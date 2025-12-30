Teleshow

Claudia Ciardone contó la propuesta íntima en la naturaleza que le hizo Martín Migueles, el novio de Wanda Nara

La exvedette apuntó en SQP contra la pareja de la conductora de MasterChef Celebrity. Lo definió como “mentiroso y mujeriego” y recordó el encuentro caliente que buscó concretar con ella

La exvedette dio detalles sobre la oferta que habría recibido de la actual pareja de Wanda Nara (Video: LAM/ América)

La controversia que rodea a Martín Migueles, Wanda Nara y Claudia Ciardone tomó un nuevo giro tras la decisión de la exvedette de divulgar supuestos mensajes comprometedores. En una entrevista con SQP (América TV), luego de que presentaron los chats que él habría tenido con ella, la ex Gran Hermano se defendió y apuntó contra el empresario.

La exposición de los mensajes no fue un acto impulsivo. Según relató, el primer contacto se dio bajo la excusa de una disculpa por parte de Migueles, quien le pidió perdón por comportamientos pasados cuando estaban en pareja y él la engañó con varias mujeres. “Fue extraño que me vuelva a escribir. No era necesario porque no hablé con él nunca más, desde junio de 2023”, manifestó, subrayando la inesperada naturaleza del acercamiento.

La insistencia de Migueles habría ido más allá de un simple mensaje. Ciardone afirmó: “Me escribió dos veces. Me mandó mensajes los primeros días de diciembre y después me llamó. Me insistió para verme, obviamente no era para tomar un café porque sé cómo habla él. Yo le dije que no porque estaba en pareja”. En su relato, detalló que la relación que mantuvo anteriormente con la actual pareja de la empresaria estuvo marcada por la desconfianza y la intervención de terceras personas: “Nos estábamos conociendo y él estaba con otras chicas más del mismo gimnasio. Ellas me vinieron a increpar y yo no sabía”.

“Habló de encontrarnos en los médanos de acá en Punta del Este, de recordar…”, lanzó Claudia Ciardone (SQP, América TV)

Pese al revuelo mediático, no se han comunicado con Ciardone tras la difusión de los mensajes. “Los mensajes los tengo, cuando Wanda los quiera ver, no tengo ningún problema en mostrárselos. No tengo el contacto de ella, pero tengo una amiga que es amiga de la mamá, Nora. Ella ya le había advertido de cómo era él”, reveló, sugiriendo que la familia de la animadora ya tenía conocimiento previo de la conducta del empresario.

En un juicio categórico sobre la personalidad de Migueles, Claudia Ciardone no dudó en definirlo: “Martín Migueles es mentiroso y mujeriego, en ese orden”. La modelo reflexionó sobre sus propias experiencias sentimentales, señalando: “Cuando yo estaba con personajes como este perdiendo el tiempo, me hubiese gustado que venga alguien y me cuente”.

Claudia también dio detalles de la conversación subida de tono que aseguró haber mantenido con el novio de Wanda: “Insistió un poco más y me dijo que me iba a cruzar en el gimnasio. No pasó, pero me lo dijo. Yo creo que él le debe estar diciendo a Wanda que está todo armado, pero yo tengo los mensajes que ella puede ver”.

Ciardone aseguró que está en pareja y que al contarlo su intención es cuidar el vínculo que hoy tiene. “No me da miedo cruzármelo. Obvio que es una situación fea, a nadie le gusta pero hay una realidad. Si a mí me dicen que hay una parte de la información, no está bueno que salga solo una parte”, señaló. “Yanina me dio la posibilidad de contar todo bien completo como fue, lo hacés. Me parecía lo más lógico, inclusive para cuidar mi relación para que no se diga que me estoy mandando mensajes con este pibe”, afirmó desde el ciclo de Yanina Latorre que durante sus vacaciones estará conducido por Sabrina Rojas.

Claudia Ciardone, durísima contra Martín Migueles, el novio de Wanda Nara. “Es mentiroso y mujeriego, en ese orden”, lanzó (RSFotos, Instagram)

“¿Cómo fue el tono de la llamada de Migueles? ¿Fue para querer levantarte, cachondeo, hot?”, indagó Majo Martino. “En un principio fue un pedido de disculpas, pero después se tomó la atribución de irse para el otro lado y ahí le puse un freno”, rememoró, para contar qué él le sugirió tener un encuentro íntimo en las playas de Punta del Este.

“Habló de encontrarnos en los médanos de acá, de recordar…”, lanzó, escandalizando a las panelistas del programa. “¡Mientras él está con Wanda y vos con tu novio!”, exclamó Carla Conte, mientras que Majo acotó a pura ironía que la actitud de él estaba “rebien, releal”.

“Me dijo de vernos en los médanos, algo que él tiró así nomás”, detalló, mientras Sabrina Rojas no lo podría creer. “¿En los médanos? ¡Ni siquiera te iba a llevar a un hotel!”, finalizó.

