia Ciardone, con una sonrisa, apenas atinó a decir: “Éramos muy chicas”.

El nombre de Hernán Caire comenzó a sobrevolar el aire del estudio. Todos parecían saber de quién se trataba, pero Rojas solo se permitió una aclaración: “Ese chico era muy tremendo”.

¿Qué queda cuando las historias privadas se mezclan con los escándalos públicos? En una tarde cualquiera, sobre el piso de un programa de espectáculos, la verdad y la memoria se entrelazaron en un diálogo feroz, sin guion y sin promesas de olvido.

La noche avanzó y los ecos del escándalo en SQP continuaron su curso, pero fue en Pasó en América donde Sabrina se animó a abrir aún más el baúl de los recuerdos. Allí, frente a cámaras, desmenuzó los detalles de esa infidelidad que marcó sus primeros años en el mundo del espectáculo.

“Éramos muy niñas y me llegó la noticia de que mi ex estaba hablando con una tal Claudia Ciardone, fue antes de GH. Nosotras hacíamos desfiles juntas”, relató. Su voz, serena pero firme, invitó a la memoria a recorrer pasillos y camarines de otra época. “Una llora por cada b...”, confesó la conductora, al recordar esas lágrimas que corren sin permiso cuando la decepción golpea por primera vez.

Una joven Sabrina Rojas, cuando brillaba como modelo

La versión de Ciardone apareció en el aire: ella aseguró que no sabía que aquel hombre misterioso tenía pareja. Pero Rojas no dudó en corregir: “Obvio que ella sabía. No la quiero dejar mal parada, éramos muy jóvenes. Ella tenía novio y yo tuve la delicadeza de no ir a decírselo”. Las palabras flotaron entre el recuerdo y el perdón, entre lo que se calla y lo que se expone tras años de silencio.

El desfile continuó. Sabrina y Claudia compartieron pasarela incluso después de la traición. La escena se repite en la memoria de la conductora: “En el baño, ella se estaba maquillando, yo me le puse al lado y no me acuerdo qué le dije, pero le di a entender que ya sabía todo y ella se hacía la desentendida”. Un instante congelado en los espejos de aquel baño, el silencio compartido entre dos jóvenes que apenas comenzaban a entender el peso de las historias cruzadas.

Pero el tiempo, esa máquina de olvido y redención, hizo su trabajo. “Pasaron casi treinta años, me pasaron otras cosas hermosas. De hecho, ahora se lo dije con buena onda”, dijo Sabrina. No hay rencores, solo la distancia de los años y la certeza de que la vida ofrece segundas oportunidades, incluso para los recuerdos más incómodos.

Resulta que todo afloró de nuevo recién cuando la vio en pantalla, envuelta en el escándalo de Martín Migueles. Una historia que parecía enterrada emergió con la fuerza inesperada de las viejas heridas, pero esta vez sin dolor, solo como un guiño entre dos mujeres que alguna vez se enfrentaron por amor y hoy se reconocen en el espejo del pasado.